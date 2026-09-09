Выпивает, была в отношениях с женщиной***, бросила мужа-украинца и попала под обстрел в Израиле: чем покорила Андрея Макаревича** его молодая жена

09 сентября 2026, 12:24

Эйнат Кляйн (Фото: Инстаграм* @_einatklein_)

Рок-легенда Андрей Макаревич** обосновался в Израиле. Его нынешняя жена — бывшая киевлянка, сменившая имя на Эйнат Кляйн после принятия иудаизма. В её арсенале не только любовь к музыканту: женщина водит экскурсии по Африке, делает собственное вино и носит пистолет. Она также подарила «машинисту» ребёнка, когда артисту было уже 68. Что на самом деле связывает рок-звезду и колумнистку, которая годится ему в дочери, расскажет «Радио 1».





Содержание Почему Инна Калинина взяла имя Эйнат? Какая тайна окутывает прошлое жены Макаревича**? Что общего у рок-легенды и гида из Африки? Какие изменения произошли в жизни кулинарного рокера Кто она — жена «Макара»? Социальные сети и жизнь в условиях конфликта

Почему Инна Калинина взяла имя Эйнат?

Какая тайна окутывает прошлое жены Макаревича**?



Эйнат Кляйн (Фото: Инстаграм* @_einatklein_)

«Эйнат — абсолютный сапиосексуал. Она любит высокоинтеллектуальных мужчин. Наверное, потому что сама умная и независимая. С Митей у них была гармония, они развивались вместе. Но расстались они недругами», — приводит слова приятельницы Калининой Софии «Tvcenter.ru».

«У них невероятно тёплые отношения. Жили вместе. Сошлись на почве любви к фотоискусству. Помню, как не зайдёшь на Facebook* — у девочек новые совместные фотографии: вот они в парке на травке валяются, вот в ресторане сидят, вот дома вино при свечах пьют, участвуют в гей-параде***, а вот лезут покорять очередную вершину. Особенно крутой выдалась их поездка в Исландию. Жили в одной палатке, из которой утром вылезали и видели бирюзовое озеро — романтика. В прошлом году летали в Париж», — цитирует Софию канал.

Что общего у рок-легенды и гида из Африки?

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Какие изменения произошли в жизни кулинарного рокера



Эйнат Кляйн с сыном (Фото: Инстаграм* @_einatklein_)

Кто она — жена «Макара»?

Эйнат Кляйн (Фото: Инстаграм* @_einatklein_)

«Я видел простреленные ею мишени», — приводит слова рок-пенсионера «ЭГ».



Эйнат Кляйн (Фото: Инстаграм* @_einatklein_)

Социальные сети и жизнь в условиях конфликта



