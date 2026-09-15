Вражда с Пугачёвой и разнос Зеленского на ТВ: какие тайны Маши Распутиной выплыли наружу и почему её дочь оказалась в интернате?
Маша Распутина вновь оказалась в центре громкого скандала. На этот раз подробности её личной жизни на публику вынесли не журналисты, а представители собственной семьи. В эфир программы «Пусть говорят» выступил Роман Захаров — сын второго мужа певицы Виктора Захарова. Пасынок артистки сделал ряд резонансных заявлений о знаменитой мачехе и напрямую рассказал, за счёт чего, по его словам, она строила карьеру. Однако на этом откровения Романа не закончились. Какие ещё обвинения прозвучали в адрес Маши Распутиной — в материале «Радио 1».
Маша Распутина: биография и начало карьерыНастоящее имя Маши Распутиной — Алла Агеева. Она родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области, недалеко от Белова. Её родители работали в тайге, а детство будущей певицы прошло в суровых сибирских условиях.
В детстве Алла часто и тяжело болела. Врачи ставили ей серьёзные диагнозы и даже сомневались, что девочка сможет дожить до совершеннолетия. После окончания школы Агеева покинула родные места. Сначала она пыталась получить образование в Кемерово, а позднее окончила дирижёрско-хоровое отделение Тверского музыкального училища. Одновременно с учёбой девушка работала на трикотажной фабрике и выступала в ресторанах.
В начале 1980-х Алла познакомилась с музыкантом и продюсером Владимиром Ермаковым. Впоследствии он стал её первым мужем, наставником и человеком, который создал сценический образ Маши Распутиной.
Именно Ермаков предложил будущей звезде псевдоним. Имя «Маша» должно было звучать просто и по-русски, а фамилия «Распутина» отсылала к известному мистику. Продюсер также настоял на развитии характерной хрипотцы певицы — расщеплении звука, которое впоследствии стало одной из её главных вокальных особенностей.
Большое значение Ермаков придавал и внешнему образу артистки. Он подбирал для неё одежду, подчёркивающую сексуальность и вызывающий характер: яркий макияж, короткие юбки и агрессивную манеру поведения. Такой образ должен был сделать певицу максимально заметной для публики эпохи перестройки.
Песни Маши Распутиной и пик популярностиВ 1989 году к Маше Распутиной пришла известность благодаря песне «Играй, музыкант!» и Гран-при в Пхеньяне. В это же время началось её знаковое сотрудничество с поэтом Леонидом Дербенёвым. Он разглядел потенциал певицы и написал для неё главные хиты («Я родилась в Сибири», «Городская сумасшедшая», «Гималаи»), сформировавшие её репертуар.
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В 1990-е годы карьера Распутиной достигла пика: она собирала стадионы и была одной из самых высокооплачиваемых артисток. Её образ строился на эпатаже, сильном голосе и жёстком характере.
Однако к концу десятилетия музыкальные тренды изменились в сторону электронной музыки. После смерти Дербенёва новые песни певицы уже не имели прежнего успеха, и к 1999 году она практически прекратила гастрольную деятельность.
Возвращение Маши Распутиной на сцену и конфликт с Филиппом КиркоровымВ 2003 году Маша Распутина громко вернулась на сцену после нескольких лет затишья. Её дуэт с Филиппом Киркоровым «Роза чайная» стал суперхитом и вернул певице былую популярность. Закрепив успех песней «Мечты», артистка снова стала одной из главных звёзд эстрады, вернулась на ТВ-экраны и проект «Песня года».
После успеха «Розы чайной» отношения Распутиной и Киркорова испортились. Киркоров заявил прессе, что именно он вытащил певицу из забвения и помог ей вернуться на сцену. Гордая Распутина восприняла такие слова болезненно. Она устроила скандал, напомнив, что сама была звездой крупного масштаба, и на несколько лет прекратила общение с поп-королём.
Позже вышли ещё две совместные песни — «Мосты» и «Прощай». Однако в 2011 году Распутина официально объявила о завершении большой сольной карьеры. От крупных концертных выступлений она отказалась. Основным источником заработка для певицы стали дорогие частные корпоративы.
Конфликт Маши Распутиной с Аллой ПугачёвойОдной из причин, с которыми связывали уход Распутиной из большой эстрады, называли её многолетний конфликт с Аллой Пугачёвой. Распутина считалась одной из немногих артисток, которые открыто позволяли себе спорить с Примадонной.
