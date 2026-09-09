Выпивает, была в отношениях с женщиной***, бросила мужа-украинца и попала под обстрел в Израиле: чем покорила Андрея Макаревича** его молодая жена
Рок-легенда Андрей Макаревич** обосновался в Израиле. Его нынешняя жена — бывшая киевлянка, сменившая имя на Эйнат Кляйн после принятия иудаизма. В её арсенале не только любовь к музыканту: женщина водит экскурсии по Африке, делает собственное вино и носит пистолет. Она также подарила «машинисту» ребёнка, когда артисту было уже 68. Что на самом деле связывает рок-звезду и колумнистку, которая годится ему в дочери, расскажет «Радио 1».
Почему Инна Калинина взяла имя Эйнат?Инна Калинина родилась 31 мая 1984 года в Киеве. Окончила школу с золотой медалью и поступила на факультет журналистики местного национального университета имени Тараса Шевченко. В начале 2000-х годов она переехала в Израиль и взяла себе новое имя Эйнат (в переводе с иврита — «горный источник», с амхарского — «мама»).
Там девушка продолжила образование на историческом факультете Университета Бар-Илана в Тель-Авиве, специализируясь на истории Ближнего Востока и Африки, и в дальнейшем стала профессиональным гидом по африканскому континенту. Инна владеет шестью языками: русским, украинским, ивритом, английским, арабским и турецким. Впоследствии киевлянка стала четвертой женой музыканта Андрея Макаревича**. В возрасте около 40 лет женщина родила рок-н-рольщику первого ребёнка.
Какая тайна окутывает прошлое жены Макаревича**?В 2011 году Калинина вышла замуж за украинского учёного-физикохимика Дмитрия Резникова. Супруги жили в Хайфе, Иерусалиме, Сан-Хосе и Сан-Франциско, а через четыре года расстались.
«Эйнат — абсолютный сапиосексуал. Она любит высокоинтеллектуальных мужчин. Наверное, потому что сама умная и независимая. С Митей у них была гармония, они развивались вместе. Но расстались они недругами», — приводит слова приятельницы Калининой Софии «Tvcenter.ru».После развода несколько лет была в отношениях*** с Галиной Джумаевой из Санкт-Петербурга, сотрудницей крупного израильского банка. Женщины жили вместе около трёх лет и много путешествовали.
«У них невероятно тёплые отношения. Жили вместе. Сошлись на почве любви к фотоискусству. Помню, как не зайдёшь на Facebook* — у девочек новые совместные фотографии: вот они в парке на травке валяются, вот в ресторане сидят, вот дома вино при свечах пьют, участвуют в гей-параде***, а вот лезут покорять очередную вершину. Особенно крутой выдалась их поездка в Исландию. Жили в одной палатке, из которой утром вылезали и видели бирюзовое озеро — романтика. В прошлом году летали в Париж», — цитирует Софию канал.
Что общего у рок-легенды и гида из Африки?Советский и российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени», заслуженный артист РФ Андрей Макаревич** и Эйнат Кляйн познакомились в 2018 году в Эфиопии. Музыкант прибыл в страну с туристической целью и обратился в местное агентство для поиска профессионального гида, которым стала Кляйн.
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Будущих супругов сблизили общие интересы: увлечение историей, фотографией и гастрономией. Впоследствии жена приняла участие в качестве соведущей в кулинарном проекте Макаревича**«Смак». Они вместе записывали выпуски, в которых делились рецептами блюд из разных уголков мира.
Какие изменения произошли в жизни кулинарного рокераФронтмен и Эйнат Кляйн поженились в конце 2019 года. Церемония бракосочетания прошла в Яффе (Израиль) по еврейскому обряду (хупа) в узком семейном кругу; организацию мероприятия взяла на себя невеста. Во время пандемии COVID-19 границы закрылись, и супруги оказались в разных странах: фронтмен жил в Москве, Кляйн — в Израиле. Они поддерживали связь на расстоянии, пока не появилась возможность снова быть вместе. В марте 2022 года Макаревич** подтвердил, что его жена беременна. Для Эйнат это был первый ребёнок, для самого музыканта — четвёртый. Сын родился 6 апреля 2022 года в Израиле. Мальчика назвали Эйтан, что в переводе с иврита означает «крепкий». Был и другой вариант — Вадим, в честь деда музыканта, архитектора, но в итоге выбрали первый. По иудейской традиции мальчику сделали обрезание. На церемонии присутствовал отец.
Кто она — жена «Макара»?Супруга кулинара с гитарой работает профессиональным фотографом: её снимки публиковали журналы National Geographic и GEO. Кроме того, она водит экскурсии по странам Африки. Эйнат не просто сопровождает туристические группы по земле суахили, но и рассказывает о местных традициях. Как колумнистка «Сноба», она присоединилась к кампании против женского обрезания, которую возглавляла известная модель Варис Дирие. В октябре 2023 года, после начала конфликта в Израиле, релокант сообщил в интервью, что его супруга носит с собой пистолет для обеспечения безопасности. По словам основателя «Машины времени», женщина владеет навыками стрельбы.
«Я видел простреленные ею мишени», — приводит слова рок-пенсионера «ЭГ».Кляйн успешно развивает собственный винный бизнес. Благоверная «машиниста» основала проект Vino&Co, а позже и винодельческий бутик Einat Winery, виноградники которого расположены в горах Самарии на высоте 850 метров. Во время пандемийных ограничений женщина оперативно перевела дегустации в онлайн-формат: она начала устраивать прямые эфиры, где лично дегустировала и пила вино, разрабатывала купажи и рисовала дизайн этикеток, превращая это в интерактивное шоу. Ветеран «Поворота» помогал с созданием логотипа для бренда.
Социальные сети и жизнь в условиях конфликтаСейчас Эйнат активно ведёт соцсети, где делится как профессиональной деятельностью своего проекта Vino&Co, так и реалиями жизни в Израиле. В июне 2026 года киевлянка рассказала о происшествии, которое пережила её семья. Возвращаясь поздно вечером с дня рождения в пригород Хайфы, они вместе с ребёнком попали под ракетный обстрел вблизи собственного дома. Супруги с малышом укрылись на газоне.
В это время в их дом попали обломки ракет: выбило окна, местами повредило стены. Кадры разрушений Эйнат опубликовала на своей странице, отметив, что в момент удара внутри никого не было. Женщина также поблагодарила экстренные службы, которые быстро прибыли к пострадавшим домам.