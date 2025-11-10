10 ноября 2025, 14:11

Вилли Токарев (Фото:РИА Новости/Евгений Одиноков)

Вилли Токарев был уникальным музыкантом, чья судьба отразила целую эпоху — от советской глубинки до Нью-Йорка и обратно в Россию, где он стал легендой русского шансона. 11 ноября артисту мог бы исполниться 91 год. О становлении звезды и его творческом пути вспоминаем вместе с «Радио 1».





Содержание Вилли Токарев: от казачьего хутора до Ленинградской консерватории Эмиграция и жизнь в США Связи Токарева с криминальным миром Возвращение на родину Последние годы жизни Вилли Токарева



Вилли Токарев: от казачьего хутора до Ленинградской консерватории

Эмиграция и жизнь в США

Вилли Токарев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



Связи Токарева с криминальным миром

Вилли Токарев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



Возвращение на родину

Вилли Токарев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«На первом моем выступлении в Театре эстрады собрался весь эстрадно-артистический бомонд Москвы. Были и Галина Волчек, и Эльдар Рязанов, и Махмуд Эсамбаев и многие другие. А затем начались гастроли по великой стране», — цитирует Токарева News.ru.

Последние годы жизни Вилли Токарева