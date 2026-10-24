24 октября 2026, 12:46

Наталья Сенчукова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Певица Наталья Сенчукова, известная зрителям по хитам «Потанцуй со мной», «Милый мой ботаник» и «Закон притяжения» в дуэте с Виктором Рыбиным, отмечает свой 56-й день рождения. Эта женщина прошла путь от скромной девочки из семьи военнослужащего до одной из самых обсуждаемых фигур шоу-бизнеса. Её карьера была насыщена не только триумфами и народной любовью, но и громкими скандалами, болезненными откровениями и борьбой с тяжёлым недугом. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Натальи Сенчуковой Личная жизнь под прицелом камер Сын, который повторил ошибку отца Как живет Сенчукова сегодня



Биография Натальи Сенчуковой

Наталья Сенчукова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Личная жизнь под прицелом камер

«Он не хотел обижать предыдущую жену. Я пыталась уходить от него, но расстаться не получалось. Мы просто жили одним днём. Мы быстро поняли, что это что-то серьёзное, а не просто увлечение», — рассказывала певица в программе «Судьба человека».

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Витя, я не знаю насчёт ребёнка». Он говорит: «Решай сама». У меня почему-то было такое впечатление, что я останусь одна», — вспоминала она.

Сын, который повторил ошибку отца

Василий Рыбин и Валерия Новикова (Фото: скриншот т/п «Секрет на миллион»)

«Для нас это было шоком! Ну как-то он пришёл вечером к нам домой, забежал, в общем-то. А я смотрю, что он какой-то грустный, недовольный, осунувшийся… Спросила тогда у него: "Вася, у тебя всё нормально?" А он мне в ответ: "Всё плохо! Да с Дашей всё плохо, ужасно, не сплю"», — делилась Сенчукова в программе «Секрет на миллион».

Как живет Сенчукова сегодня

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Мы были в шоке, когда узнали о диагнозе — онкология! Мы же не знали об этом ничего… Хорошо, что нам порекомендовали такого доктора, с которым мы дружим до сих пор. Он сразу сказал: „Не переживайте, вылечим!“ И нас немножко отпустило», — приводило слова Сенчуковой издание Muz-tv.

«Надеюсь, наш пример кому-то поможет, предостережёт», — говорит Сенчукова.