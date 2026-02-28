Фонд капремонта Москвы через суд взыскал долг за коммуналку с актрисы Ольги Будиной

28 февраля 2026, 05:44

Ольга Будина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы через суд взыскал с актрисы Ольги Будиной долг по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.





Отмечается, что Фонд капремонта уже подавал аналогичные иски к Будиной в 2023 и 2024 годах — тогда требования также были удовлетворены.





«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — говорится в материале.