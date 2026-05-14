Одна ушла к Преснякову, другая родила на стороне, а третья моложе на 30 лет: с кем на этот раз нашел счасье 70-летний Игорь Саруханов?

Игорь Саруханов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Одна из ключевых фигур дискотек 80-х и 90-х годов — Игорь Саруханов. Его хиты «Скрипка-лиса» и «Парень с гитарой» знала вся страна, а коллеги выстраивались в очередь за новыми песнями от маэстро. Личная жизнь артиста была не менее насыщенной: позади семь браков, но лишь один из них подарил ему радость отцовства. По какой причине музыкант расстался с женщиной, подарившей ему наследника, и кого он хочет видеть своей женой на седьмом десятке, читайте в материале «Радио 1».



Гитара, бунт и первое признание

Игорь Саруханов родился в семье, тесно связанной с образованием. Отец, Армен Ваганович, совмещал учёбу в аспирантуре с должностью директора мясокомбината. Мать, Роза Ашотовна, филолог и музыкант, преподавала русский язык и литературу. Раннее детство будущего артиста прошло в Самарканде, затем семья обосновалась в подмосковном Долгопрудном, где глава семейства защитил диссертацию и начал работать в техническом вузе. Вскоре у Игоря появился брат Ваган. Любовь к музыке передалась от матери, и сцену хотелось покорять с детства. Особенно привлекала гитара, но осваивать инструмент пришлось в музыкальной школе, куда Роза Ашотовна буквально отвела сына за руку. Классический подход юношу не увлёк, и в подростковом возрасте началось самостоятельное изучение рок-н-ролла.

Уже в шестом классе собралась первая группа, сделавшая Игоря звездой дискотек и школьных вечеров. Внимание поклонниц было повсеместным, однако девушка, которую выделил сам музыкант, не ответила взаимностью. Переживания вылились в поэтический талант. Увлечение едва не стоило отчисления: директор узнал о платных выступлениях и пришёл в ярость. От серьёзных последствий спас отец, объяснив, что все заработки уходят на инструменты. Вопреки ожиданиям окружающих, после школы гитарист поступил в институт химического машиностроения. Родители радовались «серьёзной» профессии, но самому студенту скучные занятия быстро надоели.

Игорь Саруханов (Фото: РИА Новости/Р. Юнисов)
Через год Игорь ушёл из вуза, решив посвятить себя музыке, что заставило родителей сильно волноваться за будущее старшего наследника. Вскоре пришла повестка, и Розе Ашотовне пришлось задействовать связи: она договорилась со знакомым из ансамбля песни и пляски Московского военного округа. Там начинающий артист познакомился со Стасом Наминым, который впоследствии сыграл ключевую роль в его карьере. Перед тем как присоединиться к группе «Цветы», Саруханов непродолжительное время выступал в составе ВИА «Синяя птица». Благодаря основателю рок-группы Игорь оказался на вершине эстрады, но стремился к признанию и свободе. Ради этого был создан собственный коллектив «Круг», где автор раскрылся как композитор, поэт и исполнитель.

Хитмейкер всесоюзного масштаба

Со временем в Саруханове разглядели талантливого автора и коллеги. За хитами выстраивалась очередь из знаменитостей: песни покупали Алла Пугачёва, Тынис Мяги, Филипп Киркоров, группа «Комбинация». Создавались шлягеры и для собственного репертуара — особенно полюбились публике «Скрипка-лиса», «Зелёные глаза» и «Лодочка, плыви». Вслед за первым альбомом последовал всесоюзный тур с аншлагами. Песни композитора звучали повсюду: на радио, дискотеках, а на песню «Barber» был снят один из первых профессиональных видеоклипов в СССР, после чего последовали частые приглашения на телевидение. Аудитория постепенно расширялась, чаще пополняясь представителями старшего поколения. Развитие шло и в других направлениях: музыкант нашёл себя в дизайнерском бизнесе и писательстве.
Даже в солидном возрасте творческая активность не угасает — концерты, новые релизы, участие в шоу. За последние годы зрители видели артиста в «Маске», «Дуэтах» и на «Новой Фабрике звёзд». В интервью с гитаристом, однако, чаще обсуждается не карьерный путь, а личная жизнь. За плечами уже семь браков, и в семьдесят лет заслуженный артист РФ планирует восьмой.

Жёны, музы и разбитое сердце

Уже с подросткового возраста, когда в руках впервые оказалась гитара, юноша пользовался бешеной популярностью у противоположного пола. Жизнь исполнителя хита «Дорогие мои старики» представляла собой череду ярких, но недолгих увлечений; мысль о поиске той единственной, с которой удастся построить прочный союз, не покидала никогда. Завоевать внимание понравившейся избранницы труда не составляло, а вот сохранение союза становилось серьёзной проблемой.

