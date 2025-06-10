10 июня 2025, 09:30

Анна Казючиц (Фото: Instagram* @ annakazyuchits)

Сегодня, 10 июня, актриса театра и кино Анна Казючиц отмечает свое 42-летие. Ее дебют в кино случился довольно рано, и уже в пятнадцать лет она исполнила эпизодические роли в лентах «Ожог» и «Каменская». В настоящее время артистка является ведущей ток-шоу «ДНК» и реже выступает в актерском амплуа. О том, как скандальный характер телеведущей отразился на ее карьере, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артистки Работа в кино Личная жизнь Скандальная актриса



Биография артистки

Работа в кино

Анна Казючиц (Фото: Instagram* @ annakazyuchits)



Личная жизнь

Анна Казючиц (Фото: Instagram* @ annakazyuchits)



«Ругается матом и не держит себя в руках»: роман с женатым, проблемы с алкоголем, позиция по СВО. Громкие скандалы Анны Казючиц

Скандальная актриса

Анна Казючиц (Фото: Instagram* @ annakazyuchits)



«Она ругается матом, не умеет держать себя в руках и нормально общаться. Чуть что — сразу крики. Видно, зазвездилась. Понятно, что терпеть такое неуважение никто долго не станет. Сдержались и простили один раз, другой, теперь же Андрей на правах продюсера убрал ее из труппы», — цитирует администратора постановки Алену Тихомирову издание starhit.ru.

«Она изначально хотела к себе отношения как к звезде, а я ее звездой не считал. Она для меня сбитый летчик. Я взял ее, потому что мы уже работали вместе. Я понимал, что беру к себе пьющую артистку», — рассказал Гликоген в беседе с VOICE.