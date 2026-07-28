Арест апартаментов в Майами, родственники в США и бизнес-империя в России: что скрывает Игорь Крутой за фасадом успеха?
Композитору, народному артисту России, автору бессмертных хитов «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» и «Неоконченный роман», Игорю Крутому 29 июля исполняется 72 года. Маэстро, чье имя стало синонимом целой эпохи на российской эстраде, прошел путь от пианиста в николаевском ресторане до одного из самых влиятельных людей в шоу-бизнесе. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Игоря КрутогоИгорь Яковлевич Крутой родился 29 июля 1954 года в небольшом городке Гайворон Кировоградской области Украинской ССР. Он появился на свет в еврейской семье, о чем сам неоднократно упоминал в интервью. Его отец, Яков Авраамович, работал диспетчером на местном предприятии «Радиодеталь». Мать, Светлана Семёновна, сначала трудилась лаборантом в санитарно-эпидемиологической станции, а позже стала инженером на заводе. В семье также росла младшая сестра Алла, которая впоследствии стала телеведущей.
В раннем возрасте, после болезни, будущий композитор навсегда потерял слух на левое ухо. Однако это никак не отразилось на его музыкальных способностях, которые начали проявляться довольно рано. Его первым инструментом был баян, на котором он научился играть еще в начальной школе. Позже мальчик освоил фортепиано, а в шестом классе организовал собственный ансамбль, без которого не обходились школьные мероприятия.
После школы Крутой поступил в Кировоградское музыкальное училище на специальность «теория музыки», которое окончил с отличием в 1974 году. Некоторое время он преподавал игру на баяне в музыкальной школе родного Гайворона и соседнего села Бандурово. Неудачная попытка поступления в Киевскую консерваторию в 1974 году не остановила молодого музыканта.
В 1975 году он стал студентом Николаевского музыкально-педагогического института, выбрав дирижёрско-хоровое отделение. Именно в Николаеве произошла судьбоносная встреча с Александром Серовым — оба молодых музыканта подрабатывали аккомпаниаторами в ресторане «Каравелла».
Творческое партнерство с СеровымЗнакомство с Александром Серовым переросло в многолетнюю творческую дружбу. Их первое совместное достижение случилось в 1987 году, когда была выпущена песня «Мадонна», слова для которой написала Римма Казакова. Александр Серов исполнил эту композицию на телевизионном фестивале «Песня-87». В 1988 году свет увидела пластинка Серова с песнями Крутого. Общий тираж альбома составил впечатляющие 2,5 миллиона экземпляров, что для того времени было колоссальным успехом.
В альбом вошли такие хиты, как «Мадонна», «Донкихоты», «Буду ждать», «Признание». Их творческий тандем подарил советской эстраде множество хитов, включая «Музыка венчальная», «Как быть?», «Ты меня любишь» и другие. Песня «Я люблю тебя до слёз» в исполнении Серова стала одной из самых узнаваемых работ композитора.
Становление музыкального импресариоВ 1989 году Крутой сделал решительный шаг в продюсерскую деятельность, возглавив Молодёжный центр АРС. Под его руководством компания превратилась в мощную структуру, создающую такие знаковые проекты, как «Песня года», «Новая волна» и «Детская Новая волна». Особое место в его карьере заняла организация церемоний открытия Олимпиады в Сочи и Универсиады в Казани.
За десятилетия работы Крутой сотрудничал с плеядой выдающихся исполнителей: от Аллы Пугачёвой и Ирины Аллегровой до Лары Фабиан и Андреа Бочелли. Его песни пели Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Николай Басков и многие другие. При этом маэстро всегда подчёркивал, что строит отношения с артистами на доверии, а не на коммерческих контрактах.
Игорь Крутой — выдающийся деятель российской и украинской музыкальной индустрии. Его заслуги отмечены множеством наград и почётных званий. Среди них — звания Народного артиста России и Украины, последнее из которых было отменено в 2024 году. Также он был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством», Дружбы и Александра Невского. Игорь Крутой — лауреат профессиональных премий «Овация» и МУЗ-ТВ. Его имя увековечено на «Площади звёзд». Сегодня Игорь Крутой продолжает активно работать, развивая и поддерживая молодых талантов в созданной им Академии популярной музыки.
