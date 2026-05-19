Подтолкнула парня к смерти и подкинула детей бывшему: что на самом деле убило финалистку «Битвы экстрасенсов» Дарию Воскобоеву
Дария Воскобоева обратила на себя внимание зрителей с первого же выпуска семнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов». Испытание с поиском человека в автомобиле ведьме пришлось проходить трижды: ведущий и аудитория отказывались верить, что участница справляется настолько быстро и точно. Тем не менее победительницей проекта она не стала, заняв в финале четвёртое место. Сама колдунья восприняла этот результат как личную победу — с учётом того, что в её жизни во время съёмок происходили серьёзные перемены. Однако дальнейшие события сложились иначе. Почему самая яркая ведьма сезона так и не покорила вершину и какая трагедия оборвала звёздный путь экстрасенса, читайте в материале «Радио 1».
Дар через поколение: как дед разглядел в пятилетней внучке ведьмуПо словам Воскобоевой, мать рано обнаружила у себя способность видеть то, чего не видят другие, но из страха не стала развивать этот дар. А вот дедушка, увлекавшийся изучением сверхъестественного, первым разглядел мощный магический потенциал именно во внучке и сознательно помогал девочке раскрыть способности.
Когда Дарии было пять лет, патриарх семьи устроил одно из первых испытаний. Глава рода вывез внучку в лес на рассвете и поставил, казалось бы, невыполнимую для ребёнка задачу: поймать дикую птицу голыми руками. Юная Воскобоева не понимала, как это возможно, но, по её воспоминаниям, справилась. Позже дед объяснил: она использовала свой дар, сама того не осознавая. Прародитель считал, что именно Дария обладает самой сильной магической одарённостью в семье.
Воскобоева позже подтверждала, что с ранних лет применяла экстрасенсорные способности в повседневной жизни. В возрасте десяти лет школьница, к примеру, приходила во сны к одноклассницам, чтобы таким образом помириться после ссор. Тогда подросток была искренне убеждена, что это умеют абсолютно все, и очень удивилась, когда узнала, что эти способности — скорее исключение. Необходимость осознать собственную силу и научиться ею управлять пришла к девушке после трагического происшествия.
Дария поссорилась с молодым человеком и сказала что-то резкое, а спустя короткое время тот погиб. Сотрудники милиции, друзья и родственники погибшего посчитали слова Воскобоевой причиной случившегося. Чтобы избежать повторения подобного, ведьма наложила на себя обет молчания и не разговаривала два года.
Долго скрывать свои способности Дария не смогла. В то время она училась в гимназии, осваивала языки, ходила на художественную гимнастику и готовилась к поступлению в вуз. После получения аттестата сразу стала студенткой педагогического университета имени Герцена. Дальше в планах юной мечтательницы были замужество и дети — будущая финалистка «Битвы экстрасенсов» всерьёз подумывала всё бросить и заниматься только домом. Но судьба словно не давала ей уйти от магии. Каждый раз, когда экстрасенс пыталась отойти от практики и переставала помогать людям — начинались проблемы, рушились планы. Сопротивляться этому давлению девушка в итоге перестала. Пришло решение вступить в ковен ведьм Натальи Бантеевой — победительницы «Битвы экстрасенсов», у которой ранее училась и Татьяна Ларина.
К тому моменту медиум уже всерьёз погрузилась в восточные практики и освоила боевую магию. Позже сама Дария называла своей главной отличительной чертой умение подавлять силы другого экстрасенса и полностью нейтрализовывать чужое воздействие. При этом в работе с людьми участница «Битвы экстрасенсов» сочетала традиционные ритуалы с современным подходом. В арсенале имелись и зелья, способные, по утверждениям мастера, исполнять любые желания тех, кто обращался за помощью. Долгое время вся деятельность Дарии ограничивалась Санкт-Петербургом — пока Наталья Бантеева не посоветовала ей пойти на мистическое телешоу.
Шоу и личная драмаПреданные зрители программы сразу определили, из какого круга пришла новая участница. Ковен Натальи Бантеевой к тому моменту уже имел репутацию кузницы самых способных экстрасенсов, и появление оттуда очередной претендентки никого не удивило. Настоящий шок вызвало другое. Вступительное испытание — поиск человека в багажнике автомобиля — Воскобоева прошла за считанные секунды. Ведущий и зрители оказались не готовы к такой скорости: результат выглядел настолько нереальным, что ведьму попросили повторить задание несколько раз. Три успешных прохождения подряд сняли все вопросы, и Дария вошла в число участников сезона.
