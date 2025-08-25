25 августа 2025, 17:37

Маргарита Терехова (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала». ТК ТВЦ)

25 августа 2025 года свой 83-й день рождения отмечает выдающаяся российская актриса, режиссёр театра и кино, народная артистка России Маргарита Терехова. Для миллионов зрителей она навсегда осталась прекрасной Миледи из «Трёх мушкетёров», блистательной Дианой де Бельфлор из «Собаки на сене» и героиней культового «Зеркала» Андрея Тарковского. Однако уже более десяти лет актриса не появляется на публике и ведёт крайне закрытый образ жизни. Причиной тому стала тяжёлая болезнь Альцгеймера, с которой Маргарита Борисовна мужественно борется более 16 лет. Её последнее публичное появление состоялось в 2012 году на торжественном вечере в честь её 70-летия в Доме кино. Подробнее о жизни, творчестве и непростом периоде в судьбе великой актрисы читайте в материале «Радио 1».





«То, что он бросил больную мать, — это бред и преувеличение. Саша любит маму и не бросал ее. Он уехал временно», — говорит об отъезде брата Анна.

«Я могу только догадываться, понимает ли она меня. Она изменилась внешне. Но я вижу её прекрасные волосы, могу гладить её нежные руки. И это чудо. Все считали, что у мамы характер сложный. Но на самом деле ей приходилось быть сильной, чтобы выжить в профессии. А её настоящая сущность — трогательная, нежная. Вот она как раз и проявилась, когда мама заболела. Она стала таким прекрасным ребёночком, который всему радуется», — цитирует дочку актрисы Анну издание aif.ru.