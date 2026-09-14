Похоронила Марьянова, влюбила в себя Тодоровского и умирала, пока ей завидовали: почему Евгения Брик скрывала правду и что стало с её 17-летней дочерью

14 сентября 2026, 17:23

Евгения Брик (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ей всегда завидовали: красивая, талантливая, жена влиятельного режиссёра, жизнь в Лос-Анджелесе, премии. А потом случилось то, о чём знали только самые близкие. Почему актриса до последнего не выносила на публику свою тайну и как сегодня живёт 17-летняя дочь Евгении Брик Зоя, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Истоки, путь к сцене и рождение псевдонима Большая любовь с трагическим финалом Начало романа, сложный выбор и официальный союз Переезд за океан и цена замужества Скрытая борьба и напрасные надежды

Истоки, путь к сцене и рождение псевдонима



Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Большая любовь с трагическим финалом



Дмитрий Марьянов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Начало романа, сложный выбор и официальный союз



Валерий Тодоровский и его супруга Евгения Брик (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Переезд за океан и цена замужества

Завидный жених — подруге, а сама — к старику: чем закончилась дружба Лины Пырьевой и Натальи Фатеевой

Скрытая борьба и напрасные надежды