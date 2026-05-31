Обвинение Тимати в токсичности, предательство Galibri & Mavik и разбитые колени: почему Хабиб не спешит писать альбом?
Певцу и блогеру Хабибу Шарипову, известному миллионам по бессмертному хиту «Ягода-малинка», 1 июня исполняется 36 лет. Этому бывшему капитану полиции, ставшему кумиром подростков, пришлось пройти долгий путь до светских тусовок. Его карьера — это не только вирусные танцы, но и громкие ссоры с продюсерами, обвинения во лжи и токсичные разборки с самим Тимати. Подробности — в материале «Радио 1».
Из криминалистов в тиктокерыХабиб-Рахман Сабирович Шарипов родился 1 июня 1990 года в Казани в семье милиционера. Жизнь парня была предопределена: он пошел по стопам отца, окончил юридический факультет и надел погоны. Но, в отличие от скучной офисной работы, Хабиб попал в самую гущу криминального ада. Молодой специалист работал экспертом-криминалистом, выезжая на места особо тяжких преступлений.
«Выезжал на убийства, изнасилования. Каждый день видел кровь, трупы, слезы. Глядя в эти глаза, знайте – они видели всё. Абсолютно всё, что может случиться с человеком», — рассказал Шарипов на радио ENERGY.Казалось бы, суровая школа жизни должна была сломать творческое начало, но Хабиб в свободное от работы время спасался музыкой. Он записывал каверы, причем делал это настолько душевно, что привлек внимание главной блондинки страны — Ольги Бузовой. Именно репосты Бузовой стали его первым трамплином к славе. В 2017 году, наплевав на советы сослуживцев, капитан полиции уволился и уехал покорять Москву с одной гитарой наперевес.
На проекте «Песни» на ТНТ он исполнил «Шан-тай» и попал в команду Максима Фадеева, но настоящий успех пришел с «Ягодой-малинкой» в 2020 году. Вирусный трек взорвал чарты, а клип на YouTube собрал сотни миллионов просмотров. Сегодня за плечами Хабиба и другие хиты («Грустинка», «Ой какая ты», «Разрывная»), и даже статуэтка «Золотой граммофон». Казалось, что история простого парня из полиции — это сказка с хорошим концом, но за кулисами кипели совсем недобрые страсти.
Ссора с друзьями и скандал с ТиматиМногие думают, что «Ягода-малинка» — это исключительно заслуга самого Хабиба, но это большая ошибка. Именно это заблуждение стало причиной первого громкого скандала. Оказывается, за спиной у артиста стояли дуэт Galibri & Mavik (Евгений Трухин и Александр Фоменков). Старшие товарищи писали для Хабиба песни, вложили в его раскрутку около 3,5 миллионов рублей, но действовали «на пацанских условиях», без дурацких контрактов. Однако, когда к Хабибу пришла всенародная любовь и миллионные гонорары, дружба дала трещину.
Скандал разразился, когда Хабиб в открытую заявил, что добился всего сам, «без всяких продюсеров». Затем произошёл ещё более неприятный инцидент. Galibri & Mavik, помня о прошлом, попросили Хабиба выступить на их сольном концерте в Москве. Певец согласился, и афиши с его изображением и именем были напечатаны, а также запущена дорогостоящая рекламная кампания. Однако за месяц до мероприятия кумир школьников внезапно изменил своё решение.
«Наша самая большая ошибка была в том, что мы не заключили с ним контракт продюсерский. Тут как раз про неопытность. Я-то с Хабибом знаком с 2017 года, мы много чего делали вместе, много что прошли, и безденежье... О нем (контракте) как-то речи даже не было, мы договорились на пацанских условиях», — цитирует музыкантов издание Eg.ru.Но главная битва ждала Хабиба впереди — с рэпером Тимати. Во время участия в шоу «Песни» Тимати публично унижал конкурсанта.
«Это самое слабое выступление. Яркого ядра артиста… нет», — заявил наставник, добавив, что тот «незаслуженно влетел в команду».Тогда Хабиб лишь улыбался и кивал, но спустя годы, набравшись популярности, он вылил ушат грязи на обидчика.
«Это публичное унижение, ведь все они смотрели и смеялись надо мной, поддакивая своему наставнику», — написал Шарипов в комментариях под публикацией Любови Терлецкой, назвав поведение Тимати токсичным и агрессивным.
Личная жизнь певцаО личной жизни экс-полицейского ходит меньше всего слухов, но и они достаточно красноречивы. Хабиб тщательно скрывает свой быт, но скандальные таблоиды не раз связывали его романы с самыми разными девушками, от коллег по шоу-бизнесу до поклонниц. Однако сам певец упорно отстаивает статус «холостяка».
В 2025 году в интервью изданию 78.ru Хабиб честно признался, что сердца его пока никто не занял, озвучив весьма прагматичные требования к будущей избраннице.
«Самое главное — чтобы умела готовить, любила меня и ждала», — заявил артист, добавив, что девушка должна подходить ему по настроению и внутреннему миру.Сейчас всё свободное время уходит на запись новых треков и туры, и, судя по соцсетям, единственная женщина, которая зажигает с ним в кадре, это его мама.
Как сейчас живет артистК 2026 году Хабиб отошел от скандалов, но из новостей не исчезает. В феврале 2026 года артист всколыхнул общественность драматичным видео из Таиланда. Певец упал с мотоцикла на горном серпантине, получив 21 ссадину и разбитые колени.
Что касается творчества, то Хабиб продолжает гастролировать и отметает идею записи альбома. В эксклюзивном интервью МУЗ-ТВ в декабре 2025 года он честно признался, что не сторонник планирования.
«Планы на 2026 год? Я не сторонник планов. Если у меня зайдет какая-то песня, то я задумаюсь. Пока нет мыслей специально писать альбом. У меня есть песни, есть наработки, но это не альбом. У альбома должна быть какая-то концептуальность», — заявил он.Сегодня Хабиб по-прежнему живет музыкой, не строит грандиозных планов и, кажется, наконец-то научился не обращать внимания на хейтеров. Но осадок от предательства друзей, с которыми он расплатился черной неблагодарностью, у публики, как говорится, остался.