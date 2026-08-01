Обвинения в плагиате от бывшего друга, блокировка канала и медаль от государства: чем сейчас занимается известный Гоблин Дмитрий Пучков?
Писатель, публицист, переводчик, разработчик компьютерных игр и один из первых русскоязычных блогеров Дмитрий Пучков, больше известный публике под псевдонимом Гоблин, 2 августа отмечает свой 65-й день рождения. Он прошел долгий путь от кировоградского школьника до культового создателя «Тупичка Гоблина» и «гоблинских переводов». О творческом пути и личной жизни легенды российской озвучки читайте в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия ПучковаДмитрий Юрьевич Пучков родился 2 августа 1961 года в Кировограде в семье военнослужащего и учительницы. Он был третьим ребенком. Детство будущего блогера прошло в переездах по местам службы отца. В 1969 году семья перебралась в Ленинград, а среднее образование Пучков заканчивал уже в немецком городе Вюнсдорф. Школьные годы определили его дальнейшую судьбу. Он увлекся западной рок-музыкой — Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath — и, чтобы понимать тексты песен, начал учить английский язык.
До того как стать знаменитым, Пучков прошёл через множество разных этапов в своей карьере. После армии он сменил десятки профессий: работал водителем, таксистом, слесарем, библиотекарем, кузнецом. Однако судьбоносным стал 1992 год, когда он поступил на службу в милицию, а затем в Санкт-Петербургскую спецшколу милиции. Проработав в органах шесть лет, включая службу в уголовном розыске, Пучков уволился в 1998 году. Там же он и получил свое знаменитое прозвище. Как он сам рассказывал в интервью, однажды они с коллегами прочитали в газете заметку «Гоблины в милицейских шинелях» и в шутку стали называть друг друга гоблинами.
Следующий этап биографии — это уход в мир компьютерных игр и интернета. Пучков начал писать обзоры для журналов «Страна игр» и «Навигатор игрового мира», а в 1999 году открыл свой легендарный сайт «Тупичок Гоблина». Параллельно он занялся тем, что принесло ему всероссийскую славу, — пародийными переводами и озвучкой фильмов и игр. Его студия «Полный Пэ» и «Божья искра» выпустили культовые альтернативные переводы «Властелина колец: Братва и кольцо», «Шматрицы», «Звездных войн» и других фильмов. Эти работы, наполненные черным юмором и ненормативной лексикой, стали феноменом массовой культуры.
Помимо переводов, Пучков реализовал себя как писатель (книги «Санитары подземелий», пародийная трилогия по «Властелину колец») и разработчик компьютерных игр (одноименная игра «Санитары подземелий» и другие проекты). Его общественная деятельность также получила признание: с 2012 по 2015 год он был членом Общественного совета при Министерстве культуры РФ, а его YouTube-канал набрал более трех миллиона подписчиков, принеся ему «золотую кнопку».
Личная жизнь за семью замкамиВ отличие от своей публичной деятельности, личную жизнь Дмитрий Пучков тщательно скрывает. Известно, что он женат на Наталье Абрамовне Пучковой. Именно она, по его словам, занималась бизнесом, что подтолкнуло его к увольнению из органов.
«К моему увольнению жена натрудилась на целый магазин», — цитирует Пучкова издание 78.ru.У пары есть взрослый сын, родившийся в 1980 году. По некоторым данным, он успешный бизнесмен и избегает публичности. Семья Пучкова уже давно живет в Санкт-Петербурге и считает его своим родным городом.
Обвинения в присвоении авторстваКарьера Гоблина сопровождалась и серьезными разбирательствами. Самый громкий скандал разразился в середине 2010-х, когда его бывший партнер и друг Сергей Иванов публично обвинил Пучкова в плагиате и финансовых махинациях. Иванов утверждал, что Пучков присвоил себе авторство переводов, которые на самом деле сделали другие люди. В частности, по его словам, автором текстов к легендарным «гоблинским» переводам («Властелин колец», «Шматрица») был доцент Евгений Овсянников, которого Пучков убедил не заявлять о своих правах.
Иванов также заявлял, что Дмитрий Пучков на самом деле имеет проблемы с разговорным английским и является лишь «актером озвучки», а не профессиональным переводчиком. Этот конфликт, имеющий под собой материальную основу, нанес серьезный удар по репутации Гоблина, хотя сам Пучков официально никогда не комментировал эти обвинения детально.