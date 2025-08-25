Достижения.рф

«Он уехал временно»: Бегство мужа и сына из России, закрытый образ жизни и тяжелая болезнь. Маргарите Тереховой — 83 года

25 августа 2025 года свой 83-й день рождения отмечает выдающаяся российская актриса, режиссёр театра и кино, народная артистка России Маргарита Терехова. Для миллионов зрителей она навсегда осталась прекрасной Миледи из «Трёх мушкетёров», блистательной Дианой де Бельфлор из «Собаки на сене» и героиней культового «Зеркала» Андрея Тарковского. Однако уже более десяти лет актриса не появляется на публике и ведёт крайне закрытый образ жизни. Причиной тому стала тяжёлая болезнь Альцгеймера, с которой Маргарита Борисовна мужественно борется более 16 лет. Её последнее публичное появление состоялось в 2012 году на торжественном вечере в честь её 70-летия в Доме кино. Подробнее о жизни, творчестве и непростом периоде в судьбе великой актрисы читайте в материале «Радио 1».




Ранние годы Маргариты Тереховой


Маргарита Борисовна Терехова, одна из самых ярких и узнаваемых актрис советского и российского кинематографа, родилась 25 августа 1942 года в небольшом городке Туринск Свердловской области. Её родители, Борис Иванович Терехов и Галина Станиславовна Томашевич, были актёрами Свердловского передвижного театра, что во многом предопределило судьбу девочки.

Однако её детство сложно было назвать лёгким: вскоре после её рождения отец ушёл на фронт, а после войны не вернулся в семью. Мать, оставшись одна, приняла решение переехать в Ташкент, где устроилась работать в библиотеку. Именно в Ташкенте прошли юные годы Маргариты. Она росла активным и разносторонне одарённым ребёнком: окончила школу с золотой медалью, серьёзно увлекалась баскетболом и даже была капитаном юношеской сборной Узбекской ССР. Поступив в 1959 году на физико-математический факультет Ташкентского государственного университета, она проучилась там два года, но внезапно осознала, что её истинное призвание — искусство.

Театральная карьера


В 1961 она бросила университет и отправилась в Москву покорять театральные вузы. Первая попытка поступить во ВГИК оказалась неудачной — приёмная комиссия не разглядела в провинциальной девушке будущую звезду. Однако Маргарита не сдалась. Узнав, что знаменитый режиссёр Юрий Завадский набирает курс в свою Школу-студию при Театре имени Моссовета, она рискнула и отправилась на прослушивание. Её талант был замечен, и она была принята.

Окончив учёбу в 1964 году, Терехова стала актрисой Театра имени Моссовета, на сцене которого служила с перерывами долгие годы. Её театральный дебют был впечатляющим — роль Клеопатры в постановке «Цезарь и Клеопатра». Впоследствии её театральный репертуар пополнился такими значимыми работами, как Мари в «Глазами клоуна», Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании», Елизавета в «Царской охоте» и Гертруда в знаменитом спектакле «Гамлет», который ставил Андрей Тарковский на сцене «Ленкома».

Работа в кино


В кино Маргарита Терехова дебютировала в 1965 году, сыграв небольшую роль Тани в драме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!». Однако настоящая известность пришла к ней после выхода на экраны фильма «Белорусский вокзал» (1970), где она сыграла вместе с такими мэтрами, как Евгений Леонов и Анатолий Папанов.

Судьбоносной стала встреча с гениальным режиссёром Андреем Тарковским. Он пригласил её на главные роли в свой фильм «Зеркало» (1974), где Терехова блестяще исполнила двойную роль — Марии, матери Алексея, и Натальи, его жены. Эта работа вошла в золотой фонд мирового кинематографа и навсегда вписала её имя в историю.

Всенародную любовь и славу секс-символа эпохи ей принесли роли в костюмированных музыкальных комедиях. В 1977 году вышел фильм «Собака на сене», где она сыграла гордую и ревнивую графиню Диану де Бельфлор. Год спустя зрители увидели её в образе коварной и обольстительной Миледи в культовом телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Изначально на эту роль была утверждена другая актриса, но именно Терехова сделала этот образ по-настоящему незабываемым. За этим последовала главная роль в комедии «Благочестивая Марта» (1980). Помимо этого, в её фильмографии были и другие заметные работы, такие как «Бегущая по волнам» (1967), «Монолог» (1972) и «Только для сумасшедших» (1990), за которые она получила несколько международных наград.

