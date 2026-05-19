«Обвинение в изнасиловании» на шоу «Сокровища императора»: драка Слуцкого и от чего Наташу Королёву спасла невестка-стриптизерша
На шоу «Сокровища императора» произошли серьёзные события: Арина Аверина получила травму уха в драке, которую спровоцировал Артём Качер. Наташу Королёву буквально вытащила из беды её невестка. А вот Леониду Слуцкому и Олегу Яровинскому повезло меньше — они потерпели фиаско и выбыли из игры. Что произошло в новом эпизоде реалити-шоу, расскажет «Радио 1».
Драка, травма и неожиданный союзНа канале ТНТ вышел шестой выпуск шоу «Сокровища императора». Российские звёзды, прилетевшие в Китай, продолжили сражаться за главный приз — 11 миллионов рублей. Действие разворачивается в Чунцине, самом большом городе мира. На этот раз в гонку включилась новая команда «красных». Певица и ведущая проекта «Суперстар!» Наташа Королёва удивила: вместо мужа Сергея Глушко и сына Архипа она взяла в Китай невестку Мелиссу. Ранее девушка работала стриптизёршей, а после свадьбы стала визажистом. Поп-звезда призналась, что полностью доверяет невестке. Выпуск начался с драки. Артём Качер обвинил «оранжевых» — футбольных тренеров — в нечестной игре и набросился на Олега Яровинского. В ходе потасовки пострадала Арина Аверина: рэпер случайно ударил гимнастку кулаком в ухо.
«Ухо — это такое место неприятное. Мне кажется, даже если бы по лицу задели, было бы не так больно», — цитирует слова Арины издание «ОСН».Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий не оставил без ответа реакцию своего напарника. Наставник команды объяснил исполнителю хита «Грустный дэнс» причину такого нервного поведения:
«В мире спорта обвинение в нечестной игре — это серьёзный урон репутации, хуже, чем обвинение в изнасиловании. Это максимально подлая и ужасная вещь».
Что произошло на проекте «Сокровища императора» во второй деньУчастники шоу начали с заплыва на необычных гибридах — трактомаранах. Нужно было добраться до мишеней и мячами выбить пять кеглей своего цвета. Следующим этапом стала постановка традиционного китайского танца в театре. Право первыми ударить в гонг получили Виктория Дайнеко и её муж Беркели Овезов.
После этого супруги передали чёрную кошку — символ проигрыша — Кате Шкуро и Ирине Пинчук. Второй день на проекте дался Наташе Королёвой нелегко. Ещё по дороге к испытанию певица призналась, что чувствует безысходность, и предположила, что их с невесткой команда придёт последней.
«На меня накатывает какая-то безысходность», — поделилась певица.Участникам выдали необычное задание: съесть соус из ферментированных бобов куриными лапками вместо ложек, а затем собрать пазл-картину. Лидерство сохранили Виктория Дайнеко и Беркели Овезов. Следом финишировали сёстры Аверины, а затем — Артём Качер с Мишей Марвиным, а также Дарья Янина и Илья Глинников.
«Я бы не хотела прощаться с Наташей Королёвой. Мне будет сложно. Она только пришла», — отметила Ольга Бузова в разговоре с соведущим Михаилом Галустяном.
Кто покинул «Сокровища императора» на этот разКоманда «красных» финишировала шестой, всего на несколько секунд отстав от дуэта Шкуро — Пинчук. Наташа Королёва призналась, что удержаться в проекте им помогла только невестка Мелисса. Сама девушка похвасталась: ферментированные бобы она осилила за 10 минут. Внизу турнирной таблицы развернулась настоящая битва за предпоследнее место. Яна Кошкина с мамой сумели обойти Леонида Слуцкого и Олега Яровинского. Актриса, известная по сериалу «Домашний арест», не выдержала и расплакалась. По словам Яны Кошкиной, она пожалела, что взяла с собой в Китай маму, а не сестру Регину. Актриса призналась:
«Мы недостойны быть здесь».На прощание Слуцкий заявил, что они с напарником успешно подготовили игроков. До старта Леонид был уверен: у него есть превосходство над игроками из шоу-бизнеса. Бывший тренер, работавший в Китае и знакомый с местной культурой, возможно, считал это своим козырем перед остальными участниками.
«Мы с Олегом не знаем китайский, но у нас есть преимущество над другими участниками этого проекта — мы более-менее понимаем менталитет китайцев. И для нас не является шоком любая их реакция», — заявил тренер журналу VOICE.Тем не менее глубинное понимание психологии жителей Китая не помогло бывшему наставнику ЦСКА достичь желаемого результата. Первыми из шоу «Сокровища императора» выбыли актриса Анна Цуканова-Котт и телеведущая Анна Чапман. Затем сошли с дистанции боец Александр Емельяненко с другом Игорем Костенко. Третьими неудачниками стали миллиардер из Магнитогорска Игорь Рыбаков и его наследница Полина. Далее — скандальная певица Инстасамка с мужем Moneyken. Вслед за ними ушли телеведущая Ирина Безрукова и Станислав Влайку.