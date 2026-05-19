«Каждую пятницу будет»: «Руки вверх!» впервые за 14 лет выпустят новый альбом
Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков на пресс-конференции, приуроченной к своему 50-летию, которое он отметит 22 мая, объявил о выходе нового альбома — впервые за 14 лет. Исполнителя цитирует StarHit.
Ранее Жуков трогательно обратился к старшему сыну Энджелу, которому недавно исполнилось 16 лет. Певец признался, что переживал из-за растущего недопонимания.
«Начиная с этого дня, каждую пятницу будет выходить одна новая песня. Вплоть до нашего июльского концерта в «Лужниках», — прокомментировал шоумен.
«Руки Вверх!» — культовый российский поп-проект, главный символ танцевальной музыки конца 1990-х — начала 2000-х. С 2008 года Сергей Жуков продолжил его как сольный. Группа до сих пор собирает стадионы, активно гастролирует и выпускает новые песни.