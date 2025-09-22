22 сентября 2025, 13:10

Пьер Нарцисс (Фото: Instagram*@ monisha_star)

Камерунский певец, актёр и телеведущий Пьер Нарцисс стал звездой российского шоу-бизнеса после участия в проекте «Фабрика звезд-2». Его хит «Шоколадный заяц» покорил аудиторию, но личная жизнь и скандалы нередко затмевали его творчество. Подробности происхождения и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и происхождение певца «Фабрика звезд-2» и путь к славе Личная жизнь Болезнь и преждевременная смерть Пьера Нарцисса Судьба семьи после смерти артиста



Ранние годы и происхождение певца

Пьер Нарцисс (Фото: Instagram*@ monisha_star)



«Фабрика звезд-2» и путь к славе

Пьер Нарцисс (Фото: Instagram*@ monisha_star)



Личная жизнь

Пьер Нарцисс и Валерия Калачева (Фото: Instagram*@ monisha_star)



Болезнь и преждевременная смерть Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс (Фото: Instagram*@ monisha_star)



Судьба семьи после смерти артиста