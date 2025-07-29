29 июля 2025, 10:13

Игорь Крутой (Фото: Instagram*@ igorkrutoy65)

29 июля свой день рождения отмечает выдающийся эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой. Ему исполняется 71 год. Широкая публика узнала талантливого музыканта в 1987 году после выпуска песни «Мадонна» в исполнении Александра Серова. С тех пор карьера артиста развивалась стремительно и достигла внушительных высот в российском шоу-бизнесе. О творческом пути «крёстного отца российской эстрады» читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Творческое партнерство с Серовым Становление музыкального импресарио Доходы и недвижимость Где сейчас живет звезда



Биография

Игорь Крутой (Фото: Instagram*@ igorkrutoy65)



Творческое партнерство с Серовым

Становление музыкального импресарио

Игорь Крутой (Фото: Instagram*@ igorkrutoy65)



Доходы и недвижимость

Игорь Крутой (Фото: Instagram*@ igorkrutoy65)



Где сейчас живет звезда