Со временем даже возникли подозрения, что у музыканта сформировалась привычка жениться. С первой женой, танцовщицей Ольгой Татаренко, Саруханов познакомился на гастролях в 1979 году. Пленившись красотой избранницы, артист вскоре об этом пожалел: совместная жизнь не ладилась из-за несовместимости характеров. Супруги почти не виделись, а при встречах сразу ссорились по бытовым мелочам. Решив прекратить мучения, Игорь подал на развод и вскоре женился на археологе Нине.

Этот союз продержался пять лет, но детей и счастья в нём не было. Расстались супруги, когда Нина ушла к коллеге и родила дочь. Следующую пассию, цыганку Анжелику, музыкант заметил на концерте джипси-трио. Ради взбалмошной красавицы он готов был отказаться от интрижек и остепениться, однако партнёрше требовалось больше: Анжелика пыталась контролировать всю жизнь избранника и, по слухам, постоянно конфликтовала с его отцом. Развод обернулся для Саруханова глубоким кризисом, едва не погубившим талант. Справиться с пагубной привычкой помогла четвёртая и самая известная супруга — Елена Ленская.

Игорь Саруханов и его супруга Екатерина Голубева (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Их встреча произошла на вечере памяти Игоря Талькова, куда журналистка пришла за материалом для статьи. Очарованная голосом, она обменялась с певцом номерами; вскоре начались регулярные созвоны, а после нескольких свиданий пара съехалась и оформила отношения. Творчески союз оказался самым удачным: супруга не только поддерживала сольные амбиции артиста, но и сочиняла тексты для новых песен, а Саруханов помогал жене с публикациями. Проблемой стала ревность, которая однажды переросла в реальность: спустя три года Елена влюбилась во Владимира Преснякова и честно во всём призналась. Несмотря на разрыв, с ней, как и с другими, удалось сохранить тёплые отношения.

С балериной Екатериной Голубевой всё не заладилось с самого начала — постоянные ссоры вызывали недоумение окружающих, гадавших, как пара вообще добралась до ЗАГСа. После очередного развода композитор связал судьбу с Татьяной Костычевой, с которой познакомился у друзей на даче. Девушка совмещала учёбу с работой в крупной компании, но Игорь уговорил её стать концертным директором. Круглосуточное нахождение рядом лишь вредило чувствам: пара часто ссорилась и расходилась.

После очередного такого конфликта Татьяна забеременела от другого мужчины. В 2008 году у Костычевой родилась дочь Любовь. Новый избранник Татьяны не захотел проявлять заботу о жене и новорожденной дочке. А создатель «Каракума», напротив, взял на себя ответственность. Он удочерил девочку, когда той было два года; отчим относился к малышке как к собственному ребёнку, глубоко переживая и от души радуясь каждому её успеху. В 2014 году пара официально поженилась. А в 2015 году у супругов родилась общая дочь Розалия. Однако уже в 2021 году брак распался. По словам самого Саруханова, они с Татьяной развелись «в интеллигентном, дружеском разводе» — без скандалов и дележа имущества. Причиной стало то, что у бывших супругов остыли чувства друг к другу.

«Мы же с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в таком, интеллигентном дружеском разводе», — рассказал заслуженный артист России в интервью на «Пятом канале».
Несмотря на разрыв, легенда советской и российской эстрады продолжает заботиться об обеих дочерях, живо участвует в их жизни, а старшей даже помогает строить музыкальную карьеру. Следующая избранница породила массу пересудов: дизайнер Леся Садовская оказалась младше артиста на тридцать лет. Маэстро посвящал спутнице песни и повторял, что любви все возрасты покорны, однако в искренность этого союза верили немногие.

Игорь Саруханов с супругой Лесей Садовской (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Спустя чуть больше года брак распался, и музыкант вновь ошеломил публику, признавшись в готовности к восьмому походу в ЗАГС. В 2025 году в качестве кандидатки упоминалась девушка из глубинки — красивая, образованная, домашняя и хрупкая (по описанию артиста), однако официально о помолвке объявлено не было.

Формула счастья от Саруханова

Игорь Саруханов продолжает активно выступать, выпускать новые песни и радовать поклонников живым общением. Но главное, что наполняет его жизнь смыслом сегодня, — это забота о дочерях и гармония в доме. Сам артист описывает свой идеальный жизненный баланс после семи браков и множества романов словно выведенную математическую формулу счастья:

«Они счастливы, я счастлив, каждый день видимся. Суперсхема», — сказал ветеран сцены в программе «Судьба человека».
В свои 70 лет он не только остаётся на эстраде, но и нашёл главное — семью, которая у него теперь, наконец, есть.
Арсений Орлов

