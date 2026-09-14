Похоронила Марьянова, влюбила в себя Тодоровского и умирала, пока ей завидовали: почему Евгения Брик скрывала правду и что стало с её 17-летней дочерью
Ей всегда завидовали: красивая, талантливая, жена влиятельного режиссёра, жизнь в Лос-Анджелесе, премии. А потом случилось то, о чём знали только самые близкие. Почему актриса до последнего не выносила на публику свою тайну и как сегодня живёт 17-летняя дочь Евгении Брик Зоя, читайте в материале «Радио 1».
Истоки, путь к сцене и рождение псевдонимаЕвгения Брик (настоящая фамилия Хиривская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Росла в творческой среде: мать, Галина, водила её по театрам и концертам. А в пять лет девочка уже выходила на подиум — в Общесоюзном Доме моды на Кузнецком Мосту. Отец, Владимир Крейн, был кандидатом физико-математических наук и мечтал, что дочь пойдёт по его стопам. Женя получила разностороннее образование: гимназия с английским уклоном, фортепиано, курсы психологии. Старшие классы — в школе при Щепкинском училище. Там же учились будущий муж москвички Валерий Тодоровский и Роман Абрамович. Несмотря на возражения отца, Евгения всё же поступила в ГИТИС — на курс Александра Збруева. Педагог сразу разглядел в ней драматическую актрису. О сценическом имени Женя задумалась, когда началась активная работа в кино. Фамилия Хиривская казалась артистке слишком сложной и незапоминающейся. Псевдоним Брик появился в 2008 году, во время работы над «Стилягами» Валерия Тодоровского. Выпускница легендарной альма-матер выбрала его в честь своей прабабушки по отцу, Софьи.
Большая любовь с трагическим финаломПервым глубоким чувством Евгении стали отношения с Дмитрием Марьяновым в начале двухтысячных. В тот период она была студенткой ГИТИСа, а он — уже состоявшимся и востребованным актёром, старше неё на 12 лет. Несмотря на совместный быт и надежды друзей на скорую свадьбу, торжество так и не состоялось. Взгляды Дмитрия и Евгении на будущее не совпадали: Брик мечтала о семье и стабильности, тогда как Марьянов регистрировать отношения не торопился. Неспособность найти компромисс в вопросах будущего привела к тяжёлому, но осознанному расставанию, после которого актёры сохранили взаимное уважение и тёплые отношения. Трагическая гибель Марьянова в сентябре 2017 года стала для Брик настоящим ударом. Близкие отмечали, что она тяжело переживала потерю, но предпочитала не выносить свои чувства на публику.
Начало романа, сложный выбор и официальный союзЕвгения начала сниматься ещё в студенческие годы. Дебют состоялся в 2002 году в фильме «Подмосковная элегия». За эту работу Брик получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Амурская осень» в Благовещенске. Но ключевым событием в жизни начинающей звезды стала вовсе не эта награда, а неудачная кинопроба годом ранее. В 2001 году она пришла на кастинг к Валерию Тодоровскому на сериал «Закон». Режиссёр счёл 20-летнюю актрису слишком юной для предложенной роли, но именно эта встреча положила начало их роману. К тому времени Тодоровский уже 20 лет был женат на Наталье, дочери известной писательницы Виктории Токаревой.
В семье росли сын Пётр и дочь Екатерина, и со стороны этот союз казался безупречным. Однако, как позже признавалась мать постановщика, сценаристка Мира Тодоровская, внешнее благополучие скрывало давнее глубокое внутреннее отчуждение супругов. Появление Жени лишь обнажило то, что зрело уже давно. Сама Брик признавалась, что влюбилась в зрелого мужчину с первого взгляда, мгновенно почувствовав родственную душу, несмотря на разницу в возрасте в 19 лет. Понимая, какой резонанс вызовет их союз, пара годами скрывала отношения: Евгения категорически не хотела носить клеймо «разлучницы», а Валерий долго не мог решиться оставить детей. Когда правда всё же вышла наружу, это стало шоком для светской Москвы. Тодоровский подал на развод, оставив бывшей жене и детям всё имущество, и ушёл к новой возлюбленной. Дети долго переживали, но со временем приняли выбор отца и сохранили с ним близкие, доверительные отношения. В 2006 году Валерий и Евгения официально поженились. Сама артистка признавалась: никакой пышной свадьбы не было, а штамп в паспорте стал просто формальностью.