На протяжении своей карьеры Терехова работала с величайшими режиссёрами и актёрами своего времени. Её творческий путь не ограничивался только актёрством. В 2005 году она дебютировала как режиссёр, сняв фильм «Чайка» по одноимённой пьесе А.П. Чехова, где также сыграла одну из главных ролей.

Личная жизнь Маргариты Тереховой


Маргарита Терехова была замужем трижды. Её первый брак с актёром Вячеславом Бутенко продлился с 1964 по 1967 год. Они были ровесниками и коллегами, но брак оказался недолгим. По словам друзей актрисы, Терехова обладала сложным характером и была чрезвычайно принципиальной, что стало причиной расставания.

Вторым мужем Тереховой стал болгарский актёр Савва Хашимов. Их роман начался во время съёмок фильма «Бегущая по волнам» в Болгарии. Несмотря на то что Хашимов был женат, он ради Маргариты оставил семью и переехал в Москву. В 1967 году у пары родилась дочь Анна. Однако брак распался в 1969 году из-за бытовых трудностей и нежелания Тереховой переезжать в Болгарию. Хашимов не выдержал жизни в московской коммуналке и вернулся на родину.

Третьим избранником Тереховой стал режиссёр Георгий Гаврилов, который был моложе её на 18 лет. Их отношения начались в конце 1970-х годов и продлились около полутора лет. В это время Терехова забеременела, но отцом ребёнка был не Гаврилов, а таджикский предприниматель и политик Сайфиддин Тураев. Несмотря на это, Гаврилов усыновил мальчика, названного Александром. Однако позже Терехова разорвала отношения с Гавриловым и запретила ему видеться с ребенком.

Как сейчас живет актриса


В середине 2000-х годов у Маргариты Тереховой диагностировали болезнь Альцгеймера. Заболевание прогрессировало, и со временем актриса перестала узнавать близких, утратила речь и способность самостоятельно передвигаться.

Заботу о матери разделили её дети — Анна и Александр. Однако в 2022 году Александр Терехов уехал в Польшу, официально — для поиска работы режиссёром и изучения семейных корней (бабушка актрисы была полькой). По неофициальной информации, причинами отъезда могли стать финансовые трудности и желание избежать мобилизации.

Перед отъездом Александр и его жена Татьяна Найник (экс-солистка «ВИА Гры») столкнулись с серьёзными долгами — невыплаченным кредитом в 800 тысяч рублей, взятым под залог квартиры. Несмотря на сохранение жилья, часть долга осталась непогашенной. Александр оставил в России мать, жену и дочь Веру. Первое время он пересылал символические суммы, но вскоре и это прекратилось. Его сестра Анна, взявшая на себя основной уход за матерью, оправдывает брата, называя его отъезд временным.

«То, что он бросил больную мать, — это бред и преувеличение. Саша любит маму и не бросал ее. Он уехал временно», — говорит об отъезде брата Анна.

Сейчас Маргарита Терехова находится в Москве под круглосуточным присмотром сиделок, оплачиваемых Анной. Актриса прикована к постели, не говорит и никого не узнаёт. Состояние Тереховой стабильно тяжёлое, но близкие стараются скрасить её будни — читают стихи, включают музыку, ухаживают за её внешностью.

«Я могу только догадываться, понимает ли она меня. Она изменилась внешне. Но я вижу её прекрасные волосы, могу гладить её нежные руки. И это чудо. Все считали, что у мамы характер сложный. Но на самом деле ей приходилось быть сильной, чтобы выжить в профессии. А её настоящая сущность — трогательная, нежная. Вот она как раз и проявилась, когда мама заболела. Она стала таким прекрасным ребёночком, который всему радуется», — цитирует дочку актрисы Анну издание aif.ru.

