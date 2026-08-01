01 августа 2026, 16:53

Дмитрий Пучков (Фото: Instagram*@ goblin_oper)

Писатель, публицист, переводчик, разработчик компьютерных игр и один из первых русскоязычных блогеров Дмитрий Пучков, больше известный публике под псевдонимом Гоблин, 2 августа отмечает свой 65-й день рождения. Он прошел долгий путь от кировоградского школьника до культового создателя «Тупичка Гоблина» и «гоблинских переводов». О творческом пути и личной жизни легенды российской озвучки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дмитрия Пучкова Личная жизнь за семью замками Обвинения в присвоении авторства Как сейчас живет Пучков



Биография Дмитрия Пучкова

Дмитрий Пучков (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Дмитрий Пучков (Фото: Instagram*@ goblin_oper)

Личная жизнь за семью замками

«К моему увольнению жена натрудилась на целый магазин», — цитирует Пучкова издание 78.ru.

Обвинения в присвоении авторства

Дмитрий Пучков (Фото: Instagram*@ goblin_oper)

Как сейчас живет Пучков