В 1990-е годы певица отказалась участвовать в «Рождественских встречах». По словам Распутиной, предложенные условия её не устраивали. После этого отношения между артистками окончательно испортились, а Пугачёва объявила ей бойкот.
В 2010 году Распутина приехала в Киев на юмористическую программу, которую вёл Владимир Зеленский. Во время съёмок ведущий начал шутить о внешности и фигуре певицы. Распутина сочла подобные высказывания оскорбительными и прямо на съёмочной площадке устроила ему разнос. Она обвинила ведущего в хамстве, после чего демонстративно покинула зал.
Позднее певица неоднократно критиковала современную эстраду и молодых исполнителей. Молодых артистов и блогеров она называла «безгласыми обезьянами», заявляя, что современная культура деградировала. Распутина также утверждала, что её поколение стало последним, представители которого были готовы «бороться за правду».
Весной 2026 года певица вновь оказалась в центре внимания после участия в шоу «Как есть». Журналисты спросили её о подержанном Rolls-Royce, на котором она передвигается.
«Ребята, кто я такая? Я — звезда российской эстрады! Я что, должна на "Жигулях" ездить? Звёзды должны так жить! А кто осуждает — нищие духом и бедные люди!», — ответила она.
Первый муж Маши Распутиной и дочь ЛидияВ начале 1980-х Алла Агеева познакомилась с музыкантом и продюсером Владимиром Ермаковым. Он разглядел её артистический потенциал, занялся её карьерой и полностью сформировал её сценический образ. В 1985 году у пары, позже оформившей брак, родилась дочь Лидия.
К концу 1990-х годов брак распался. Тяжёлый развод сопровождался судами и разделом имущества. По словам Распутиной, бывший муж забрал большую часть заработанных денег и настроил старшую дочь против неё
После развода родителей 15-летняя Лидия осталась жить с отцом. По словам Распутиной, Ермаков убеждал дочь, что мать бросила её ради карьеры и других мужчин. Для девочки это стало тяжёлой психологической травмой. У неё начались серьёзные проблемы с психикой, а последующие годы прошли в интернатах и больницах.
С матерью Лидия не общалась. Их отношения восстановились только после смерти Ермакова. Он умер в 2017 году от эпилептического приступа прямо во время съёмок очередного скандального ток-шоу. После смерти бывшего мужа Распутина забрала дочь к себе и оплатила её лечение. Сейчас Лидия живёт рядом с матерью, которая продолжает за ней присматривать.
Виктор Захаров и второй брак Маши РаспутинойВ 1999 году, после тяжёлого периода, связанного с разводом, судами и семейными проблемами, Распутина познакомилась с Виктором Захаровым. Он был крупным бизнесменом и нефтепромышленником. Захаров окружил певицу роскошью и фактически увёл её из публичной жизни в частную. Пара поселилась в элитном доме на Рублёвке.
В 2000 году у Виктора Захарова и Маши Распутиной родилась дочь Мария. Однако отношения супругов долгое время оставались юридически сложными. Более 20 лет они жили вместе и были венчаны, но официально не состояли в браке. Захаров продолжал юридически оставаться мужем своей первой супруги Елены. Раздел имущества затянулся на годы.
Официально оформить отношения с Распутиной бизнесмен смог только в 2022 году, когда наконец развёлся с первой женой.
Дочь Маши Распутиной Мария и семейные скандалыОбщая дочь Распутиной и Захарова выросла в атмосфере достатка и практически не знала ограничений. Со временем это стало источником серьёзных конфликтов внутри семьи. Мария отказывалась учиться и работать и заявляла, что родилась для роскошной жизни. Позднее она стала участницей скандальных телевизионных программ, где за деньги рассказывала подробности семейной жизни.
Дочь обвиняла отца в жадности и тирании, а мать — в безразличии. Сама Распутина признавалась, что родители допустили серьёзные ошибки в воспитании дочери и фактически упустили ситуацию. Виктор Захаров в моменты конфликтов выгонял дочь из основного дома в гостевой домик, ограничивал её финансово и запрещал супруге общаться с ней. Из-за этого между супругами регулярно происходили серьёзные ссоры.
В 2021 году противостояние между Романом Захаровым и младшей дочерью Распутиной вышло на федеральное телевидение и сопровождалось драками прямо в студиях ток-шоу. На фоне постоянного стресса здоровье Виктора Захарова серьёзно ухудшилось. Он оказался в реанимации с тяжёлой формой коронавирусной инфекции и инфарктом. Бизнесмен находился на грани жизни и смерти.
