«Смешно видеть»: что сделала с 63-летним Цекало его молодая жена из Казахстана? Развод и «разбитое корыто» экс-возлюбленного Лолиты
Дарина Эрвин произвела в душе Александра Цекало беззвучный взрыв. У каждого мужчины бывает то, что психологи называют «полднем жизни»: вершины покорены, а из зеркала смотрит человек, уставший от собственного успеха. Именно тогда судьба подбрасывает шанс пережить вторую молодость. Их роман начинался как голливудский сценарий: дерзкий побег за океан, отказ от прежней жизни, клятвы любить вечно. Чем обернулась эта страсть для продюсера и как живут супруги сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Муза, ставшая госпожой ЦекалоЗагадочная красавица, ради которой один из самых влиятельных продюсеров России перечеркнул прежнюю жизнь, — Дарина Сапарова, в будущем — Эрвин. Она появилась на свет в Казахстане, однако настоящей кузницей характера для неё стали шумные улицы Нью-Йорка. Воспитанная матерью и успешным адвокатом Аскаром Мухитдиновым, девушка рано усвоила простую истину: внешность — это капитал, а интеллект — броня. В Америке Эрвин не ограничилась модельными съёмками. Актриса серьёзно увлеклась живописью: её провокационные и откровенные полотна отражали сложный внутренний мир женщины, точно знающей себе цену.
До встречи с Александром был пятилетний роман с немецким писателем, который так и не привёл к алтарю. Художница не искала просто мужа — она искала единомышленника. Или, возможно, того, кто способен превратить амбиции гламурной львицы в реальность. Когда в 2018 году советский и российский шоумен объявил о женитьбе на Дарине, в светских кругах это вызвало волну изумления. Это был не мимолётный роман. Ради молодой супруги телеведущий сделал то, чего от него никто не ожидал: выкупил у бывшей жены Виктории Галушко свою же фамилию. Избранница настояла, чтобы титул госпожи Цекало принадлежал только ей.
Тревожный сигнал из Лос-АнджелесаПервый повод для беспокойства дал видеозвонок. Певец, надолго пропавший из поля зрения, вышел на связь с коллегами — и шокировал всех. Прежний лоск исчез: перед публикой предстал осунувшийся, неопрятный мужчина, выглядевший куда старше своих шестидесяти трёх. Роскошная жизнь в Лос-Анджелесе оказалась непростой. Молодая леди продолжала совершенствовать внешность — по слухам, не раз прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы сделать черты лица более европейскими. Александр же постепенно отходил на второй план, превращаясь в тень своей яркой супруги. Разница в возрасте, чужая культура и отсутствие привычной профессиональной среды понемногу расшатывали фундамент их брака.
Чужой на празднике жизниСегодня новость о разводе уже никого не удивляет. Близкие Дарины дают понять: она просто тихо отстранилась. Когда чувства прошли, муж, требующий заботы и участия, стал для неё скорее обузой. А участившиеся в прессе сообщения о её неверности лишь ускорили финал. Знакомые рассказывают, что она умело превращала супруга в зрителя собственной жизни и планомерно создавала обстоятельства, в которых Цекало чувствовал себя не партнёром, а обузой на празднике её новой жизни.
Результат оказался печальным: спутница жизни получила всё — паспорт, крышу над головой и свободу. Александр Евгеньевич остался на распутье, вынужденный начинать всё сначала в том возрасте, когда люди обычно подводят итоги.
Параллельные реальностиУ жены продюсера Дарины в соцсетях — отпуск длиною в жизнь. Бесконечные перелёты, откровенные кадры и ощущение, что прошлое для неё попросту не существует. О том, кто бросил ради неё всё, — молчание. Она — воплощённая «американская мечта»: молода, красива, обеспечена. У экс-участника кабаре-дуэта «Академия» другая реальность: по данным инсайдеров, мужчина озабочен поиском дохода. После развода его финансы сильно пошатнулись, и супруг модели пытается снова встать на ноги. Говорят, рассматривает даже дистанционные проекты для российского рынка — того самого, с которым когда-то так решительно порвал.
«К сожалению, для некоторых»: Цекало держит оборонуНесмотря на регулярно появляющиеся слухи о разводе и ультиматумах со стороны Дарины Эрвин, официального подтверждения этой информации нет. Последнее публичное заявление Александра Цекало опровергало домыслы о разрыве.
«У нас все прекрасно, и разводиться мы, к сожалению, для некоторых, не планируем. Смешно видеть, как люди придумывают сплетни, а «друзья» уже начинают соболезновать. Дарина — талантливая и красивая, и её успех вызывает зависть. Это всё, что нужно знать», — говорил он в интервью «Super.ru».Сейчас пара продолжает жить в США, а светские хроники обсуждают скорее экстремальную худобу жены продюсера и её провокационные фотосессии, нежели реальный конфликт в семье.