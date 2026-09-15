15 сентября 2026, 12:29

Маша Распутина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Маша Распутина вновь оказалась в центре громкого скандала. На этот раз подробности её личной жизни на публику вынесли не журналисты, а представители собственной семьи. В эфир программы «Пусть говорят» выступил Роман Захаров — сын второго мужа певицы Виктора Захарова. Пасынок артистки сделал ряд резонансных заявлений о знаменитой мачехе и напрямую рассказал, за счёт чего, по его словам, она строила карьеру. Однако на этом откровения Романа не закончились. Какие ещё обвинения прозвучали в адрес Маши Распутиной — в материале «Радио 1».





Содержание Маша Распутина: биография и начало карьеры Песни Маши Распутиной и пик популярности Возвращение Маши Распутиной на сцену и конфликт с Филиппом Киркоровым Конфликт Маши Распутиной с Аллой Пугачёвой Первый муж Маши Распутиной и дочь Лидия Виктор Захаров и второй брак Маши Распутиной Дочь Маши Распутиной Мария и семейные скандалы Скандал Романа Захарова и Маши Распутиной Скандал Романа Захарова и дочери Маши Распутиной Что Роман Захаров рассказал о Маше Распутиной в «Пусть говорят»

Маша Распутина: биография и начало карьеры

Мария Распутина (фото: Instagram* / masharasputina_official)

Песни Маши Распутиной и пик популярности

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Возвращение Маши Распутиной на сцену и конфликт с Филиппом Киркоровым

Мария Распутина (фото: Instagram* / masharasputina_official)

Конфликт Маши Распутиной с Аллой Пугачёвой

Мария Распутина (фото: Instagram* / masharasputina_official)

«Ребята, кто я такая? Я — звезда российской эстрады! Я что, должна на "Жигулях" ездить? Звёзды должны так жить! А кто осуждает — нищие духом и бедные люди!», — ответила она.

Первый муж Маши Распутиной и дочь Лидия

Мария Распутина (фото: Instagram* / masharasputina_official)

Виктор Захаров и второй брак Маши Распутиной

Дочь Маши Распутиной Мария и семейные скандалы

Мария Распутина (фото: Instagram* / masharasputina_official)

Скандал Романа Захарова и Маши Распутиной

Мария Распутина (фото: Instagram* / masharasputina_official)

Скандал Романа Захарова и дочери Маши Распутиной

Что Роман Захаров рассказал о Маше Распутиной в «Пусть говорят»