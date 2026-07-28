28 июля 2026, 15:00

Игорь Крутой (Фото: Instagram*@ igorkrutoy65)

Композитору, народному артисту России, автору бессмертных хитов «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» и «Неоконченный роман», Игорю Крутому 29 июля исполняется 72 года. Маэстро, чье имя стало синонимом целой эпохи на российской эстраде, прошел путь от пианиста в николаевском ресторане до одного из самых влиятельных людей в шоу-бизнесе. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Игоря Крутого Творческое партнерство с Серовым Становление музыкального импресарио Доходы и недвижимость Крутого Как сейчас живет звезда



Биография Игоря Крутого

Игорь Крутой (Фото: Instagram*@ igorkrutoy65)

Творческое партнерство с Серовым

Становление музыкального импресарио

Игорь Крутой (Фото: Instagram*@ igorkrutoy65)

Доходы и недвижимость Крутого

Игорь Крутой (Фото: Instagram*@ igorkrutoy65)

Как сейчас живет звезда

Игорь Крутой (Фото: Instagram*@ igorkrutoy65)

«Как долго еще будут печатать этот заказной бред? Даже интересно…» — написал Крутой.