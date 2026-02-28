Фонд капремонта Москвы через суд взыскал долг за коммуналку с актрисы Ольги Будиной
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы через суд взыскал с актрисы Ольги Будиной долг по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что Фонд капремонта уже подавал аналогичные иски к Будиной в 2023 и 2024 годах — тогда требования также были удовлетворены.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — говорится в материале.Сумма накопившегося долга звезды не раскрывается. Решение суда уже вступило в законную силу.
Напомним, что 22 февраля Ольге Будиной исполнился 51 год. Актриса хорошо запомнилась зрителям по пронзительным ролям в сериалах «Граница. Таёжный роман», «Идиот», «Московская сага» и десяткам других ярких работ. Подробнее о том, с какими трудностями звезда столкнулась в карьере и личной жизни, читайте в материале «Радио 1».