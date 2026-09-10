«Охотница за деньгами всё из старого деда высосала и жалуется на большую грудь» : за что в сети травят молодую жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову
Первый поцелуй с Игорем Николаевым случился на фильме «Пила-3» — Юлия Проскурякова испугалась и схватила мужчину за руку. Она призналась в любви первой, а он ответил вопросом: «Зачем?». Спустя 16 лет брака певица всё ещё слышит в свой адрес обвинения и насмешки. Почему молодая жена композитора стала объектом травли и как ей удаётся сохранять семью, читайте в материале «Радио 1».
История знакомства: фраза изменившая судьбуВ 2006 году во Дворце молодёжи Екатеринбурга выступал Игорь Николаев. В зале сидела 23-летняя Юлия Проскурякова — недавняя выпускница Уральской юридической академии. Отец-юрист мечтал, что дочь станет нотариусом и продолжит семейное дело, однако наследница в тот период активно интересовалась музыкой и пробовала свои силы в телевизионных вокальных проектах. Её личный плейлист был связан преимущественно с западной эстрадой — в частности, с творчеством Уитни Хьюстон и Мэрайи Кэри. В тот день будущая жена поэта-песенника была в зале с подругой Даной, которая и уговорила её на смелый шаг.
«Сидим, слушаем концерт, подпеваем, и вдруг Дана шепчет на ухо: «Юль, у тебя есть песня «Птица». Давай споёшь ему? Просто спросим мнение: может, это будущий хит». Конечно же, я сказала ей: «Нет». Прекрасно понимая, что никто меня слушать не будет, да и вообще — как это «спросить»? Мы же не знакомы. Но тут Дана произнесла роковую фразу: «Тебе что, слабо?» — цитирует Проскурякову «78.ru».И Юля рискнула.
«Я вышла к роялю, хитро прищуриваясь, тряслась так, что думала, зубы выпадут. Спела какую-то свою песню. Иду обратно, размышляю: всё, сейчас провалюсь сквозь землю от стыда», — вспоминала она.После выступления Игорь Николаев не ушёл за кулисы, а подошёл к ней прямо в зале. Композитор попросил принести демозаписи и предложил завезти диск в отель, где остановился на гастролях.
«Приехали, поднялись в номер к маэстро. Там мы долго пили чай и разговаривали. Никаких интимных отношений между нами не случилось. Мы девушки из благополучных семей, юристы, к тому же моя подруга уже тогда была замужем. Да и Игорь не маньяк, чтобы бросаться на девчонок! Расстались, когда за окном светало», — приводит слова Юлии «Теленеделя».Так в Екатеринбурге началось их сотрудничество, которое позже переросло в роман.
Любовь под фильм ужасов: как всё закрутилосьРомантические отношения Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой начались в 2006 году. Вместе они уже два десятилетия. Из них почти 16 лет супруги находятся в официальном браке, который они зарегистрировали 23 сентября 2010 года в Тверском ЗАГСе Москвы. Их роман начинался необычно. Разница в возрасте составляла 22 года.
Вдобавок старшая дочь Николаева от первого брака — тоже Юлия (1978 года рождения) — была на четыре года старше будущей мачехи. Сам музыкант признавался, что поначалу не собирался вступать в новые серьёзные отношения: сказывались разница в возрасте и два развода за плечами. Он даже сравнивал себя с Евгением Онегиным, который предпочёл бы «сидеть, скучать и писать стихи о бренности бытия». Но в итоге понял, что «в этой девушке всё сходится». Упорство молодой вокалистки и забавные обстоятельства сделали своё дело. По воспоминаниям Проскуряковой, их первый поцелуй произошёл вовсе не в романтической обстановке, а в кинотеатре на сеансе фильма ужасов: она испугалась, схватила Николаева за руку, и мужчина воспользовался моментом.
«Первый фильм, на который мы пошли с Игорем и на котором мы поцеловались, назывался «Пила 3». Нет, он вообще-то романтик, но почему-то тогда выбрал этот фильм! Но выбор не подвёл — поцелуй все-таки состоялся», — цитирует супругу мэтра «ЭГ».Решающий шаг в признании также сделала Юлия.
«Я ему сказала: «Я тебя люблю», а он замер и говорит мне: «Зачем?». Я думаю: «Какой ужас! У нас уже с ним поцелуй был! Уже всё серьёзно! А он меня спрашивает, зачем?». Я испугалась, и недели две мы не контактировали», — делилась Юлия Проскурякова в интервью «Леди Mail».Несмотря на столь неожиданную и сбивающую с толку реакцию композитора, роман получил продолжение, а в 2015 году у супругов родилась общая дочь Вероника.
Секрет счастливого брака Игоря НиколаеваСовместная жизнь двух музыкантов требует особой выдержки, но Игорь Николаев и Юлия Проскурякова уверяют, что им удалось избежать профессиональной конкуренции между собой. В интервью Юлия отмечала, что в их доме нет творческой ревности, а любые ссоры длятся недолго: по её словам, обижаться дольше нескольких минут им просто скучно.
