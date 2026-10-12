Одна любовь, осуждение от Гайдая и скандал в «Ленкоме» после смерти режиссёра: что скрывал создатель «Обыкновенного чуда» Марк Захаров?
Марк Захаров — режиссёр, чьи фильмы разошлись на цитаты задолго до эпохи мемов, а спектакли в «Ленкоме» становились событиями, билеты на которые достать было почти невозможно. Он снял более 30 картин, и многие из них вошли в золотой фонд советского кино: «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Двенадцать стульев». 13 октября Марк Анатольевич мог бы отпраздновать свой 93-й день рождения. О творческом пути, любви длиной в полвека и наследии великого режиссёра читайте в материале «Радио 1».
Биография Марка ЗахароваМарк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. О его детстве известно немного — сам режиссёр не любил распространяться о личном, предпочитая говорить о работе. Он окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), где учился на актёрском факультете. Именно там произошло судьбоносное знакомство с будущей женой Ниной Лапшиной, которое определило не только личную, но и творческую биографию Захарова.
Путь к славе не был мгновенным. Сначала был Театр имени Ленинского комсомола, куда Захаров пришёл в 1973 году и остался на 46 лет — до конца жизни. Он превратил «Ленком» в один из самых прогрессивных театров страны, где ставил спектакли, становившиеся культурными событиями. Рок-опера «Юнона и Авось» — одна из самых известных его театральных работ.
В кино Захаров дебютировал в 1972 году с музыкальным фильмом «Стоянка поезда — две минуты», который долгие годы пролежал на полке из-за отъезда за границу исполнителей главных ролей. Настоящая слава пришла позже. В 1976-м он снял «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым — экранизацию, которую многие критики сравнивали с версией Леонида Гайдая. Сам Гайдай, по слухам, называл работу коллеги не иначе как «уголовным преступлением». Однако зрители приняли фильм Захарова с восторгом: его Остап Бендер пел, танцевал и источал неиссякаемое обаяние.
Затем последовали «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Формула любви» (1984) и «Убить дракона» (1988). Каждый из этих фильмов — отдельная вселенная, где сказка переплетается с философией, а ирония с трагедией. «Обыкновенное чудо» и сегодня входит в тройку рекордсменов зрительских рейтингов советского телевидения наряду с «Иронией судьбы» и «Семнадцатью мгновениями весны».
Заслуги Захарова были признаны государством: он носил звание Народного артиста СССР, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем Труда Российской Федерации, лауреатом трёх Государственных премий России и Государственной премии СССР.
Любовь всей жизни и единственная дочьЛичная жизнь Марка Захарова была удивительно стабильной для творческого человека. Он женился один раз — и навсегда. С будущей супругой Ниной Лапшиной он познакомился в ГИТИСе при курьёзных обстоятельствах: она попросила его нарисовать карикатуры в студенческую газету. Именно в тот момент, по признанию режиссёра, его «будто ударило током»: он понял, что эта девушка станет его женой.
«Больше никогда ничего подобного не повторялось в моей жизни, хотя женщины мне нравились. Но углубляться в это не хочется... А тогда, пронзённый небесным током и мыслью о Нининой предназначенности мне, я внутренне преобразился», — вспоминал Захаров в интервью изданию «7 Дней».
В знак памяти об их первом поцелуе режиссёр снял со стены здания табличку пожарной сигнализации с надписью «Б8».
«Что это значит, не представляю, но табличка до сих пор висит у нас дома», — рассказывал он.Они поженились в 1956 году. Нина Лапшина была актрисой и могла бы сделать блестящую карьеру — её звал работать сам Андрей Гончаров. Но она отказалась, решив посвятить себя семье и поддержке мужа. В 1962 году у Захаровых родилась дочь Александра, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой. Она служила в том же «Ленкоме», где блистал её отец. Марк и Нина прожили вместе 58 лет. В 2014 году супруга режиссёра скончалась от онкологического заболевания.
Руины ЛенкомаСерьёзный скандал разгорелся после смерти режиссёра. В 2025 году актёр Дмитрий Певцов, покинувший «Ленком» в 2021 году, заявил, что руководство театра проигнорировало «творческое завещание» Захарова — документ, в котором худрук изложил пожелания по формированию репертуара. Директор театра Марк Варшавер опроверг эти обвинения, назвав бумаги «ежегодной служебной запиской», а не завещанием.
«Вызывает недоумение желание уважаемых артистов выдать служебную записку Марка Анатольевича Захарова 2019 года за завещание», — заявил Варшавер.
Дочь режиссёра Александра Захарова также оказалась втянута в конфликт с новым руководством театра. Она пыталась отстаивать авторские права на спектакли отца, но в итоге суд встал на сторону театра: было установлено, что при жизни Захаров сам заключил договоры (за гонорар), подписал акты и не оспаривал их, к тому же истёк срок исковой давности. Кульминацией конфликта стал январь 2025 года, когда Захарова заявила, что ее убрали из всех спектаклей.
«Мне сообщили, что я на сцене «Ленкома Марка Захарова» больше быть не должна. Больше не будет со мной спектаклей, так мне сообщили из режиссерского управления дирекции», — заявила артистка в интервью NEWS.ru.
Последние годы жизни ЗахароваВ последние годы Марк Захаров тяжело болел. В августе 2019 года он был госпитализирован в реанимацию с двусторонним воспалением лёгких. 9 сентября его выписали, и режиссёр мечтал вернуться в театр. Однако болезнь вернулась: причиной смерти стало повторное воспаление лёгких.
Марк Анатольевич Захаров скончался 28 сентября 2019 года на 86-м году жизни. Прощание с ним прошло в «Ленкоме», а похоронили режиссёра на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Станислава Говорухина, Леонида Броневого и Олега Табакова.
Театр, фильмы и вечная памятьГлавным наследием Марка Захарова остаётся «Ленком» — театр, который он создал заново и которым руководил 46 лет. Его спектакли, включая легендарную «Юнону и Авось», продолжают идти на сцене. Что касается фильмов, они давно перестали быть просто кино — они стали частью культурного кода. Цитаты из «Того самого Мюнхгаузена», «Обыкновенного чуда» и «Формулы любви» ушли в народ и живут своей жизнью.
В 2023 году Марку Захарову исполнилось 90 лет. К юбилею режиссёра в «Ленкоме» прошли памятные вечера, а телеканалы показали его фильмы. И хотя самого режиссёра давно нет, его «обыкновенное чудо» продолжает работать: фильмы смотрят, спектакли играют, а зрители по-прежнему произносят с улыбкой: «Командовать парадом буду я!».