Переезд за океан и цена замужестваВ конце 2000-х годов супруги приняли решение перебраться в Лос-Анджелес. Главной причиной стал не столько калифорнийский климат, сколько желание оградить семью от назойливого внимания прессы. Там, в 2009 году, у пары родилась дочь Зоя. С тех пор их жизнь превратилась в бесконечный перелёт между двумя странами: Америка стала тихой гаванью для воспитания ребёнка, а Россия оставалась пространством для творчества. Светская Москва продолжала судачить о 19-летней разнице в возрасте, предрекая браку скорый конец, но всё складывалось иначе. Даже мать Валерия, сценаристка Мира Тодоровская, открыто признавалась в интервью, что именно с молодой женой её сын обрёл подлинное, спокойное счастье. Однако быть спутницей влиятельного режиссёра оказалось не только почётно, но и болезненно.
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В профессиональной среде за спиной Брик постоянно шептались, что лучшие роли достаются супруге постановщика исключительно по блату. Эти домыслы глубоко задевали актрису. Чтобы доказать своё право на место в кадре, артистка принципиально отказывалась от каких-либо привилегий и ходила на пробы к мужу на общих основаниях, читая те же монологи, что и сотни других претенденток. Сам Тодоровский работал с ней куда жёстче, чем с остальной труппой, требуя безупречного результата. Именно этот бескомпромиссный подход подарил зрителям её яркие работы: роковую красотку в музыкальных «Стилягах» и трагическую певицу в сериале «Оттепель». За эту работу Евгения получила премию «Золотой орёл» как лучшая актриса 2015 года.
Скрытая борьба и напрасные надеждыЖизнь в Лос-Анджелесе казалась идиллией: океан, творческая свобода и подрастающая дочь Зоя, которая в 2019 году даже успела сняться в картине отца «Одесса». Однако над этим благополучием нависла тень семейной истории: от онкологии ушли из жизни отец и дед Евгении, и её собственные тревоги о здоровье, увы, оказались не напрасны.
Летом 2021 года врачи в Лос-Анджелесе подтвердили диагноз: злокачественная опухоль. Актриса приняла тяжёлое, но осознанное решение скрыть болезнь от публики. Она категорически не хотела ни жалости, ни праздного обсуждения своего состояния. О диагнозе знали лишь единицы: муж Валерий Тодоровский, мать Галина и сестра режиссёра.
Даже 12-летней Зое правду не открыли, оберегая девочку от стресса. Лечение проходило в одной из клиник Лос-Анджелеса и включало изнурительные курсы химиотерапии. Болезнь оставляла свои следы: Евгения сильно похудела, а осенью 2021 года сделала короткую стрижку. В соцсетях она объясняла перемены во внешности сменой имиджа или подготовкой к новой роли, иногда публикуя архивные снимки, чтобы не вызывать лишних вопросов. Даже в моменты крайней слабости кинозвезда продолжала работать и сохранять внешнее спокойствие, до последнего веря в благоприятный исход. 10 февраля 2022 года в Лос-Анджелесе актриса скоропостижно скончалась.
Ей было всего 40 лет. В 2023 году Евгения Брик (Хиривская) посмертно получила «ТЭФИ» за сериал «Никто не узнает». Заботу о 17-летней дочери Зое взял на себя Валерий Тодоровский, а помочь с воспитанием внучки в Штаты переехала бабушка девочки, Галина Хиривская.