«Сто вагин — а я один»: роман с Германикой, любовный треугольник, разрушивший «Агату Кристи», и вредные пристрастия Глеба Самойлова
Музыканту, известному миллионам по хитам «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Ковер-вертолет», бывшему фронтмену легендарной группы «Агата Кристи», Глебу Самойлову 4 августа исполняется 55 лет. Этот самобытный артист, чей голос стал символом эпохи русского рока 1990-х, прошел головокружительный путь от уральской самодеятельности до статуса культового музыканта. Однако за яркой карьерой скрываются тени: многолетняя наркозависимость, разрушительное пристрастие к алкоголю, громкие семейные скандалы и суды с родным братом. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы Глеба СамойловаГлеб Рудольфович Самойлов, будущая легенда русского рока, родился 4 августа 1970 года в небольшом уральском городе Асбест. Его отец Рудольф Петрович, горный инженер, и мать Ирина Владимировна, врач-хирург, создали атмосферу, в которой музыка стала неотъемлемой частью жизни. Особое влияние на будущего музыканта оказал старший брат Вадим, который впоследствии станет создателем группы «Агата Кристи».
Старший брат привил Самойлову-младшему любовь к року, включая Pink Floyd, Владимира Высоцкого и Альфреда Шнитке. Уже к 8 годам Глеб самостоятельно освоил сначала фортепиано, а затем и гитару. Родители пытались отдать его в музыкальную школу, но юный музыкант избегал формального обучения, предпочитая собственный путь постижения искусства.
Группа «Агата Кристи»В 1987 году Самойлов пытался поступить в местный университет на исторический факультет, но не набрал нужного количества баллов. После этого Глеб получил неожиданное предложение от брата Вадима — стать бас-гитаристом в группе «РТФ-УПИ», где уже играли Петр Май и Александр Козлов.
Через год коллектив получит легендарное название «Агата Кристи» и начнет активно набирать популярность. Интересно, что первые выступления Глеб играл сидя, и лишь к 1995 году он смог побороть страх сцены. Со временем именно он стал главным автором группы, создав культовые хиты, которые определили звучание русского рока 1990-х.
В 2010 году из-за разных взглядов на жизнь у братьев коллектив «Агата Кристи» распался. После этого Глеб основал новый проект The Matrixx, где продолжил реализовать свои самые смелые музыкальные идеи.
Отношения с братом Вадимом остаются крайне напряженными. Братья судились из-за прав на песни «Агаты Кристи», и Суд встал на сторону старшего Самойлова. Сегодня они почти не общаются, и, по словам Глеба, их редкие контакты связаны только с решением бытовых вопросов по поводу матери.
Личная жизнь звездыЛичная жизнь Глеба Самойлова всегда была окутана ореолом тайны и скандалов. Музыкант никогда не жаловался на недостаток женского внимания. В одном из интервью eg.ru он с присущей ему иронией заметил:
«У меня чрезмерная востребованность у женщин. Для меня подобное обращение — норма. Я даже придумал песню на эту тему: "Сто вагин — а я один"».Глеб был трижды женат. В настоящее время его избранницей является журналистка Татьяна Ларионова, их брак был заключен в апреле 2016 года. От первого брака с художницей Татьяной у музыканта есть сын Глеб.
Одной из самых громких страниц в личной жизни артиста стали его отношения с известным режиссером Валерией Гай Германикой. Эта связь была окутана скандалами и драмой. Германика не только стала музой Самойлова, но и пыталась спасти его от пагубных пристрастий. Она наладила его быт, одела, сняла на свои деньги клип для его группы и отправила музыканта на лечение. Однако это не спасло отношения — союз распался. Сама Германика признавалась, что так и не получила от артиста того душевного тепла, о котором мечтала.
Кстати, именно любовный треугольник, по словам самого Глеба, стал одной из причин распада «Агаты Кристи». В 2018 году на пресс-конференции НСН он шокировал публику заявлением, что они с братом Вадимом полюбили одну девушку, но долгое время скрывали это, так как оба были женаты.
«Это реальная правда, именно она и привела к распаду "Агаты Кристи"», — заявил тогда музыкант.
Наркотическая зависимость СамойловаГлеб никогда не скрывал, что в его жизни были периоды тяжелой наркотической зависимости. По его словам, знакомство с наркотиками началось в 2000-х, на пике славы «Агаты Кристи».Темные переулки зависимости завели его так далеко, что коллегам не раз приходилось буквально вытаскивать его с передозировок.
Особую остроту этой борьбе придавало то, что тема наркотиков стала лейтмотивом его творчества. Легендарный «Опиум для никого», который власти неоднократно пытались запретить, «Моряк» с его откровенными строчками — эти песни стали одновременно и исповедью, и криком о помощи. В проекте The Matrixx тема зависимости зазвучала с новой силой, например, как в кавер-треке «Палата наркоманов» исполнителя Глеба Самойлова на песню Высоцкого.
Перелом наступил, когда зависимость начала разрушать не только здоровье, но и творчество. Распад «Агаты Кристи» стал для Самойлова тревожным звонком. Долгий путь к выздоровлению включал несколько реабилитационных программ, поддержку немногих оставшихся друзей и главное — возвращение к музыке как к терапии.
Сегодня, оглядываясь назад, Глеб не любит говорить о подробностях того периода. Но в текстах своих песен, особенно в проекте The Matrixx, он продолжает возвращаться к тем темным годам, превращая личную трагедию в искусство.
Алкоголь и скандалы солиста «Агаты Кристи»Кроме зависимости от запрещенных веществ, верным спутником артиста давно уже выступает алкоголь. «Меня тянет ко всему нездоровому» — эта фраза музыканта стала ключом к пониманию его многолетней дружбы с бутылкой. По сей день в райдере артиста присутствуют крепкий алкоголь. Причем нередко спиртное выпивается Самойловым перед началом концерта, иногда в большом количестве, что мешает проведению выступления.
2021 год. Корпоратив фармкомпании в Вольгинском. Самойлов едва держится на ногах, его усаживают на стул — сцена, больше похожая на интервенцию, чем на концерт. 2023-й. Магнитогорск. Публика в шоке: вместо хитов — невнятное бормотание, будто сосед затянул в караоке после пятой рюмки. 2024-й. Красноярский «Небофест». Артист передает микрофон гитаристу — допеть не может. Позже вскроется райдер: 10 литров пива, виски и пять пачек сигарет на один вечер.
Были попытки лечения. В 2014 году Валерия Гай Германика вложила миллион в реабилитацию. Бесполезно. Брат Вадим, сам прошедший через зависимость, развел руками: «Он не мой ребенок». Мать-врач, вырастившая двух музыкантов, научилась не задавать вопросов. Сегодня Самойлову 56. The Matrixx, его нынешний проект, собирает вдвое меньше людей, чем «Агата Кристи» в свои лучшие годы. Но он по-прежнему выходит на сцену, продолжая странный ритуал: сначала бутылка, потом микрофон.
«Я просто понял, что из жизни не выкинешь мое стремление ко всему нездоровому: образу жизни, творчеству, к тому, что считается болезненным, к декадансу. Отказаться от этого невозможно, иначе не будет Глеба Самойлова — такого, какой он есть», — цитирует артиста издание NEWS.ru.