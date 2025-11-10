Ограбление в США, дружба с «Япончиком» и возвращение на Родину: яркая судьба и быстрая смерть короля шансона Вилли Токарева
Вилли Токарев был уникальным музыкантом, чья судьба отразила целую эпоху — от советской глубинки до Нью-Йорка и обратно в Россию, где он стал легендой русского шансона. 11 ноября артисту мог бы исполниться 91 год. О становлении звезды и его творческом пути вспоминаем вместе с «Радио 1».
Вилли Токарев: от казачьего хутора до Ленинградской консерваторииБудущий певец родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышёв в Адыгейской автономной области в семье кубанских казаков. При рождении он получил имя Вилен — акроним от «Владимир Ильич Ленин». В 1941 году его семья переехала в дагестанский город Каспийск.
Во второй половине 1950-х годов Токарев переехал в Ленинград и поступил в музыкальное училище при Ленинградской консерватории по классу контрабаса. Будучи еще студентом, талантливый музыкант выступал в джаз-оркестре Анатолия Кролла, сотрудничал с пианистом Борисом Рычковым и аккомпанировал певцу Марку Бернесу. В то же время он начал писать песни, а его первым гонораром стала оплата за композицию «Дождь», которую исполнила Эдита Пьеха.
Работая в джазовых коллективах и оркестрах, он случайно открыл в себе талант певца. После того как на одном из концертов он спел свою песню и сорвал овации, коллега посоветовал ему обязательно продолжать петь.
Эмиграция и жизнь в СШАВ начале 70-х творчество Вилли Токарева не соответствовало официальной идеологии СССР. Певец не желал выпускать свои песни подпольно, поэтому в 1974 году принял решение эмигрировать в США. Как и многим эмигрантам, ему пришлось столкнуться с суровой реальностью: он работал уборщиком и курьером на Уолл-стрит (откуда его уволили из-за плохого английского).
Целых четыре года он копил деньги на запись пластинки, работая таксистом. За это время артист столкнулся с четырьмя вооруженными ограблениями и чудом остался жив. Несмотря на трудности, в 1979 году вышел его дебютный альбом «А жизнь — она всегда прекрасна!», но настоящая известность в среде русскоязычной эмиграции пришла после второго альбома «В шумном балагане» (1981), наполненного ироничными песнями, стилизованными под городской и тюремный фольклор.
Спустя время Вилли Токарев стал звездой ресторанов Брайтон-Бич, а его кассеты с песнями о жизни русских в Нью-Йорке нелегально провозили в СССР, где они становились народными хитами.
Связи Токарева с криминальным миромСреди поклонников творчества Токарева были и представители криминального мира. По имеющимся сведениям, Вилли Токарев неоднократно появлялся в обществе ряда влиятельных фигур преступного мира. В их числе были Алик Тайванчик, Леонид Крылов (известный под кличкой «Лентяй»), Константин Васильев («Шрам») и Станислав Нефедов («Славик Бакинский»).
Особо близкие отношения связывали музыканта с Вячеславом Иваньковым по кличке «Япончик». В знак дружбы и благодарности Токарев сочинил и посвятил ему композицию «Слава». Когда криминальный авторитет оказался в заключении, артист вместе со своей возлюбленной Джулией лично передавал для него передачки в тюрьму.
Сам певец открыто признавал факт своего общения с представителями криминальной среды, но настаивал на том, что оно носило исключительно дружеский, а не деловой характер. По его мнению, такие связи были практичны, поскольку эти люди могли оказать помощь в решении различных вопросов.
Возвращение на родинуВ июне 1989 года состоялось триумфальное возвращение в СССР Вилли Токарева. Это был его первый приезд в Советский Союз после переезда в США в 1974 году. На родной земле в аэропорту Шереметьево артиста встречала толпа поклонников. И это не удивительно, ведь Токарев был одним из первых шансонье, вернувшихся в Россию из эмиграции.
«На первом моем выступлении в Театре эстрады собрался весь эстрадно-артистический бомонд Москвы. Были и Галина Волчек, и Эльдар Рязанов, и Махмуд Эсамбаев и многие другие. А затем начались гастроли по великой стране», — цитирует Токарева News.ru.
Тем летом артист провел 70 концертов в Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе и Сочи, и каждый имел ошеломительный успех. Об этих гастролях даже вышел фильм «Вот я стал богатый сэр и приехал в СССР». Через год он повторил триумфальное турне, а в 1996 году окончательно вернулся в Россию.
Последние годы жизни Вилли ТокареваПосле возвращения на Родину Вилли Токарев обосновался в Москве в квартире на Котельнической набережной. Он продолжил активную творческую деятельность, выпустив в общей сложности 50 альбомов. Даже в 80-летнем возрасте он продолжал записывать новые песни и гастролировать.
Токарев был многократным лауреатом премии «Шансон года» радио «Шансон», в последний раз получив её в 2014 году.
В личной жизни артист обрёл счастье в четвёртом браке. В 62 года он женился на Юлии, которая была более чем на 40 лет моложе его. В этом браке родились двое детей — дочь Эвиллина (1999 г.р.) и сын Милен (2003 г.р.). У Токарева также остались двое сыновей от предыдущих браков.
В 2019 году у известного артиста диагностировали рак простаты. После обследования в Нью-Йорке медики дали ему всего месяц жизни. Так и случилось. Шансонье прибыл в Москву для участия в выступлениях, но неожиданно почувствовал себя плохо и был срочно доставлен в больницу. 4 августа 2019 года Вилли Токарев ушёл из жизни. Его похоронили на Калитниковском кладбище в Москве.