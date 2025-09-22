Обвинение в изнасиловании, драка на похоронах и внебрачный сын: яркая жизнь и скандальная смерть «шоколадного зайца» Пьера Нарцисса
Камерунский певец, актёр и телеведущий Пьер Нарцисс стал звездой российского шоу-бизнеса после участия в проекте «Фабрика звезд-2». Его хит «Шоколадный заяц» покорил аудиторию, но личная жизнь и скандалы нередко затмевали его творчество. Подробности происхождения и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и происхождение певца
Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) родился 19 февраля 1977 года (по некоторым данным — 1972 года) в городе Эбоне (Камерун). Он вырос в образованной семье: его мать получила образование во Франции и после работала банкиром, а отец обучался в Германии и стал успешным бизнесменом на родине. Семья придерживалась европейских традиций в быту, хотя дома говорили на местных африканских языках.
В детстве Пьер увлекался футболом и мечтал о карьере профессионального спортсмена. Однако в 13 лет он открыл для себя музыку и начал учиться играть на тенор-саксофоне. Уже через год он создал собственную музыкальную группу, которая выступала в местных клубах с песнями на французском и камерунских диалектах.
Когда пришло время получать высшее образование, родители отправили Пьера учиться менеджменту во Французкую Сорбонну. Однако тяга молодого человека к творчеству оказалась куда сильнее, чем к знаниям. Спустя несколько лет провеянных во Франции в 1998 году Пьер переехал в Россию, где в подмосковном Егорьевске жила его сестра, учившаяся на фармацевта. Изначально он планировал вернуться в Европу, но судьба распорядилась иначе.
Благодаря случайному кастингу он получил эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» (1998), где сыграл слугу абиссинского принца. Этот опыт вдохновил его остаться в России. Он поступил на факультет журналистики МГУ, параллельно подрабатывая диджеем в ночных клубах и казино. В то же время Нарцисс играл в команде КВН РУДН, а также вёл программы на радиостанциях РДВ и Хит FM.
«Фабрика звезд-2» и путь к славе
В 2003 году Пьер Нарцисс принял участие в проекте «Фабрика звезд-2», где его заметил продюсер Макс Фадеев. Именно Фадеев предложил ему записать песню «Шоколадный заяц», которая стала визитной карточкой артиста. Хотя Пьер не вошел в тройку победителей, он приобрёл всеобщую известность.
В 2004 году вышел его дебютный альбом с одноименным названием, включивший в себя треки «Целуй-целуй», «Сок винограда» и «Акуна Матата». Позже он сотрудничал с Жанной Фриске и Еленой Кукарской, а в 2013 году записал треки «Сахалинская любовь» и «Купола» дуэтом с Михаилом Гребенщиковым.
Личная жизнь
Пьер Нарцисс всегда пользовался вниманием женщин. Еще в Камеруне он встречался с дочерью президента страны, но их отношения разрушились из-за семейного конфликта. В России его первым серьезным увлечением стала дочь генерала Елена, которая убедила его участвовать в «Фабрике звезд». После шоу отношения пары сошли на нет. На проекте Нарцисс ухаживал за Машей Ржевской и никогда не скрывал свои нежные чувства к певице. Но эти отношения так и не получили продолжения.
В 2004 году Пьер познакомился с Валерией Калачевой (Monisha) в ночном клубе. Их отношения развивались быстро: в 2005 году родилась дочь Каролина-Кристель, а в 2009 году пара официально оформила брак. Пьер часто называл дочь «главным подарком в жизни».
Однако брак оказался неидеальным. В 2017 году Валерия обвинила Пьера в домашнем насилии. Она заявила, что он неоднократно избивал ее, что приводило к сотрясениям мозга и гематомам. Кроме того, Марианна Суворова публично обвинила Нарцисса в изнасиловании, хотя сам певец утверждал, что секс с радиоведущей произошёл по обоюдному согласию. В итоге уголовное дело на певца не завели, и поклонники решили, что вся история — часть пиар-стратегии.
Так или иначе скандалы привели к разводу в 2017 году. После расставания Пьер долгое время не мог смириться, продолжая писать Валерии признания в любви.
Болезнь и преждевременная смерть Пьера Нарцисса
Пьер Нарцисс долгое время страдал от тяжелой формы подагры, которая осложнилась почечной недостаточностью и астмой. Болезнь вызывала отложение солей мочевой кислоты на внутренних органах, что приводило к острым болям и нарушению работы организма. В 2022 году его состояние резко ухудшилось. 21 июня он перенес операцию на почках, но сердце не выдержало нагрузки. Причиной смерти стала остановка сердца. Вскрытие показало, что его внутренние органы были «покрыты дырочками, словно сожжены» из-за отравления солями.
Прощание с Пьером Нарциссом сопровождалось конфликтами между его родными. Его мать и сестра настаивали на похоронах в Камеруне, в то время как Валерия хотела похоронить его в России. Из-за бюрократических проволочек панихида несколько раз переносилась. Тело было отправлено в Камерун и похоронено в семейном склепе в деревне Бонаматеке. Однако даже после похорон скандалы не утихли. На вечере памяти между Валерией Калачевой и последней возлюбленной Пьера, Ксенией Грин, произошла драка.
По словам Калачёвой, на мероприятие были приглашены только близкие друзья и коллеги Нарцисса. Грин пришла без приглашения и представилась супругой музыканта, что вывело Калачёву из себя. Разнимать участниц драки пришлось сотрудникам полиции. В итоге женщины написали друг на друга заявления.
Кроме того, после смерти певца выяснилось, что у него есть 28-летний внебрачный сын Андрэ, который живёт в Камеруне и работает футболистом. Пьер знал о нём и в течение 10 лет поддерживал связь через соцсети. Тест ДНК подтвердил родство. Андрэ впервые увидел отца только на похоронах.
Судьба семьи после смерти артиста
Валерия Калачева, бывшая жена Пьера Нарцисса, спустя полтора года после его смерти вышла замуж во второй раз. Её избранником стал 61-летний певец и композитор Евгений Шахрай, разница в возрасте с Валерией составляет 23 года. Свадьба состоялась 7 декабря 2023 года. Валерия и Евгений познакомились ещё при жизни Пьера на презентации песни. После смерти артиста их общение возобновилось, обнаружились общие творческие интересы, что переросло в роман.
Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара строит гармоничные отношения. Валерия отмечает, что Шахрай стал для неё «любящим супругом, потрясающим отцом и примером идеального мужчины». В одном из интервью Валерия упоминала, что Пьер Нарцисс «приходил во снах» к Шахраю, что она расценила как благословение покойного мужа на новые отношения.
Дочери Пьера Нарцисса и Валерии, сейчас 20 лет. Каролина профессионально занимается большим теннисом с шести лет, следуя мечте отца. Помимо спорта, Каролина добилась успехов как модель. Она является обладательницей титулов «Первая мисс» и «Первая вице-мисс Вселенная» на международных конкурсах красоты, а также стала лицом европейского модного дома. Несмотря на сложные моменты в отношениях с отцом, Каролина сохранила о нём тёплые воспоминания. После его смерти она написала в блоге, что отец научил её «быть сильной, мудрой, целеустремлённой и трудолюбивой».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.