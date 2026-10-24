Восемь лет в статусе любовницы, аборт от Рыбина и сын, променявший жену на ученицу: что скрывает певица Наталья Сенчукова?
Певица Наталья Сенчукова, известная зрителям по хитам «Потанцуй со мной», «Милый мой ботаник» и «Закон притяжения» в дуэте с Виктором Рыбиным, отмечает свой 56-й день рождения. Эта женщина прошла путь от скромной девочки из семьи военнослужащего до одной из самых обсуждаемых фигур шоу-бизнеса. Её карьера была насыщена не только триумфами и народной любовью, но и громкими скандалами, болезненными откровениями и борьбой с тяжёлым недугом. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Натальи СенчуковойНаталья Валентиновна Сенчукова родилась 25 октября 1970 года в городе Георгиевске Ставропольского края в семье военнослужащего. С раннего детства её жизнь была подчинена строгому распорядку: уже в пять лет девочка начала заниматься хореографией, а после восьмого класса поступила в Ставропольское хореографическое училище.
В Москву Наталья приехала как профессиональная танцовщица, выступала в коллективе «Танцевальная машина», пока судьба не свела её с лидером группы «Дюна» Виктором Рыбиным на концерте в «Олимпийском». Именно Рыбин разглядел в танцовщице вокальный дар: он настоял, чтобы она начала заниматься с педагогом из ГИТИСа, который за год поставил ей голос и дыхание. В 1991 году Сенчукова впервые вышла на большую сцену как певица — с сольным выступлением в «Утренней почте» и дебютным альбомом «Всё, что было». Позже были хиты «Ты не Дон Жуан», «Пусть будет так», «Лодка», а песня «Служебный роман» принесла ей «Золотой граммофон». В 2023 году певица удостоилась Благодарности Президента России за заслуги в развитии отечественной культуры.
Личная жизнь под прицелом камерЛичная жизнь Натальи Сенчуковой всегда была предметом пристального внимания публики, и главная причина тому — её многолетний союз с Виктором Рыбиным. Они познакомились в 1990 году на концерте в спорткомплексе «Олимпийский». На тот момент Виктор был женат и воспитывал дочь Марию. Роман затянулся почти на восемь лет, и всё это время Сенчукова, по её собственному признанию, жила в состоянии мучительной неопределённости, пытаясь уйти и не находя в себе сил расстаться.
«Он не хотел обижать предыдущую жену. Я пыталась уходить от него, но расстаться не получалось. Мы просто жили одним днём. Мы быстро поняли, что это что-то серьёзное, а не просто увлечение», — рассказывала певица в программе «Судьба человека».За этими словами стоит и другая, куда более болезненная страница биографии: в интервью Борису Корчевникову Сенчукова призналась, что решилась на аборт, не будучи уверенной в том, что Рыбин оставит семью.
«Витя, я не знаю насчёт ребёнка». Он говорит: «Решай сама». У меня почему-то было такое впечатление, что я останусь одна», — вспоминала она.Официально пара расписалась только в 1998 году, а в 1999-м родился их единственный сын Василий. В 2009 году супруги обвенчались. С тех пор супруги не раз повторяли, что их брак — исключение из шоу-бизнесовых правил: за 35 лет совместной жизни они ни разу не доходили до мысли о разводе.
Сын, который повторил ошибку отцаЕсли личная жизнь самой Сенчуковой в итоге сложилась вопреки всем препятствиям, то история её сына обернулась настоящим ударом для звёздной пары. Василий Рыбин женился на Дарье Алябьевой, с которой познакомился ещё в детском саду и встречался почти десять лет. Свадьба состоялась в 2022 году, а брак продержался всего около девяти месяцев. Для Натальи и Виктора это стало шоком: невестка за годы отношений стала практически родным человеком.
«Для нас это было шоком! Ну как-то он пришёл вечером к нам домой, забежал, в общем-то. А я смотрю, что он какой-то грустный, недовольный, осунувшийся… Спросила тогда у него: "Вася, у тебя всё нормально?" А он мне в ответ: "Всё плохо! Да с Дашей всё плохо, ужасно, не сплю"», — делилась Сенчукова в программе «Секрет на миллион».Родители пытались спасти брак: уговаривали сына дать отношениям второй шанс. Василий согласился — и продержался полтора дня. Позже вокруг развода поползли слухи один скандальнее другого: поговаривали, что сын звезд закрутил роман с одной из учениц своей музыкальной школы, будучи в браке. Сам Василий позже объяснил, что чувства к жене угасли давно, но ему было стыдно в этом признаться. Новую избранницу Валерию, мастера по бровям, родители поначалу приняли в штыки. Однако в декабре 2025 года Василий сделал Валерии предложение, и семья, судя по всему, смирилась с выбором наследника.
Как живет Сенчукова сегодняСегодня Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин живут в подмосковном Долгопрудном, в трёхэтажном доме, который супруг построил сам, и владеют настоящим теплоходом, купленным ещё в 2004 году. Но главное, что определяет их повседневность последних лет, — это здоровье. Осенью 2018 года у обоих диагностировали базальноклеточный рак кожи. Первой заболевание выявили у Натальи, через полтора года — у Виктора. Причиной, по мнению самих артистов, стало чрезмерное увлечение загаром и солярием в молодости.
«Мы были в шоке, когда узнали о диагнозе — онкология! Мы же не знали об этом ничего… Хорошо, что нам порекомендовали такого доктора, с которым мы дружим до сих пор. Он сразу сказал: „Не переживайте, вылечим!“ И нас немножко отпустило», — приводило слова Сенчуковой издание Muz-tv.После 13 курсов лучевой терапии наступила ремиссия, длившаяся шесть лет. Однако в конце 2024 года у певицы случился рецидив: на ноге удалили образование, гистология подтвердила базалиому. Супруги по-прежнему выступают вместе, выпускают новые песни — в 2023 году вышел совместный альбом «В жизнь надо верить!», в 2024-м — сольный альбом Натальи «Мама Луна», а в 2025-м она участвовала в телепроекте «Две звезды». Своим примером они стараются поддержать других онкобольных, открыто рассказывая о болезни и необходимости регулярной диагностики.
«Надеюсь, наш пример кому-то поможет, предостережёт», — говорит Сенчукова.