Стабильность точных попаданий поражала зал: ясновидящая на лету считывала скрытые факты, даты, имена и обстоятельства из жизни людей, которых видела впервые. Запомнился зрителям и выпуск в Обнинске, где участникам предстояло раскрыть обстоятельства гибели девушки. Воскобоева не только безошибочно привела родственников к нужному месту и восстановила картину трагедии, но и передала им послание от погибшей — якобы с того света.
А вот испытание со снайперами обернулось неудачей. Экстрасенс сумела обнаружить потайную дверь в шкафу, однако незаметно покинуть здание так и не получилось. Сомнений в способностях боевой ведьмы почти не оставалось, поэтому она стабильно входила в число лидеров. В итоге колдунья добралась до финала, но главный приз — «Синюю руку» — получил другой участник. Дария Воскобоева заняла четвёртое место и, по собственным словам, нисколько не расстроилась такому результату. Участие в «Битве экстрасенсов» совпало с очень непростым периодом в жизни участницы. Дарие приходилось буквально разрываться между съёмками и семьёй. Именно в разгар борьбы за «Синюю руку» серьёзно заболела дочь героини телешоу, а отношения с супругом стремительно рушились.
Цена экстрасенсорного дараСтать женой и матерью, бросив всё остальное, не вышло. В первом браке с неким Денисом она родила сына Александра. Радостное событие омрачили тяжёлые роды и недоношенность мальчика, но благодаря врачам всё закончилось хорошо. Правда, с отцом сына молодая женщина отношения так и не сохранила. После развода Дария встретила новую любовь — Владислава. Познакомились на свадьбе общей подруги, позже поженились. Во втором браке на свет появилась дочь Божена.
Роды снова выдались тяжёлыми, жизнь новорождённой тоже оказалась под угрозой. Проблемы со здоровьем напомнили о себе и несколько лет спустя, когда Воскобоева уже участвовала в «Битве экстрасенсов». Девочка четырежды подряд перенесла отит, врачи говорили о риске потери слуха. Ради ребёнка Дария на время оставила съёмки, чем вызвала волну негативных комментариев от зрителей. Однако экстрасенс проигнорировала критику и к пересудам не прислушивалась.
Параллельно со съёмками начались сложности во втором браке. Владислав не оспаривал способностей супруги и не мешал работе. Однако мужа не устраивало, что Дария помогает другим в ущерб собственному здоровью. Позже мужчина рассказывал, что в дом нередко приходилось заказывать обезболивающие из частных клиник — настолько она выматывалась.
Именно это, а не сама деятельность, привело к разводу. После расставания воспитанием сына и дочери занялся отец Дарии. Он переехал к дочери после смерти жены и взял на себя не только детей, но и всё хозяйство. Владислав тем временем помогал деньгами, всегда оставался на связи и готов был приехать в любую минуту.
Дария утверждала, что сын и дочь унаследовали её способности и начали проявлять их с ранних лет. Ради будущего детей экстрасенс бралась за любую работу: снималась в телепроектах, проводила семинары по всей стране, не отказывалась ни от каких предложений. В 2018 году Воскобоева сообщила поклонникам, что Александр поступил в Нахимовское училище. Тогда мало кто мог предположить, что параллельно с этими хлопотами она готовилась к собственному уходу. Примерно в тот же период врачи диагностировали у ясновидящей онкологическое заболевание. Вердикт врачей оборвал все прежние планы. Свой диагноз Дария держала в тайне от всех, кроме самых близких.
Лишь изредка в словах экстрасенса проскальзывали намёки: она говорила, что даже ведьмы не способны влиять на собственную судьбу. Лечение в Израиле результата не дало. В конце декабря 2018 года Воскобоеву отпустили домой — встречать праздник с семьёй. Через несколько дней состояние резко ухудшилось. Шестого января 2019 года Дарии не стало. Позже Владислав рассказывал, что к тому моменту метастазы распространились по всем органам и шансов на спасение уже не оставалось.
Незадолго до диагноза Владислав и Дария строили планы. Мастер восточных практик говорила, что хочет оставить магию и переехать за город — заниматься детьми, без прежней нагрузки. Но этим планам не суждено было сбыться. После смерти матери сын от первого брака и родная дочь Владислава живут вместе, всю заботу о них мужчина полностью взял на себя. Семья ведёт полностью закрытый образ жизни.