«Обнаженка» в кино, звание секс-символа 90-х и восстановление после инсульта: как случай изменил судьбу Елены Кондулайнен и где она сейчас?
Заслуженной артистке России Елене Кондулайнен 9 апреля исполнится 68 лет. Многие знают артистку по ролям в лентах «Шоу для одинокого мужчины», «На Муромской дорожке», «Русь изначальная», «Правда лейтенанта Климова». О творческой и личной жизни Марлен Дитрих отечественного кинематографа читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыЕлена Кондулайнен, настоящее имя которой — Лемби Ттутту Вилху Контулайнен, родилась и выросла в посёлке Токсово под Ленинградом в семье этнических финнов. Отец был ингерманландцем, а мать — донской казачкой. Семья жила на хуторе, окружённом выходцами из разных стран.
С раннего возраста Елена проявляла независимый характер: она не носила пионерский галстук и часто прогуливала занятия в школе. В свободное время девочка помогала родителям по хозяйству, ухаживая за козами и овцами.
Интерес к искусству у неё проявился в детстве — она писала стихи, пела в хоре, занималась игрой на фортепиано и мечтала о музыкальной карьере.
Актрисой могла и не быть
После завершения обучения в школе Елена вместе с семьёй перебралась в Санкт-Петербург, где собиралась поступать в консерваторию. Всё изменил случай: Елена упала с велосипеда и повредила руку, что поставило на ее музыкальной карьере крест.
Девушка не растерялась и поступила в ЛГИТМиК. После завершения обучения выпускница получила приглашение от театра «Ленком». Она приняла участие в нескольких незначительных постановках, а в 1986 году перешла в театр комедии имени Акимова. Творческий путь Кондулайнен в театре не был особенно удачным и она решила попробовать себя в кино.
Кино
Елена Кондулайнен впервые появилась на экранах в образе Наташи в фильме «Путешествие в другой город». После было несколько эпизодических ролей и работа над исторической драмой Геннадия Васильева «Русь изначальная». Это был первый случай, когда её попросили раздеться на камеру, но Елена, будучи в положении, не хотела признаваться в этом и сказала, что ей «не позволяет вера».
С началом 90-х советская цензура отступила, и в 1990 Хусейн Эркенов пригласил актрису сняться в социально-психологической драме «Сто дней до приказа». По сюжету девушка должна была появиться на экране полностью обнаженной. Эта работа принесла ей известность, но вместе с тем она столкнулась с волной осуждения и оскорблений.
За четыре года Кондулайнен снялась в 12 фильмах, где участвовала в эротических кадрах. Среди них особенно выделяются работы «Номер люкс для генерала с девочкой», «Зверобой», «Болотная стрит, или Средство против секса» и «Дафнис и Хлоя». Впоследствии Елену Кондулайнен назовут секс-символом 90-х.
Личная жизнь
Первой большой любовью Кондулайнен стал парень из Ростова-на-Дону. Он так же, как и Елена, приехал поступать в консерваторию. Любовь вспыхнула мгновенно, и пара начала готовиться к свадьбе. Родители в такой поспешности заподозрили нужду юноши в прописке, нежели большую любовь.
Актриса отказывалась верить в корысть избранника, но и тут вмешался случай. Возлюбленный прочитал дневник Елены и, сочтя мечты невесты изменой, закатил скандал накануне свадьбы. Во время ссоры жених ударил актрису, чего она простить ему не смогла.
Вскоре Елена связала себя узами брака с мужчиной, который был значительно старше её. Он был преподавателем из Ленинграда. Их отношения развивались стремительно, и вскоре у них родился сын Александр.
Однако в семье начались разногласия, муж стремился к спокойствию в отношениях, а Елена мечтала о карьере в кино. В начале 1990-х годов пара развелась. Отец забрал ребёнка, Кондулайнен не стала препятствовать, поскольку она была полностью поглощена работой на съёмочных площадках. И только когда в её жизни появился новый мужчина, она решила забрать сына Сашу к себе.
Елена была очарована Сергеем, успешным предпринимателем, но он требовал от неё отказаться от прежнего образа жизни, съемок в эротических сценах. По словам актрисы, после замужества и венчания она стала похожа на монахиню. В семье появился второй ребёнок — мальчик по имени Михаил. Однако отношения между супругами были хорошими совсем недолго.
Артистка получала приглашения от театров, и её занятость в профессии, а также отношения с партнёрами по сцене вызывали у супруга чувство ревности. В этот раз актриса снова выбрала сцену и развелась с мужем.
Уже после 50 на показе Вячеслава Зайцева актриса познакомилась с предпринимателем Дмитрием. Близкие не одобряли роман Елены с мужчиной, который был ровесником её сына. Но, несмотря на это, актриса приняла предложение о замужестве, однако брак так и остался не зарегистрированным.
Как сейчас живет актриса
В 2020 году актриса перенесла инсульт. В течение месяца Кондулайнен находилась под присмотром врачей в крайне тяжёлом состоянии. У неё возникли трудности с речью, а также она не могла передвигаться без посторонней помощи.
Теперь актриса уверяет публику, что полностью оправилась от болезни и стремится вернуться к работе в кино. Кондулайнен после долгого перерыва не собирается отдыхать и готова снова сниматься в фильмах.
Также, несмотря на продолжительный перерыв в творческой деятельности, Кондулайнен всё ещё является участницей труппы Театра Луны. В учреждении подтверждают, что артистка официально остаётся в штате и ежемесячно получает установленную зарплату. Однако контакт с коллективом она не поддерживает.