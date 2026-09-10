«Охотница за деньгами всё из старого деда высосала и жалуется на большую грудь» : за что в сети травят молодую жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову

10 сентября 2026, 19:40

Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Первый поцелуй с Игорем Николаевым случился на фильме «Пила-3» — Юлия Проскурякова испугалась и схватила мужчину за руку. Она призналась в любви первой, а он ответил вопросом: «Зачем?». Спустя 16 лет брака певица всё ещё слышит в свой адрес обвинения и насмешки. Почему молодая жена композитора стала объектом травли и как ей удаётся сохранять семью, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История знакомства: фраза изменившая судьбу Любовь под фильм ужасов: как всё закрутилось Секрет счастливого брака Игоря Николаева «Крик груди»: вызов дизайнерам от Юлии Проскуряковой Что говорит Наташа Королёва о новой жене своего бывшего мужа? Травля в сети: за что злопыхатели обрушились на Юлию? А что сейчас?

История знакомства: фраза изменившая судьбу

«Сидим, слушаем концерт, подпеваем, и вдруг Дана шепчет на ухо: «Юль, у тебя есть песня «Птица». Давай споёшь ему? Просто спросим мнение: может, это будущий хит». Конечно же, я сказала ей: «Нет». Прекрасно понимая, что никто меня слушать не будет, да и вообще — как это «спросить»? Мы же не знакомы. Но тут Дана произнесла роковую фразу: «Тебе что, слабо?» — цитирует Проскурякову «78.ru».



Игорь Николаев с супругой (Фото: Инстаграм* @igor_nikolaev_music)

«Я вышла к роялю, хитро прищуриваясь, тряслась так, что думала, зубы выпадут. Спела какую-то свою песню. Иду обратно, размышляю: всё, сейчас провалюсь сквозь землю от стыда», — вспоминала она.

«Приехали, поднялись в номер к маэстро. Там мы долго пили чай и разговаривали. Никаких интимных отношений между нами не случилось. Мы девушки из благополучных семей, юристы, к тому же моя подруга уже тогда была замужем. Да и Игорь не маньяк, чтобы бросаться на девчонок! Расстались, когда за окном светало», — приводит слова Юлии «Теленеделя».

Любовь под фильм ужасов: как всё закрутилось



Юлия Проскурякова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Первый фильм, на который мы пошли с Игорем и на котором мы поцеловались, назывался «Пила 3». Нет, он вообще-то романтик, но почему-то тогда выбрал этот фильм! Но выбор не подвёл — поцелуй все-таки состоялся», — цитирует супругу мэтра «ЭГ».

«Я ему сказала: «Я тебя люблю», а он замер и говорит мне: «Зачем?». Я думаю: «Какой ужас! У нас уже с ним поцелуй был! Уже всё серьёзно! А он меня спрашивает, зачем?». Я испугалась, и недели две мы не контактировали», — делилась Юлия Проскурякова в интервью «Леди Mail».

Секрет счастливого брака Игоря Николаева

«Если мы ругаемся, то недолго. Максимум до конца припева. Потом кто-то обязательно идёт мириться, потому что обижаться дольше трёх минут — это невыносимо скучно!» — делилась Юлия с TVcenter.ru.

Игорь Николаев с супругой и дочерью (Фото: Инстаграм* @igor_nikolaev_music)

«Крик груди»: вызов дизайнерам от Юлии Проскуряковой

«Я всегда думала, что хорошая грудь — это достоинство женщины, но, прогулявшись сегодня по магазинам в поисках хорошей стильной рубашки, я поняла, что присутствие груди — это беда!» — написала супруга композитора в своём посте, который назвала «Крик груди».

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Что говорит Наташа Королёва о новой жене своего бывшего мужа?



Наташа Королёва (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Я думаю, мы совершенно не похожи. Разве что светлостью и жизнерадостностью. Она спокойнее в той семейной жизни, которая Игорю необходима… Юля умеет его гасить. Единственное, что нас объединяет, — это типаж: светлость и жизнерадостность. Такой у нас тип», — призналась Королёва в интервью News.ru.

«Он непростой человек, а люди талантливые — непредсказуемые. Думаю, мои советы ей пригодились», — отметила Королева.

Травля в сети: за что злопыхатели обрушились на Юлию?

«Да она высосала всё до капли из старого деда!» — писали клавиатурные воины.

«Зачем он выводит её на сцену? Она же мимо нот поёт! Колхоз бездарный!» — неунимаются хейтеры.



Юлия Проскурякова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

А что сейчас?