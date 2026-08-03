03 августа 2026, 12:10

Глеб Самойлов (Фото: Instagram*@ samoylovagata)

Музыканту, известному миллионам по хитам «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Ковер-вертолет», бывшему фронтмену легендарной группы «Агата Кристи», Глебу Самойлову 4 августа исполняется 55 лет. Этот самобытный артист, чей голос стал символом эпохи русского рока 1990-х, прошел головокружительный путь от уральской самодеятельности до статуса культового музыканта. Однако за яркой карьерой скрываются тени: многолетняя наркозависимость, разрушительное пристрастие к алкоголю, громкие семейные скандалы и суды с родным братом. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Глеба Самойлова Группа «Агата Кристи» Личная жизнь звезды Наркотическая зависимость Самойлова Алкоголь и скандалы солиста «Агаты Кристи»



Ранние годы Глеба Самойлова

Группа «Агата Кристи»

Глеб Самойлов (Фото: скриншот д/ф Агата Кристи – «Эпилог»)

Личная жизнь звезды

«У меня чрезмерная востребованность у женщин. Для меня подобное обращение — норма. Я даже придумал песню на эту тему: "Сто вагин — а я один"».

«Это реальная правда, именно она и привела к распаду "Агаты Кристи"», — заявил тогда музыкант.

Наркотическая зависимость Самойлова

Глеб Самойлов (Фото: Instagram*@ samoylovagata)

Алкоголь и скандалы солиста «Агаты Кристи»

Глеб Самойлов (Фото: Instagram*@ samoylovagata)

«Я просто понял, что из жизни не выкинешь мое стремление ко всему нездоровому: образу жизни, творчеству, к тому, что считается болезненным, к декадансу. Отказаться от этого невозможно, иначе не будет Глеба Самойлова — такого, какой он есть», — цитирует артиста издание NEWS.ru.