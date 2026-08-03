«Танцора выкинет первым делом»: почему на самом деле Лерчек получила 5 лет условно и какой главный запрет удивил всех?
Гагаринский суд Москвы вынес приговор блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной). Её признали виновной в том, что с помощью поддельных документов она незаконно вывела за границу более 250 миллионов рублей. В итоге девушку приговорили к пяти годам условно, назначили огромный штраф в 765 миллионов рублей и на три года запретили продвигать свой личный бренд в интернете. Что теперь ждёт главную блогершу страны и почему ей не верят пользователи сети, читайте в материале «Радио 1».
Два года разбирательств и приговорПроцесс, начавшийся в октябре 2024 года, завершился за два дня. Заседание, назначенное на 30 июля, длилось шесть часов и закончилось ближе к десяти вечера. В пятницу слушания возобновились и заняли ещё восемь часов. За это время успели опросить два десятка свидетелей, выслушать прокурора, адвокатов и последнее слово самой подсудимой. К вечеру уже огласили приговор. Юристы объясняют такой график не спешкой, а желанием наверстать упущенное.
Дело действительно приостанавливали из-за лечения Чекалиной от онкологии. Однако подготовительная часть — изучение материалов, ознакомление сторон, определение круга свидетелей — была завершена ещё до возобновления суда в конце июля. В беседе с корреспондентом «kp.ru» адвокат Гюзель Пушкарева прокомментировала ситуацию.
«Дело приостанавливалось на время лечения подсудимой, поэтому подготовительная часть — изучение материалов, ознакомление сторон с делом, определение круга свидетелей — фактически была пройдена задолго до возобновления слушаний в конце июля. Теперь суд старался компенсировать перерыв и рассмотреть дело в разумный срок», — пояснила она.Рак желудка четвёртой стадии с метастазами, выявленный после экстренного кесарева сечения, объективно исключал возможность реального лишения свободы. Именно медицинские показания послужили основанием для приостановления производства и замены домашнего ареста на запрет определённых действий.
К тому же большая часть доказательной базы уже была собрана в ходе других процессов. Экс-супруг Артём Чекалин осуждён, а партнёр Роман Вишняк заключил досудебное соглашение.
Условный срок вместо тюрьмы: почему роли распределились именно так?Бывшего мужа Лерчек за аналогичное преступление приговорили к семи годам реального срока. Его признали виновным в переводе денег на счета нерезидентов по подложным документам. Вину он отрицал, но суд счёл доказательства убедительными. В отношении самой Чекалиной обвинение требовало шесть лет условно и штраф 1,2 млрд рублей. Адвокаты настаивали на оправдании или на освобождении по состоянию здоровья. Суд принял компромиссное решение: пять лет условно и штраф 765 миллионов рублей. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены факторы, прямо предусмотренные статьёй 61 УК РФ.
«Логично предположить, что обвинение сочло роль женщины менее активной или организующей. Имеют значение и смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетних детей, тяжёлое заболевание — это прямо предусмотренные статьёй 61 УК РФ смягчающие обстоятельства, которые суд и прокурор обязаны принять во внимание независимо от степени вины», — разъяснила адвокат Пушкарева.Как сообщает ТАСС, во время последнего слова Лерчек попросила не назначать ей штраф — по словам женщины, у неё уже не осталось накоплений и продавать для погашения штрафа больше нечего. Однако суд принял иное решение: 765 миллионов рублей — сумма, которую блогер обязана выплатить государству.
Что значит запрет на интернет для главного блогера страны?Особый интерес общественности вызывает трёхлетний запрет на продвижение личного бренда. В решении суда чётко прописано, что Чекалиной запрещено создавать, администрировать, сопровождать или использовать сайты, интернет-платформы и любые другие информационные ресурсы, включая те, что принадлежат третьим лицам.
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Это ограничение касается любой деятельности, связанной с размещением контента, организацией проектов и получением от них дохода. Суд установил предельно широкий запрет, охватывающий любую коммерческую деятельность в интернете, включая использование чужих площадок и агентств. Ключевым ограничением стала невозможность получения прибыли, что полностью блокирует прежний бизнес Чекалиной. Под запрет попали проведение марафонов, реклама и продажи через блог — то есть весь её привычный способ заработка в сети.
«Получается, под запретом окажется фактически весь прежний способ ведения бизнеса, построенный на монетизации собственных или партнёрских интернет-площадок. Но речь идёт не о постоянном запрете деятельности, а временном, на три года», — дополнила адвокат.Как поясняют представители Фемиды, формально ведение личного аккаунта без рекламы и продаж под запрет может не попадать. Однако на практике провести грань между «личным» и «коммерческим» у блогера с миллионной аудиторией крайне сложно: почти любую активность, вероятно, будут считать потенциально коммерческой. В интернете приговор Валерии Чекалиной вызвал много вопросов и бурную реакцию.
«Выкрутилась-таки»; «Похоже, у неё крыша круче, чем у бывшего»; «Очередное разочарование в справедливости — Долина, Чекалина, кто следующий?»; «На лохов рассчитано? Это приговор??? Она же и дальше вместе со своей семейкой продолжит»; «Ха-ха. Выкрутится с бизнесом. На то она и Лерчек»; «Танцора выкинет первым делом»; «Очень даже гуманно»; «Дотанцевалась...» — высказываются пользователи в комментариях.Как сообщил РЕН ТВ, бывший муж Артём Чекалин ранее уже выплатил свою часть долга (около 900 миллионов рублей) в апреле 2026 года.