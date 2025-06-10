«Видно, зазвездилась»: скандалы с коллегами и проблемы с алкоголем. Почему Анне Казючиц перестали предлагать роли в кино?
Сегодня, 10 июня, актриса театра и кино Анна Казючиц отмечает свое 42-летие. Ее дебют в кино случился довольно рано, и уже в пятнадцать лет она исполнила эпизодические роли в лентах «Ожог» и «Каменская». В настоящее время артистка является ведущей ток-шоу «ДНК» и реже выступает в актерском амплуа. О том, как скандальный характер телеведущей отразился на ее карьере, читайте в материале «Радио 1».
Биография артистки
Анна Казючиц родилась 10 июня 1983 года в Норильске. Её родители были связаны с миром театра. Отец, Юрий Казючиц, выпускник Щукинского училища, учился вместе с Евгением Леоновым-Гладышевым и Людмилой Нильской. Мать Надежда работала врачом-терапевтом. После нескольких переездов (Красноярск, Москва) семья осела в Минске.
С детства Анна проявляла артистические способности, окончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась художественной гимнастикой и с 13 лет играла на сцене Белорусского театра им. Горького. Коллеги отца, видя ее талант, советовали Анне ехать в Москву, поступать в театральный. Что она и сделала, пройдя успешный отбор в Театральное училище им. Щукина.
Работа в кино
Анна Казючиц начала свою карьеру в кино, когда ещё училась в школе. Её дебют состоялся в драматическом фильме «Ожог», снятом на минской киностудии. После переезда в Москву Анна появлялась в эпизодах популярных тогда фильмов «Каменская», «В августе 44-го» и «Ландыш серебристый».
Анна Казючиц стала известной на всю страну после того, как на экраны вышел сериал «Моя Пречистенка», где она исполнила одну из главных ролей. В настоящее время фильмография Казючиц насчитывает более семидесяти работ, в число которых входят картины «Обрыв», «Ваша остановка, мадам», «Синие ночи», «Пожар», «Дельта» и «Цена прошлого», где она сыграла главные роли.
Личная жизнь
Во время учёбы в Щукинском училище у Анны был роман с однокурсником Владимиром Яглычем, но отношения распались из-за его увлечения Светланой Ходченковой, на которой он впоследствии женился. В 2014 году Казючиц вышла замуж за режиссёра Егора Грамматикова, с которым познакомилась на съёмках фильма «Воровка-2: Счастье напрокат». В браке у пары родился сын Даниил. Также они воспитывают старшего сына Грамматикова от первого брака с актрисой Ликой Добрянской, которая скончалась в 2010 году.
«Ругается матом и не держит себя в руках»: роман с женатым, проблемы с алкоголем, позиция по СВО. Громкие скандалы Анны Казючиц
Скандальная актрисаВ прошлом Анна Казючиц была одной из самых востребованных актрис, ежегодно появляясь в нескольких проектах. Однако за последние четыре года её фильмография пополнилась лишь двумя эпизодическими ролями. По информации инсайдеров, такое снижение активности может быть связано со сложным характером актрисы. В профессиональной среде неоднократно обсуждались её конфликты с коллегами, сопровождавшиеся резкими высказываниями и использованием ненормативной лексики. Эти инциденты могли повлиять на её репутацию в актёрском сообществе и сократить количество предложений о сотрудничестве.
Так, в 2023 году Казючиц была с публичным скандалом уволена из антрепризы «Вот и свела судьба нас».
«Она ругается матом, не умеет держать себя в руках и нормально общаться. Чуть что — сразу крики. Видно, зазвездилась. Понятно, что терпеть такое неуважение никто долго не станет. Сдержались и простили один раз, другой, теперь же Андрей на правах продюсера убрал ее из труппы», — цитирует администратора постановки Алену Тихомирову издание starhit.ru.
Кроме всего, Анна Казючиц имеет проблемы с алкоголем, что подтверждается неоднократными правонарушениями, связанными с вождением в нетрезвом виде. После скандала продюсер антрепризы Андрей Гликоген поделился с журналистами деталями конфликта с актрисой.
«Она изначально хотела к себе отношения как к звезде, а я ее звездой не считал. Она для меня сбитый летчик. Я взял ее, потому что мы уже работали вместе. Я понимал, что беру к себе пьющую артистку», — рассказал Гликоген в беседе с VOICE.