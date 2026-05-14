Одна ушла к Преснякову, другая родила на стороне, а третья моложе на 30 лет: с кем на этот раз нашел счасье 70-летний Игорь Саруханов?
Одна из ключевых фигур дискотек 80-х и 90-х годов — Игорь Саруханов. Его хиты «Скрипка-лиса» и «Парень с гитарой» знала вся страна, а коллеги выстраивались в очередь за новыми песнями от маэстро. Личная жизнь артиста была не менее насыщенной: позади семь браков, но лишь один из них подарил ему радость отцовства. По какой причине музыкант расстался с женщиной, подарившей ему наследника, и кого он хочет видеть своей женой на седьмом десятке, читайте в материале «Радио 1».
Гитара, бунт и первое признаниеИгорь Саруханов родился в семье, тесно связанной с образованием. Отец, Армен Ваганович, совмещал учёбу в аспирантуре с должностью директора мясокомбината. Мать, Роза Ашотовна, филолог и музыкант, преподавала русский язык и литературу. Раннее детство будущего артиста прошло в Самарканде, затем семья обосновалась в подмосковном Долгопрудном, где глава семейства защитил диссертацию и начал работать в техническом вузе. Вскоре у Игоря появился брат Ваган. Любовь к музыке передалась от матери, и сцену хотелось покорять с детства. Особенно привлекала гитара, но осваивать инструмент пришлось в музыкальной школе, куда Роза Ашотовна буквально отвела сына за руку. Классический подход юношу не увлёк, и в подростковом возрасте началось самостоятельное изучение рок-н-ролла.
Уже в шестом классе собралась первая группа, сделавшая Игоря звездой дискотек и школьных вечеров. Внимание поклонниц было повсеместным, однако девушка, которую выделил сам музыкант, не ответила взаимностью. Переживания вылились в поэтический талант. Увлечение едва не стоило отчисления: директор узнал о платных выступлениях и пришёл в ярость. От серьёзных последствий спас отец, объяснив, что все заработки уходят на инструменты. Вопреки ожиданиям окружающих, после школы гитарист поступил в институт химического машиностроения. Родители радовались «серьёзной» профессии, но самому студенту скучные занятия быстро надоели. Через год Игорь ушёл из вуза, решив посвятить себя музыке, что заставило родителей сильно волноваться за будущее старшего наследника. Вскоре пришла повестка, и Розе Ашотовне пришлось задействовать связи: она договорилась со знакомым из ансамбля песни и пляски Московского военного округа. Там начинающий артист познакомился со Стасом Наминым, который впоследствии сыграл ключевую роль в его карьере. Перед тем как присоединиться к группе «Цветы», Саруханов непродолжительное время выступал в составе ВИА «Синяя птица». Благодаря основателю рок-группы Игорь оказался на вершине эстрады, но стремился к признанию и свободе. Ради этого был создан собственный коллектив «Круг», где автор раскрылся как композитор, поэт и исполнитель.
Хитмейкер всесоюзного масштабаСо временем в Саруханове разглядели талантливого автора и коллеги. За хитами выстраивалась очередь из знаменитостей: песни покупали Алла Пугачёва, Тынис Мяги, Филипп Киркоров, группа «Комбинация». Создавались шлягеры и для собственного репертуара — особенно полюбились публике «Скрипка-лиса», «Зелёные глаза» и «Лодочка, плыви». Вслед за первым альбомом последовал всесоюзный тур с аншлагами. Песни композитора звучали повсюду: на радио, дискотеках, а на песню «Barber» был снят один из первых профессиональных видеоклипов в СССР, после чего последовали частые приглашения на телевидение. Аудитория постепенно расширялась, чаще пополняясь представителями старшего поколения. Развитие шло и в других направлениях: музыкант нашёл себя в дизайнерском бизнесе и писательстве.
Даже в солидном возрасте творческая активность не угасает — концерты, новые релизы, участие в шоу. За последние годы зрители видели артиста в «Маске», «Дуэтах» и на «Новой Фабрике звёзд». В интервью с гитаристом, однако, чаще обсуждается не карьерный путь, а личная жизнь. За плечами уже семь браков, и в семьдесят лет заслуженный артист РФ планирует восьмой.
Жёны, музы и разбитое сердцеУже с подросткового возраста, когда в руках впервые оказалась гитара, юноша пользовался бешеной популярностью у противоположного пола. Жизнь исполнителя хита «Дорогие мои старики» представляла собой череду ярких, но недолгих увлечений; мысль о поиске той единственной, с которой удастся построить прочный союз, не покидала никогда. Завоевать внимание понравившейся избранницы труда не составляло, а вот сохранение союза становилось серьёзной проблемой.