«Если мы ругаемся, то недолго. Максимум до конца припева. Потом кто-то обязательно идёт мириться, потому что обижаться дольше трёх минут — это невыносимо скучно!» — делилась Юлия с TVcenter.ru.Семья проживает в собственном доме в Подмосковье. Помимо музыки, супруги занимаются бытом и воспитанием питомцев. Юлия поддерживает тёплые отношения с матерью композитора, Светланой Митрофановной. Особое место в их истории занимает рождение дочери Вероники. Появлению девочки предшествовали долгие годы ожидания и медицинские обследования. Игорь Николаев, будучи верующим человеком, не раз рассказывал, что молился о ребёнке на Святой горе Афон и позже вернулся туда с благодарностью, когда узнал о беременности жены. Вероника родилась 8 октября 2015 года. В прессе и соцсетях часто пишут, что она похожа на отца и унаследовала его музыкальные способности.
«Крик груди»: вызов дизайнерам от Юлии ПроскуряковойВ апреле 2018 года Юлия Проскурякова привлекла внимание светских изданий после публикации в социальных сетях, посвящённой проблемам подбора повседневного гардероба. Отыскать нормальную рубашку при её формах, признавалась она со слезами, — задача из разряда невыполнимых.
«Я всегда думала, что хорошая грудь — это достоинство женщины, но, прогулявшись сегодня по магазинам в поисках хорошей стильной рубашки, я поняла, что присутствие груди — это беда!» — написала супруга композитора в своём посте, который назвала «Крик груди».
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По словам певицы, она носит скромный 42–44 размер, и в плечах с бёдрами вещи сидят идеально, но дизайнеры словно сговорились шить только для плоских моделей мальчикового типа. В итоге красивая блузка трещит по швам ровно там, где природа проявила особую щедрость. Проскурякова также обратилась к дизайнерам с просьбой создать линию рубашек для женщин «нормального «взбитого телосложения».
Что говорит Наташа Королёва о новой жене своего бывшего мужа?Бывшая жена композитора Наташа Королёва отзывается о нынешней супруге Юлии Проскуряковой с теплом и уважением, но при этом не устаёт подчёркивать: они — полные противоположности. Себя певица называет «слишком сильным ураганом», с которым Игорь Николаев в своё время не справился. А вот Юлия, по её словам, — женщина более спокойная, умеющая сглаживать острые углы и гасить конфликты.
«Я думаю, мы совершенно не похожи. Разве что светлостью и жизнерадостностью. Она спокойнее в той семейной жизни, которая Игорю необходима… Юля умеет его гасить. Единственное, что нас объединяет, — это типаж: светлость и жизнерадостность. Такой у нас тип», — призналась Королёва в интервью News.ru.«Русалка» также рассказала, что старается поддерживать Юлию. При личном знакомстве певица делилась советами, как ужиться с продюсером.
«Он непростой человек, а люди талантливые — непредсказуемые. Думаю, мои советы ей пригодились», — отметила Королева.
Травля в сети: за что злопыхатели обрушились на Юлию?Супруга Игоря Николаева регулярно сталкивается с негативными комментариями и травлей в социальных сетях. Если посмотреть, что пишут о жене композитора в прессе и соцсетях, критика сводится к трём темам: деньги, творчество и разница в возрасте. Во-первых, в сети периодически появляются обвинения в меркантильности.
«Да она высосала всё до капли из старого деда!» — писали клавиатурные воины.Однако эти домыслы противоречат биографическим фактам: Проскурякова родилась в семье юристов, получила профильное высшее образование и до начала музыкальной карьеры работала по специальности, что опровергает популярный тезис об «охоте на миллионы». Во-вторых, объектом нападок часто становятся вокальные данные певицы. Диванные критики нередко сравнивают Проскурякову с предыдущими жёнами композитора, указывая на отсутствие выдающегося академического вокала.
«Зачем он выводит её на сцену? Она же мимо нот поёт! Колхоз бездарный!» — неунимаются хейтеры.В свою очередь, Игорь Николаев поддерживает творческие инициативы супруги, отмечая, что для него важны её авторские композиции и эмоциональная поддержка, а не технические характеристики голоса. Сама Юлия исполняет преимущественно лирические песни собственного сочинения, не претендуя на звание оперной дивы.В-третьих, общественность регулярно обсуждает 22-летнюю разницу в возрасте между супругами. При этом на момент знакомства им было 46 и 23 года — оба уже взрослые люди. А больше 15 лет брака — лучший ответ злопыхателям.
А что сейчас?В 2026 году Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отмечают 16-ю годовщину со дня бракосочетания, которая по традиции называется топазовой свадьбой. Официально их брак был зарегистрирован 23 сентября 2010 года, и за прошедшие полтора десятилетия пара сформировала устойчивый семейный и творческий союз.
За эти годы Юлия отошла от юриспруденции и сосредоточилась на музыке. В 2022 году Проскурякова получила второе высшее образование, успешно окончив режиссёрский факультет ГИТИСа. При этом творческая биография певицы началась задолго до встречи с известным композитором: в родном Екатеринбурге она с 13 до 17 лет выступала в местном вокально-инструментальном ансамбле «Алёнушка». Семейная жизнь не обошлась без испытаний: в последние годы у Николаева были серьёзные проблемы с сердцем, автору песен сделали операцию, потребовалась долгая реабилитация. Юлия тогда стала для него надёжной опорой: следила за здоровьем, распорядком и работой.
Несмотря на постоянное внимание прессы и критику в соцсетях, свою частную жизнь супруги не выставляют напоказ. Они живут в Подмосковье, растят дочь Веронику и вместе работают над новыми музыкальными проектами.