12 октября 2026, 15:23

Марк Захаров (Фото: скриншот д/ф «Я оптимист, но не настолько...»)

Марк Захаров — режиссёр, чьи фильмы разошлись на цитаты задолго до эпохи мемов, а спектакли в «Ленкоме» становились событиями, билеты на которые достать было почти невозможно. Он снял более 30 картин, и многие из них вошли в золотой фонд советского кино: «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Двенадцать стульев». 13 октября Марк Анатольевич мог бы отпраздновать свой 93-й день рождения. О творческом пути, любви длиной в полвека и наследии великого режиссёра читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марка Захарова Любовь всей жизни и единственная дочь Руины Ленкома Последние годы жизни Захарова Театр, фильмы и вечная память



Биография Марка Захарова

Марк Захаров (Фото: скриншот д/ф «Я оптимист, но не настолько...»)

Любовь всей жизни и единственная дочь

«Больше никогда ничего подобного не повторялось в моей жизни, хотя женщины мне нравились. Но углубляться в это не хочется... А тогда, пронзённый небесным током и мыслью о Нининой предназначенности мне, я внутренне преобразился», — вспоминал Захаров в интервью изданию «7 Дней».

Нина Лапшина и Марк Захаров (Фото: скриншот д/ф «Я оптимист, но не настолько...»)

«Что это значит, не представляю, но табличка до сих пор висит у нас дома», — рассказывал он.

Руины Ленкома

«Вызывает недоумение желание уважаемых артистов выдать служебную записку Марка Анатольевича Захарова 2019 года за завещание», — заявил Варшавер.

Александра и Марк Захаровы (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Мне сообщили, что я на сцене «Ленкома Марка Захарова» больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей, так мне сообщили из режиссерского управления дирекции», — заявила артистка в интервью NEWS.ru.

Последние годы жизни Захарова

Театр, фильмы и вечная память