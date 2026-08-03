«Танцора выкинет первым делом»: почему на самом деле Лерчек получила 5 лет условно и какой главный запрет удивил всех?

03 августа 2026, 16:39

Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*@ler_chek)

Гагаринский суд Москвы вынес приговор блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной). Её признали виновной в том, что с помощью поддельных документов она незаконно вывела за границу более 250 миллионов рублей. В итоге девушку приговорили к пяти годам условно, назначили огромный штраф в 765 миллионов рублей и на три года запретили продвигать свой личный бренд в интернете. Что теперь ждёт главную блогершу страны и почему ей не верят пользователи сети, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Два года разбирательств и приговор Условный срок вместо тюрьмы: почему роли распределились именно так? Что значит запрет на интернет для главного блогера страны?

Два года разбирательств и приговор



Гюзель Пушкарева(Фото: ВКонтакте@adv_pushka)

«Дело приостанавливалось на время лечения подсудимой, поэтому подготовительная часть — изучение материалов, ознакомление сторон с делом, определение круга свидетелей — фактически была пройдена задолго до возобновления слушаний в конце июля. Теперь суд старался компенсировать перерыв и рассмотреть дело в разумный срок», — пояснила она.

Условный срок вместо тюрьмы: почему роли распределились именно так?



Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

«Логично предположить, что обвинение сочло роль женщины менее активной или организующей. Имеют значение и смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, наличие несовершеннолетних детей, тяжёлое заболевание — это прямо предусмотренные статьёй 61 УК РФ смягчающие обстоятельства, которые суд и прокурор обязаны принять во внимание независимо от степени вины», — разъяснила адвокат Пушкарева.

Что значит запрет на интернет для главного блогера страны?

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Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*@ler_chek)

«Получается, под запретом окажется фактически весь прежний способ ведения бизнеса, построенный на монетизации собственных или партнёрских интернет-площадок. Но речь идёт не о постоянном запрете деятельности, а временном, на три года», — дополнила адвокат.

«Выкрутилась-таки»; «Похоже, у неё крыша круче, чем у бывшего»; «Очередное разочарование в справедливости — Долина, Чекалина, кто следующий?»; «На лохов рассчитано? Это приговор??? Она же и дальше вместе со своей семейкой продолжит»; «Ха-ха. Выкрутится с бизнесом. На то она и Лерчек»; «Танцора выкинет первым делом»; «Очень даже гуманно»; «Дотанцевалась...» — высказываются пользователи в комментариях.