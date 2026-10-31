31 октября 2026, 12:00

Максим Голополосов (Фото: Instagram* @ adam_moran)

Максиму Голополосову, известному миллионам зрителей как Макс +100500, 1 ноября исполняется 37 лет. Этот видеоблогер, телеведущий и актёр озвучивания прошёл путь от курьера и студента-недоучки до создателя одного из самых узнаваемых интернет-шоу в истории Рунета. Его карьера — это хроника целой эпохи: от первых роликов, снятых на камеру соседа, до эфиров на федеральном телеканале, громких скандалов, переезда и возвращения. «Радио 1» рассказывает, как складывалась судьба человека, чей леопардовый ковёр стал таким же символом времени, как и его коронное «Это было…».





Содержание Биография Максима Голополосова Личная жизнь Макса +100500 Скандал с отъездом за границу Как сегодня живет телеведущий



Биография Максима Голополосова

Максим Голополосов (Фото: Instagram* @ adam_moran)

Личная жизнь Макса +100500

Максим Голополосов с женой и сыном (Фото: Instagram* @ adam_moran)

«Спрашивал друзей, у которых тоже сыновья, — многие говорили, что у них было похоже. Сейчас он подрос, у него уже свой характер, свои смешные реакции. Такой забавный персонаж!», — делился Голополосов в интервью изданию «7Дней».

Скандал с отъездом за границу

Как сегодня живет телеведущий

Максим Голополосов (Фото: Instagram* @ adam_moran)

«Именно со стендапом я сейчас связываю основные надежды на профессиональное развитие. В ближайшие несколько лет хотелось бы выпустить большую сольную программу», — заявил он в интервью «7Дней».

«За то время, пока "+100500" не выходило в телеэфире, у нас накопилось множество идей, мы сменили команду, у нас внутренний крутой вайб», — цитирует Голополосова пресс-служба канала.

«У молодых свои звёзды, свои герои. Это нормально, у каждого поколения так происходит».