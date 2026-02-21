Бытовая тирания, борьба за жизнь сына и бегство от европейских ценностей: куда исчезла с экранов звезда «Границы» Ольга Будина?
Актрисе, которую зрители запомнили по пронзительным ролям в сериалах «Граница. Таёжный роман», «Идиот», «Московская сага» и десяткам других ярких работ, 22 февраля исполняется 51 год. За глянцевой обложкой успеха этой актрисы скрывались бытовая драма, борьба за жизнь новорожденного сына, предательство близкого человека и болезненный разрыв с индустрией, которую она обвинила во лжи. Подробности в материале «Радио 1».
Биография Ольги БудинойБудущая актриса появилась на свет 22 февраля 1975 года в Москве. Родители не имели отношения к сфере искусства. Отец, Александр Сергеевич, был специалистом по электричеству, а мать, Лидия Игнатьевна, занималась бухгалтерским учётом. В детстве Ольга Будина занималась музыкой. Она играла на аккордеоне, затем перешла на фортепиано и вскоре освоила клавишные синтезаторы и начала петь.
После окончания школы она намеревалась поступить в Гнесинское училище, но случайно наткнулась на Щукинское и решила попробовать свои силы на прослушивании. Удивив комиссию своими выступлениями, включая чтение стихотворения на испанском, она получила самые высокие оценки.
На четвёртом курсе в 1996 году Ольга впервые попробовала себя в кино. Режиссёр Глеб Панфилов пригласил её на одну из ключевых ролей — дочери императора Николая II, великой княжны Анастасии — в свой фильм «Романовы. Венценосная семья».
Фильмы с Ольгой БудинойОльга Будина (Фото: скриншот т/c «Граница. Таёжный роман»)
Популярность актрисе принесла работа в телесериале «Граница. Таёжный роман», вышедшем в 2000 году. В этом проекте она исполнила ключевую роль Марины — супруги офицера, которая влюбляется в его сослуживца.
После того как сериал стал популярным, режиссёры начали активно предлагать Ольге сотрудничество. Вслед за ним появились «Даун Хаус», «Железнодорожный романс», «Идиот», «Радости и печали маленького лорда», «Баязет» и «Московская сага». В 2006 году актриса исполнила роль второй супруги Иосифа Сталина, Надежды Аллилуевой, в телевизионном сериале «Жена Сталина».
В 2010 году она снялась в фильмах «Сердце матери» и «Земский доктор», которые принесли ей широкую популярность. В 2013 году актриса исполнила роль в картине «Эйнштейн. Теория любви», а в 2016 году зрители увидели её в фильме «Тайна кумира». В 2018 году Будина приняла участие в проекте «Каинова печать», а в 2020 году вышел фильм «Презумпция невиновности». Всего в фильмографии актрисы насчитывается более 40 ролей.
Актриса на ТВ
Ольга Будина (Фото: скриншот т/c «Идиот»)
Ольга Будина оказалась не только талантливой актрисой, но и успешной телеведущей. В 2008 году она начала свою работу на телевидении в качестве одной из ведущих рубрики «Звёздный час» в утреннем эфире телеканала «Россия 1». Эта программа быстро завоевала популярность благодаря интересным интервью с известными личностями и актуальным темам, и Будина внесла в неё свой уникальный стиль и обаяние.
В 2010 году Ольга стала ведущей программы «Добрый вечер, Москва!» на канале ТВЦ. А с 2012 по 2014 годы Будина была соведущей программы «О самом главном» на канале «Россия 1». В этом проекте она работала в команде с другими известными телеведущими, обсуждая важные темы, касающиеся здоровья, семейных отношений и социальной жизни.
Личная жизнь Ольги БудинойЕсли на экране Будина часто играла любовь, то в жизни всё оказалось куда прозаичнее и больнее. В 28 лет, находясь на пике карьеры, она вышла замуж за бизнесмена Александра Наумова. Это был классический «скоропалительный брак»: знакомство, четыре месяца ухаживаний, свадьба и беременность. Актриса, игравшая главные роли, решила стать просто женой. Ради семьи она отказалась от съёмок, мечтая о тихой гавани и домашних пирогах.
