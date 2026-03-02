02 марта 2026, 14:53

Александр Иванов (Фото: Telegram @lIvanovrondoofficial)

Лидеру группы «Рондо», исполнителю хита «Боже, какой пустяк» Александру Иванову 3 марта исполняется 65 лет. Этот народный артист России прошёл долгий путь: от спортивного прошлого до статуса рок-звезды, которую в конце 80-х сравнивали с лучшими мировыми коллективами. Его карьера была насыщена не только триумфами и хитами, но и громкими скандалами, обвинениями в предательстве близких и болезненным разрывом с дочерью. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Иванова Личная жизнь певца Громкие скандалы с артистом Как сейчас живет Иванов



Биография Александра Иванова

«Армия помогла мне определиться с моим жизненным кредо и выбором профессии. После армии я понял, что не спорт, а музыка являются делом, которое будет сопровождать меня по жизни», — позже вспоминал он в интервью изданию ngs.ru, рассказывая о создании полкового оркестра, который заменил ему музыкальное училище.

Олег Аваков и Александр Иванов (Фото: Telegram @lIvanovrondoofficial)

Личная жизнь певца

«Вчерашняя королева красоты оказалась в положении матери-одиночки, преданной и брошенной», — писало об этой истории издание tvcenter.ru.

Александр Иванов (Фото: Telegram @lIvanovrondoofficial)

«Светлана зажигает маяк в сердце», — нежно отзывается о супруге музыкант.

Громкие скандалы с артистом

«Уход Саши пришелся на очень трудный и ответственный период в жизни Карины. Она тогда заканчивала актерское отделение ГИТИСа, ей действительно была необходима поддержка отца — и не только материальная. Тем не менее, она справилась. Защитилась на "отлично"», — рассказывала Елена журналистам «Экспресс газеты».

Александр Иванов (Фото: Telegram @lIvanovrondoofficial)

«Он оставил нам собаку, о которой очень любит всем рассказывать. Машина, квартира, дача — будьте уверены — остались за ним, чтобы он там ни говорил в своих телеинтервью. А пес, кстати, не его. Чихуахуа Кузю подарили Карине наши друзья десять лет назад. Так что Саша зря распыляется. Да и на Кузю ему глубоко наплевать. Он никого не жалеет».

Как сейчас живет Иванов

Александр Иванов (Фото: Telegram @lIvanovrondoofficial)

«Благодаря второй жене стал примерным семьянином и заботливым отцом, не дающим поводов для ревности», — признается Иванов.