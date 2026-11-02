«Вторая семья» Никиты Михалкова: кто такая 15-летняя Марфа, которую режиссёр возит на гастроли? Тайный роман и долгие годы молчания
В декабре 2025 года в медиапространстве появилась информация о предполагаемой «второй семье» Никиты Михалкова. В публикациях упоминалась главный редактор журнала «КиноРепортёр» Мария Лемешева, которую называли тайной супругой режиссёра. За внешним благополучием успешной карьеры журналистки стоит 25-летняя история отношений с легендарным режиссёром и общая 15-летняя дочь Марфа, уже снимающаяся в кино. Почему образцовый семьянин Михалков годами не комментирует вопросы о двойной жизни — читайте в материале «Радио 1».
Галина, ставшая МариейМария Лемешева родилась 14 августа 1970 года в Москве. Её настоящее имя — Галина, но в подростковом возрасте она сменила его на Марию. Семья была связана с творческой средой: бабушка танцевала в балете, мать преподавала историю искусств, отец работал в конструкторском бюро.
В школе Лемешева занималась живописью, училась играть на скрипке и была среди лучших учеников. С профессией определилась до выпуска: поступила на филологический факультет МГУ, затем изучала искусствоведение в Цюрихском университете.
От ТСН до «КиноРепортёра»Карьеру в тележурналистике Лемешева начала в «Телевизионной службе новостей» под руководством Александра Гурнова. Работала редактором международного отдела, корреспондентом, позже стала ведущей программы «Шесть новостей недели» и обозревателем культуры. С 2002 по 2013 год работала на Первом канале, где освещала культурные события и снимала документальные фильмы об актёрах. С 2007 по 2013 год вела программу «Другие новости».В 2011 году Мария возглавила российскую версию The Hollywood Reporter. Над адаптацией американского бренда Лемешева работала семь лет, пока в 2018 году не решилась разорвать лицензионное соглашение и создать собственный проект. Так появился журнал «Кинорепортёр» — единственное в России глянцевое издание, целиком посвящённое киноиндустрии. Под её руководством печатный орган вручает две премии: «Аванс» для начинающих кинематографистов и «Событие года».
В августе 2025 года Лемешева отметила юбилей, получив поздравления от ведущих деятелей культуры. Однако профессиональные достижения кинокритика всё чаще оказываются в тени другой истории — её многолетних отношений с самым знаменитым режиссёром страны.
Бизнесмен, имя которого не раскрываютС 2000 года Никиту Михалкова часто видели в компании кинокритика: они познакомились на кинофестивале и вместе появлялись на светских мероприятиях. Тогда журналистка была замужем, но вскоре развелась. В 2011 году у Лемешевой родилась дочь Марфа.
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Её отчество — Никитична, и именно это породило слухи об отцовстве Михалкова. Дополнительным поводом для сплетен стала покупка Лемешевой квартиры в Торревьехе (Испания) в 2012 году: по данным ФБК, апартаменты площадью 115 кв. м находились в 20 минутах езды от недвижимости семьи Михалкова.
Лемешева публично назвала отцом дочери бизнесмена, личность которого не раскрывает. Ни она, ни Михалков слухи о родстве не комментировали.
Марфа Никитична: внебрачная дочь выходит из тениПока Марфа была маленькой, Лемешева старалась не показывать её лицо поклонникам. Девочка редко появлялась на светских мероприятиях, семейные фотографии не становились достоянием публики. В апреле 2026 года наследница впервые вышла в свет вместе с матерью — на церемонии вручения кинопремии «Аванс» в рамках Московского международного кинофестиваля. К тому моменту ей уже исполнилось 15 лет, и пользователи отметили её сходство с Михалковым.В 2019 году девочка попробовала силы в кино, сыграв роль в фильме «Убойные вести из Чухломы». Сейчас школьница продолжает учёбу, а свободное время предпочитает проводить с родительницей в странах, где их не преследуют журналисты.
Жизнь в двух мирахСегодня Мария Лемешева продолжает возглавлять «КиноРепортёр», проводить презентации и участвовать в культурных событиях страны. В сентябре 2026 года в Российском фонде культуры прошла презентация третьего коллекционного альманаха, где главред принимала звёздных гостей.
Параллельно существует и другая реальность — жизнь «второй семьи» Михалкова, о которой теперь знает вся страна. 15-летняя Марфа Никитична взрослеет, снимается в кино и сопровождает знаменитого отца на гастролях, постепенно выходя из тени, в которой наследницу держали полтора десятилетия.