Доходы и недвижимость КрутогоИгорь Крутой — один из наиболее успешных деятелей в сфере музыки и продюсирования в России, а также один из самых богатых артистов. Его благосостояние формируется не только за счёт доходов от авторских прав на песни, но и благодаря успешным коммерческим начинаниям, а также владению элитной недвижимостью как в России, так и за границей. Помимо этого, Крутой является владельцем продюсерского центра «АРС», Независимого агентства авторских прав, совладельцем телеканала Муз-ТВ (25%), радиостанций «Love Радио», «Радио Дача» и «Такси FM».
В сердце российской столицы Крутой владеет поистине исторической квартирой на улице Косыгина, 10. Эти апартаменты площадью 560 квадратных метров когда-то принадлежали самому Михаилу Горбачеву. Интерьер, выполненный в стиле современной классики с венецианской штукатуркой, коллекционными картинами и панорамными окнами, оценивается примерно в 10 миллионов долларов. Эта резиденция стала символом успеха композитора в России.
Однако настоящей жемчужиной в коллекции Крутого считается нью-йоркская квартира в легендарном Plaza Hotel. В 2011 году композитор совершил одну из самых громких сделок на рынке недвижимости Манхэттена, приобретя апартаменты за 48 миллионов долларов. На двенадцатом этаже, с видом на Центральный парк, расположены просторные комнаты с дубовым паркетом и лаконичным современным дизайном. Интересно, что это не первая покупка Крутого в Нью-Йорке, ранее он уже владел двумя другими квартирами в этом городе, которые впоследствии продал.
Для отдыха с семьей композитор выбрал солнечный Майами, где еще в 1990-х приобрел несколько объектов недвижимости. В престижном районе Санни-Айлс-Бич, который часто называют «маленькой Москвой», расположена его основная резиденция стоимостью около 5 миллионов долларов. Здесь же, неподалеку, находится квартира, купленная специально для матери музыканта. Эти места стали настоящим семейным гнездом, здесь часто бывают дочь Александра и сестра Алла.
Европейский шарм и утонченность воплотились в апартаментах в Монако. Хотя точная стоимость этой недвижимости не разглашается, можно с уверенностью сказать, что резиденция в самом сердце Монте-Карло относится к числу самых дорогих владений композитора. Здесь, среди средиземноморского ландшафта и фешенебельной атмосферы, Крутой предпочитает проводить время с семьей.
Особое место в этом списке занимает загородный дом в Юрмале. Именно здесь, в окружении балтийских сосен и морского воздуха, композитор традиционно ранее проводил летние месяцы. Этот дом тесно связан с историей фестиваля «Новая волна», который Крутой организовывал в Юрмале на протяжении многих лет.
Как сейчас живет звездаИгорь Крутой в последние годы ведет довольно закрытый образ жизни. Однако известно, что он разделяет время между Россией и США. Композитор много времени проводит в Москве, где сосредоточены его проекты. Однако значительную часть года Крутой теперь проводит за океаном.
В США, преимущественно в Нью-Йорке и Майами, живут его ближайшие родственники: жена Ольга, дочери Александра и Виктория, а также мать Светлана Семёновна. Хотя в последние годы появилась информация о раздельном проживании супругов, Крутой поддерживает тесные отношения с семьей, регулярно навещая их и организуя совместные мероприятия.
На днях широкой публике стало известно об иске наследников миллиардера Олега Бурлакова к семье композитора на 30 миллионов долларов. Речь идет об элитных апартаментах в Майами на частном острове Фишер-Айленд, которые Крутой купил за 7,5 млн долларов. По версии истцов, Бурлаков в 2017 году решил приобрести эту недвижимость через доверительный фонд для своих детей, но после его смерти в 2021 году сделка сорвалась, а права собственности не были переоформлены. В 2025 году американский суд наложил арест на эти апартаменты стоимостью 14 млн долларов, запретив их продажу и переоформление.
Сам Игорь Яковлевич назвал эти сведения информационным вбросом. Свою реакцию артист оставил прямо в комментариях под публикацией о скандале.
«Как долго еще будут печатать этот заказной бред? Даже интересно…» — написал Крутой.