Но рай обернулся адом. Сын Наум родился недоношенным и слабым, и Ольга буквально вытаскивала его с того света. В то время как она сутками пропадала в реанимации, муж, по словам актрисы, не проявлял участия, а его бизнес рушился. Вместо поддержки начались упрёки и бытовая тирания. Будина вспоминала, что своего дома у них не было и, живя в пансионате, она была вынуждена стирать детские вещи в ледяной воде, потому что муж считал покупку стиральной машины излишеством: «Раньше так жили, и ты справишься».
Сам момент ухода напоминал триллер. Когда сыну исполнилось всего девять месяцев, Ольга собрала вещи и ушла в никуда. В 2006 году Ольга и Александр развелись официально. Уходя, Александр забрал даже золотые украшения, которые когда-то дарил ей. Ольга осталась одна с больным ребёнком на руках, без работы и с пособием в несколько тысяч рублей.
«Я поверила, что влюбляюсь, успокаиваюсь и начинаю ждать прекрасного будущего», — с горечью писала она позже в своей книге «Говорящая беременность».
Общественная деятельностьОльга Будина (Фото: Telegram@olga_budina)
В 2010 году известная актриса создала благотворительную организацию «Обереги Будущее», которая оказывает поддержку детям, оставшимся без попечения родителей. Артистка регулярно посещала детские дома и приюты, передавала им одежду и игрушки, а также устраивала концерты. Были моменты, когда Ольга пропадала из вида на несколько месяцев и всецело отдавала себя проблемам детей.
Актрису очень беспокоила судьба оставленных детей, и она решила взять под свою опеку талантливого молодого человека из Адыгеи. Ольга приглашала его в Москву на праздники, показывала театры и стремилась поддержать его в учебе. Однако вскоре выяснилось, что парень неискренен и использует её доброту в своих интересах.
«Мне стало очень грустно. Получается, есть богатая актриса, которая позволяет Саше путешествовать, хорошо жить. При этом он отказался поступать в академию МЧС, заявил, что не хочет уезжать из родного города. Но мне показалось, что ему просто лень. У нас состоялся жесткий разговор. Я сказала, что буду ему помогать, но если он будет учиться, заниматься, стараться, проявит силу воли. На другие условия я идти не готова. А если он хочет топтаться на месте, то это без меня. Халявы не будет!», — делилась Ольга в программе «Секрет на миллион».
Александр предпочел не прилагать усилий по улучшению своей жизни и остался в родном городе.
Ольга Будина сейчасОльга Будина (Фото: Telegram@olga_budina)
Со временем Будина окончательно утратила интерес к кинематографу. Многие современные режиссёры, по её мнению, создают произведения, которые она характеризует ширпотребом. Артистка полагает, что в современном кинопроизводстве преобладают бизнесмены, а не творцы. Поэтому в последнее время актриса редко появляется в кино. Одними из ее последних работ были картины «ВСЛУХ!», «Земский доктор. Восемь лет спустя». В феврале 2026 года в прокат выходит фильм «Мой друг» с участием Будиной.
В настоящее время актриса посвящает всё своё время благотворительности, оказывая поддержку детям из детских домов и многодетным семьям, а также выступает в роли куратора фестиваля любительских семейных театров.
Интересные факты
- Принимая участие в работе над фильмом «Романовы: царская семья», Ольге Будиной пришлось расстаться с волосами. В истории рассказывается о том, как царевич Алексей заболел корью и начал стремительно терять волосы. Чтобы скрыть это, его постригли налысо. А его сёстры, в знак солидарности, тоже решили расстаться со своими длинными локонами. Внезапно в кадре появился парикмахер и начал стричь героиню. Ольга не смогла сдержать слёз. Именно такой реакции и добивался режиссёр, чтобы сцена выглядела правдоподобно.
- По мнению Будиной, лучшая роль в её карьере — Аглая Епанчина из произведения Достоевского. За нее артистка была выдвинута на премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая женская роль второго плана».
- Актриса с сыном некоторое время жили в Испании. В 2019 году они вернулись в Россию, осознав, что их место — на Родине, где традиционные ценности соответствуют их убеждениям. Будина стала свидетельницей того, как в других государствах активно продвигаются идеи ЛГБТ*, которые она считает неподходящими для воспитания своего ребёнка.