Обвинения в плагиате, жизнь в Канаде и выпивающая жена: как блогер Макс +100500 пережил скандал с бегством из России и стал отцом?
Максиму Голополосову, известному миллионам зрителей как Макс +100500, 1 ноября исполняется 37 лет. Этот видеоблогер, телеведущий и актёр озвучивания прошёл путь от курьера и студента-недоучки до создателя одного из самых узнаваемых интернет-шоу в истории Рунета. Его карьера — это хроника целой эпохи: от первых роликов, снятых на камеру соседа, до эфиров на федеральном телеканале, громких скандалов, переезда и возвращения. «Радио 1» рассказывает, как складывалась судьба человека, чей леопардовый ковёр стал таким же символом времени, как и его коронное «Это было…».
Биография Максима ГолополосоваМаксим Сергеевич Голополосов родился 1 ноября 1989 года в Москве в семье, далёкой от шоу-бизнеса. Его мать работала швеёй на трикотажной фабрике, а после декрета устроилась воспитательницей в детский сад; отец трудился кабельщиком-спайщиком на заводе, а позже — в сервисном центре интернет-провайдера. После девяти классов школы Максим поступил в кулинарное училище, хотя, по собственному признанию, готовить так и не научился. Затем был год работы, поступление в Московский педагогический государственный университет на факультет иностранных языков — и уход после второго курса. До того как стать звездой интернета, будущий ведущий успел поработать курьером.
Всё изменилось летом 2010 года. Насмотревшись американского шоу Ray William Johnson, Максим решил снять нечто подобное на русском языке. Друг уговорил его взять камеру у соседа, вместо штатива использовались три книги о Гарри Поттере, а фоном послужил тот самый дешёвый леопардовый ковёр, которым раньше накрывали диван. Первые выпуски были сделаны буквально «на коленке», и формат быстрого обзора смешных видео с едкими комментариями попал в нерв времени. Шоу получило название «+100500», и уже через год о Максе говорили как о феномене, а проект стал лауреатом «Премии Рунета» в номинации «Стартап года».
Карьерный рост оказался стремительным. Помимо YouTube, Голополосов начал вести телевизионную версию шоу — сначала на канале «Перец», а затем на «ЧЕ!», где проект выходит до сих пор, отметив 15-летие в эфире. Кроме обзоров видео, Голополосов пробовал себя в кино и озвучивании: в 2016 году принял участие в русском дубляже анимационного фильма «Полный расколбас». Кроме того, Максим был учредителем сайта CarambaTV.ru и играл в музыкальной группе 2nd Season, которую изначально принципиально не продвигал через свою известность.
Личная жизнь Макса +100500Долгое время личная жизнь блогера оставалась закрытой темой, но в последние годы он сам приоткрыл завесу. Его избранницей стала Анастасия Боднар, с которой Максим встречался семь лет до того, как сделать предложение на острове Крит осенью 2021 года. Свадьба состоялась в 2022-м. История их отношений оказалась непростой: в 2021 году в YouTube-шоу «Петя любит выпить» Голополосов рассказал, что помог девушке справиться с тяжёлой алкогольной зависимостью, которая едва не привела к расставанию. Этот момент стал для пары переломным.
В 2023 году супруги сообщили о беременности, а 15 ноября 2023 года у них родился сын Лука. Мальчик появился на свет в Канаде, куда пара перебралась незадолго до этого. Сейчас Максим охотно говорит об отцовстве, признаваясь, что отцовская любовь накрыла его не мгновенно, а росла постепенно.
«Спрашивал друзей, у которых тоже сыновья, — многие говорили, что у них было похоже. Сейчас он подрос, у него уже свой характер, свои смешные реакции. Такой забавный персонаж!», — делился Голополосов в интервью изданию «7Дней».По его словам, работа из дома позволяет ему постоянно находиться рядом с сыном и не упускать время, которое он считает критически важным для формирования связи.
Скандал с отъездом за границуПуть Голополосова никогда не был безоблачным. Шоу с самого начала вызывало полярные реакции: одни видели в нём искренний народный юмор, другие обвиняли в плагиате американского формата и грубости. Сам Максим не раз признавался, что выгорал из-за необходимости шутить над видео, которые не вызывали у него эмоций. Но самый громкий скандал разразился не вокруг творчества, а вокруг его перемещений. В сентябре 2022 года, вскоре после объявления частичной мобилизации в России, блогера заметили в очереди на границе с Казахстаном. Сам он утверждал, что поездка была запланирована заранее и связана со съёмками и встречами с партнёрами.
Позже стало известно, что пара обосновалась в Торонто, где и родился Лука. Однако в апреле 2024 года Максим сообщил в своём телеграм-канале о возвращении в Москву. Это решение тоже вызвало вопросы у части аудитории, но сам блогер предпочёл не углубляться в политические объяснения, сосредоточившись на работе.
Как сегодня живет телеведущийСегодня Максим Голополосов живёт в Москве с женой и сыном и, по собственным словам, находится в поиске нового профессионального баланса. Главная ставка — на стендап. С февраля он ввёл правило писать миниатюры каждый день хотя бы по двадцать минут, а сейчас располагает примерно получасом проверенного материала.
«Именно со стендапом я сейчас связываю основные надежды на профессиональное развитие. В ближайшие несколько лет хотелось бы выпустить большую сольную программу», — заявил он в интервью «7Дней».Музыкальная группа 2nd Season пока находится на паузе, хотя материал накапливается.
Шоу «+100500» при этом не закрыто: телеканал «ЧЕ!» анонсировал новый сезон с обновлённой студией, графикой и сценариями, сохранив при этом традиции, которые любит зритель.
«За то время, пока "+100500" не выходило в телеэфире, у нас накопилось множество идей, мы сменили команду, у нас внутренний крутой вайб», — цитирует Голополосова пресс-служба канала.Сам он признаёт, что аудитория проекта повзрослела вместе с ним, и это нормально:
«У молодых свои звёзды, свои герои. Это нормально, у каждого поколения так происходит».Но когда его останавливают на улице со словами «Спасибо за детство!», он понимает: леопардовый ковёр всё ещё работает — даже спустя полтора десятилетия.