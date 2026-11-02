02 ноября 2026, 09:00

Мария Лемешева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В декабре 2025 года в медиапространстве появилась информация о предполагаемой «второй семье» Никиты Михалкова. В публикациях упоминалась главный редактор журнала «КиноРепортёр» Мария Лемешева, которую называли тайной супругой режиссёра. За внешним благополучием успешной карьеры журналистки стоит 25-летняя история отношений с легендарным режиссёром и общая 15-летняя дочь Марфа, уже снимающаяся в кино. Почему образцовый семьянин Михалков годами не комментирует вопросы о двойной жизни — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Галина, ставшая Марией От ТСН до «КиноРепортёра» Бизнесмен, имя которого не раскрывают Марфа Никитична: внебрачная дочь выходит из тени Жизнь в двух мирах

Галина, ставшая Марией

От ТСН до «КиноРепортёра»



Мария Лемешева (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Бизнесмен, имя которого не раскрывают

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Марфа Никитична: внебрачная дочь выходит из тени



Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Жизнь в двух мирах