Обманутая жена, брошенная дочь и утешение в объятиях молодой красавицы: лабиринты судьбы лидера группы «Рондо» Александра Иванова
Лидеру группы «Рондо», исполнителю хита «Боже, какой пустяк» Александру Иванову 3 марта исполняется 65 лет. Этот народный артист России прошёл долгий путь: от спортивного прошлого до статуса рок-звезды, которую в конце 80-х сравнивали с лучшими мировыми коллективами. Его карьера была насыщена не только триумфами и хитами, но и громкими скандалами, обвинениями в предательстве близких и болезненным разрывом с дочерью. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Александра ИвановаПуть Александра Иванова на большую сцену был извилистым и совсем неочевидным. Родившись 3 марта 1961 года в Москве, будущий рок-герой даже не думал о музыке: целых 12 лет он посвятил дзюдо, выполняя нормативы и грезя о спортивной карьере. Всё изменила армия. Служба в танковых войсках в ГДР могла сломать кого угодно, но именно там Иванов понял, что его призвание — музыка.
«Армия помогла мне определиться с моим жизненным кредо и выбором профессии. После армии я понял, что не спорт, а музыка являются делом, которое будет сопровождать меня по жизни», — позже вспоминал он в интервью изданию ngs.ru, рассказывая о создании полкового оркестра, который заменил ему музыкальное училище.
Демобилизовавшись, Иванов сменил несколько коллективов («Алло», «Аэропорт», «Кратер», «Монитор»), пока в 1986 году не встретил Евгения Хавтана, который и привел его в группу «Рондо». Конец 80-х стал золотым временем для артиста. Клип на песню «Бледный бармен» («Тоже является частью вселенной») взорвал чарты, а дуэт с Владимиром Пресняковым-младшим «Я буду помнить» закрепил успех.
Группу ставили в один ряд с западными рок-исполнителями, а самого Иванова окрестили «русским Родом Стюартом». Однако настоящая народная любовь пришла в 1997 году, когда началось сотрудничество с Сергеем Трофимовым. Альбом «Грешной души печаль» и сингл «Боже, какой пустяк» получили «Золотой граммофон» и навсегда изменили судьбу артиста, сделав его голосом эпохи.
Личная жизнь певцаВ личной жизни Иванова можно смело снимать сериал — здесь хватило бы места и на слезливую мелодраму, и на психологический триллер. Первая жена, балетмейстер Елена Иванова, была не просто супругой, а настоящей музой и опорой. Они прожили вместе 20 лет, с 1987 по 2007 год, воспитали дочь Карину, которая стала актрисой и победительницей конкурса «Мисс Московия». Но за фасадом благополучной семьи, по слухам, кипели нешуточные страсти.
Как выяснилось позже, пока Иванов жил с Еленой, у него был продолжительный роман на стороне. Избранницей стала вице-мисс «Москва» Елена Саркисян. История приняла драматичный оборот, когда любовница забеременела. По данным инсайдеров, Иванов клялся уйти из семьи, но, узнав о беременности, предпочел ретироваться, оставив модель одну с дочерью Александрой на руках.
«Вчерашняя королева красоты оказалась в положении матери-одиночки, преданной и брошенной», — писало об этой истории издание tvcenter.ru.
Законная жена Елена тогда, по слухам, простила изменника, сохранив семью, но, как выяснилось, ненадолго.
Уже в 2008 году, спустя год после окончательного развода, Иванов женился на красавице-косметологе Светлане Федоровской из Ульяновска, которая младше его на 13 лет. Этот брак оказался счастливым и крепким. В 2009 году у пары родился сын Александр, а в 2015 — дочь Светлана.
«Светлана зажигает маяк в сердце», — нежно отзывается о супруге музыкант.
Сама Федоровская с юмором относится к тому, что её называют «молодой женой»: «Значит, я хороший косметолог, раз меня считали молодой». Она уверяет, что бурные гастрольные романы мужа остались в прошлом, а дома Александр — заботливый отец и «папа-праздник» для детей.
Громкие скандалы с артистомОднако семейная идиллия — это только одна сторона медали, его отношение к первой семье полярно противоположно. Разрыв с женой Еленой и дочерью Кариной вышел настолько болезненным, что его детали до сих пор будоражат публику. После ухода из семьи в 2007 году, по словам бывшей жены, артист полностью прекратил финансовую помощь. Елена рассказывала журналистам, что они с дочерью оказались на грани выживания.
Кульминацией стал телефонный звонок, который навсегда расколол семью. Когда Карина, оставшись без средств, позвонила отцу с просьбой о помощи, она услышала леденящие душу слова. «Мне безразлично, если вы умрете от голода. Я надеюсь никогда больше тебя не видеть — ни в этой жизни, ни в следующей», — заявил певец родной дочери.
«Уход Саши пришелся на очень трудный и ответственный период в жизни Карины. Она тогда заканчивала актерское отделение ГИТИСа, ей действительно была необходима поддержка отца — и не только материальная. Тем не менее, она справилась. Защитилась на "отлично"», — рассказывала Елена журналистам «Экспресс газеты».
Сам Александр Юльевич долгое время хранил молчание, а затем назвал эти обвинения попыткой очернить его имя, утверждая, что он «оставил всё семье и ушёл в никуда». На что бывшая жена парировала:
«Он оставил нам собаку, о которой очень любит всем рассказывать. Машина, квартира, дача — будьте уверены — остались за ним, чтобы он там ни говорил в своих телеинтервью. А пес, кстати, не его. Чихуахуа Кузю подарили Карине наши друзья десять лет назад. Так что Саша зря распыляется. Да и на Кузю ему глубоко наплевать. Он никого не жалеет».
К слову, дочь артиста, несмотря на пережитое, сумела построить успешную карьеру актрисы, окончила ГИТИС и стажировалась в театральном институте Lee Strasberg в Нью-Йорке. Есть информация, что позже Иванов пытался наладить отношения и даже гордился успехами дочери, но, по словам Елены, к ее заслугам он не имеет никакого отношения.
Как сейчас живет ИвановНесмотря на возраст, Александр полон энергии и продолжает активную концертную деятельность. В 2021 году вышел его новый студийный альбом «Там», а сейчас артист с обновленной группой «Рондо» колесит с гастролями по стране в рамках юбилейных туров.
В марте 2026 года у него запланирован большой сольник в Кремлевском дворце с интригующим названием «6:5 в мою пользу!». Судя по интервью, артист чувствует себя прекрасно и выглядит молодцом, что сам с улыбкой приписывает заслугам жены-косметолога и собственному настрою: «Ну жена же косметолог... А насчет возраста, главное — не заморачиваться по этому поводу. Я — офигительный пацан!».
Сейчас он живет с новой семьей, стараясь быть для младших детей тем идеальным отцом, которым, по слухам, не смог стать для старшей дочери.
«Благодаря второй жене стал примерным семьянином и заботливым отцом, не дающим поводов для ревности», — признается Иванов.
Остается лишь гадать, смог ли он сам простить себя за ошибки молодости, или же скандальное прошлое еще не раз напомнит о себе.