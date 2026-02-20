Анжелика Варум придумала бренд для выпуска туалетной воды и мыла
Заслуженная артистка России Анжелика Варум решила создать собственный бренд косметики. Как стало известно kp.ru, 55-летняя певица подала в Роспатент заявку на регистрацию торговой марки «Анжелика Варум».
Согласно документам, артистка планирует выпускать под этим именем широкий ассортимент продукции. В перечень вошли туалетная вода, мыло, кремы, маски, тоники, увлажняющие средства, эссенции и другие косметические товары.
Заявку в Роспатент Варум направила 17 февраля. По информации базы Rusprofile, певица имеет статус индивидуального предпринимателя с 2002 года и работает в сфере организации отдыха и развлечений. Ранее она выступала соучредителем компании «Варум Рекордз Компани», которая прекратила свою деятельность в 2021 году.
Ранее стало известно, что Лариса Долина регистрирует товарный знак.