В тот период Распутина публично обвиняла обоих детей — пасынка Романа и собственную дочь Марию — в том, что они доводят отца до критического состояния ради наследства и продолжают устраивать публичные семейные разборки.
Скандал Романа Захарова и Маши РаспутинойРоман Захаров давно конфликтовал с Машей Распутиной. На протяжении нескольких лет его претензии постепенно накапливались, пока в начале 2020-х годов он не начал открыто рассказывать о семейных проблемах в федеральных телевизионных программах. У конфликта было несколько причин.
Первая касалась семьи. Роман не мог простить Распутиной то, что она, по его мнению, увела его отца Виктора Захарова из первой семьи. Особенно болезненно он воспринимал тот факт, что бизнесмен долгое время официально оставался мужем первой супруги, но при этом открыто жил с Распутиной на Рублёвке и обеспечивал её роскошную жизнь. При этом родной сын Виктора Захарова считал себя обделённым вниманием отца.
Вторая причина конфликта связана с деньгами и недвижимостью. Роман обвинял мачеху в расчётливости и называл её хищницей. Он утверждал, что Распутина сумела получить контроль над значительной частью активов Виктора Захарова и оформить ценное имущество на себя и младшую дочь Марию.
В частности, Роман говорил об особняке на Рублёвке и утверждал, что Распутина намеренно исключала детей мужа от первого брака из числа наследников.
Третьей причиной стали личные отношения Романа с отцом. В прошлом Захаров-младший отбывал наказание. По его версии, Распутина вместо поддержки сделала всё, чтобы Виктор Захаров отвернулся от сына, исключил его из бизнеса и фактически объявил его изгоем семьи.
Скандал Романа Захарова и дочери Маши РаспутинойОсенью 2021 года многолетний конфликт окончательно вышел наружу. Поводом стала младшая дочь Распутиной — Мария. Девушка пришла на программу Андрея Малахова и публично заявила, что её сводный брат Роман якобы домогался её и предлагал интимные отношения в семейном доме.
Для Романа эти обвинения стали последней каплей. Он приехал в студию, где произошёл громкий конфликт. Захаров отрицал слова сводной сестры, обвинял её во лжи и резко высказывался о её поведении. Ситуация быстро переросла в физическую драку. Роман набросился на Марию, повалил её на пол и оттаскал за волосы прямо перед телекамерами.
После этого он продолжил выступать в различных телевизионных программах и рассказывать о конфликте с Распутиной и её семьёй.
Что Роман Захаров рассказал о Маше Распутиной в «Пусть говорят»Одним из самых резонансных эпизодов стало выступление Романа Захарова в программе «Пусть говорят». В эфире он сделал несколько тяжёлых обвинений в адрес своей мачехи.
Прежде всего он утверждал, что в период карьерного взлёта Распутина тесно общалась с криминальными авторитетами 90-х. По словам пасынка, певицу якобы спонсировали представители преступного мира, а сама артистка якобы «обслуживала» нужных людей ради телевизионных эфиров, новых песен и высоких гонораров.
Отдельно Роман затронул историю старшей дочери Распутиной — Лидии. Он обвинял певицу в жестоком обращении с дочерью и говорил о так называемой «карательной психиатрии». По версии Романа, Распутина якобы намеренно отправляла Лидию в психиатрические учреждения и интернаты, чтобы получить контроль над московской квартирой дочери и не делиться с ней недвижимостью.
Ещё одно заявление Романа касалось отношений Распутиной и Виктора Захарова. Пасынок певицы пытался объяснить, почему, по его мнению, отец настолько сильно зависит от жены. Он утверждал, что дело не в любви, а в манипуляциях и чёрной магии. Он заявлял, что Распутина якобы опоила и приворожила Виктора Захарова, после чего бизнесмен потерял волю, оставил первую семью и перестал объективно оценивать происходящее.
Роман рассчитывал разоблачить мачеху, однако последствия публичного конфликта оказались для него крайне тяжёлыми. Виктор Захаров не простил сыну публичных оскорблений в адрес Распутиной и драки с младшей дочерью. После этого отец полностью прекратил общение с Романом и исключил его из завещания.
Сама Маша Распутина также резко высказывалась о пасынке. Певица называла его «наркоманом», «отбросом общества» и «отрезанным ломтем». В интервью она также заявляла, что не хочет даже произносить его имя.