Со временем даже возникли подозрения, что у музыканта сформировалась привычка жениться. С первой женой, танцовщицей Ольгой Татаренко, Саруханов познакомился на гастролях в 1979 году. Пленившись красотой избранницы, артист вскоре об этом пожалел: совместная жизнь не ладилась из-за несовместимости характеров. Супруги почти не виделись, а при встречах сразу ссорились по бытовым мелочам. Решив прекратить мучения, Игорь подал на развод и вскоре женился на археологе Нине.
Этот союз продержался пять лет, но детей и счастья в нём не было. Расстались супруги, когда Нина ушла к коллеге и родила дочь. Следующую пассию, цыганку Анжелику, музыкант заметил на концерте джипси-трио. Ради взбалмошной красавицы он готов был отказаться от интрижек и остепениться, однако партнёрше требовалось больше: Анжелика пыталась контролировать всю жизнь избранника и, по слухам, постоянно конфликтовала с его отцом. Развод обернулся для Саруханова глубоким кризисом, едва не погубившим талант. Справиться с пагубной привычкой помогла четвёртая и самая известная супруга — Елена Ленская.Их встреча произошла на вечере памяти Игоря Талькова, куда журналистка пришла за материалом для статьи. Очарованная голосом, она обменялась с певцом номерами; вскоре начались регулярные созвоны, а после нескольких свиданий пара съехалась и оформила отношения. Творчески союз оказался самым удачным: супруга не только поддерживала сольные амбиции артиста, но и сочиняла тексты для новых песен, а Саруханов помогал жене с публикациями. Проблемой стала ревность, которая однажды переросла в реальность: спустя три года Елена влюбилась во Владимира Преснякова и честно во всём призналась. Несмотря на разрыв, с ней, как и с другими, удалось сохранить тёплые отношения.
С балериной Екатериной Голубевой всё не заладилось с самого начала — постоянные ссоры вызывали недоумение окружающих, гадавших, как пара вообще добралась до ЗАГСа. После очередного развода композитор связал судьбу с Татьяной Костычевой, с которой познакомился у друзей на даче. Девушка совмещала учёбу с работой в крупной компании, но Игорь уговорил её стать концертным директором. Круглосуточное нахождение рядом лишь вредило чувствам: пара часто ссорилась и расходилась.
После очередного такого конфликта Татьяна забеременела от другого мужчины. В 2008 году у Костычевой родилась дочь Любовь. Новый избранник Татьяны не захотел проявлять заботу о жене и новорожденной дочке. А создатель «Каракума», напротив, взял на себя ответственность. Он удочерил девочку, когда той было два года; отчим относился к малышке как к собственному ребёнку, глубоко переживая и от души радуясь каждому её успеху. В 2014 году пара официально поженилась. А в 2015 году у супругов родилась общая дочь Розалия. Однако уже в 2021 году брак распался. По словам самого Саруханова, они с Татьяной развелись «в интеллигентном, дружеском разводе» — без скандалов и дележа имущества. Причиной стало то, что у бывших супругов остыли чувства друг к другу.
«Мы же с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в таком, интеллигентном дружеском разводе», — рассказал заслуженный артист России в интервью на «Пятом канале».Несмотря на разрыв, легенда советской и российской эстрады продолжает заботиться об обеих дочерях, живо участвует в их жизни, а старшей даже помогает строить музыкальную карьеру. Следующая избранница породила массу пересудов: дизайнер Леся Садовская оказалась младше артиста на тридцать лет. Маэстро посвящал спутнице песни и повторял, что любви все возрасты покорны, однако в искренность этого союза верили немногие. Спустя чуть больше года брак распался, и музыкант вновь ошеломил публику, признавшись в готовности к восьмому походу в ЗАГС. В 2025 году в качестве кандидатки упоминалась девушка из глубинки — красивая, образованная, домашняя и хрупкая (по описанию артиста), однако официально о помолвке объявлено не было.
Формула счастья от СарухановаИгорь Саруханов продолжает активно выступать, выпускать новые песни и радовать поклонников живым общением. Но главное, что наполняет его жизнь смыслом сегодня, — это забота о дочерях и гармония в доме. Сам артист описывает свой идеальный жизненный баланс после семи браков и множества романов словно выведенную математическую формулу счастья:
«Они счастливы, я счастлив, каждый день видимся. Суперсхема», — сказал ветеран сцены в программе «Судьба человека».В свои 70 лет он не только остаётся на эстраде, но и нашёл главное — семью, которая у него теперь, наконец, есть.