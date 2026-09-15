Предались греху и разошлись из-за Баталова: что случилось с юной цыганской наездницей, соблазнившей Юрия Никулина?
Она выступала на арене с девяти лет, а в 50-х годах работала на главной арене страны, где начинал Юрий Никулин. По цирковым легендам, между ними вспыхнул тайный роман, который возлюбленные скрывали от всех. Но цыганские старейшины были против, а сама Гитана Леонтенко вскоре ушла к Алексею Баталову. Что связывало знаменитого клоуна и юную наездницу и как сложилась её судьба, читайте в материале «Радио 1».
Тайный роман с цыганкой, запрет старейшин и три дня молчания: легенда о знаменитом клоунеЮрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове. В возрасте неполных 18 лет был призван в Красную армию, прошёл Великую Отечественную в составе зенитных частей. За время боевых действий был награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
В мирное время поступил в студию клоунов при Московском цирке, где его наставником стал знаменитый шутник Карандаш (Михаил Румянцев). Именно он помог молодому фронтовику найти своё призвание в цирковом искусстве. В 1949 году Никулин женился на Татьяне Покровской. По версии близкого окружения, их знакомство произошло в цирке: девушка помогала в работе с животными для номеров Юрия. Брак продлился около 47 лет. Но было в жизни «Семён Семёныча» и другое имя.Гитана Аркадьевна Леонтенко родилась 18 августа 1935 года в цирковой семье: отец был воздушным гимнастом, мать — укротительницей лошадей и танцовщицей. Выступать на арене девочка начала уже с девяти лет. На заре 50-х годов дочь цыганской наездницы работала в программах Московского цирка, где в то же время начинал карьеру клоун Юрий Никулин, вернувшийся с фронта. Согласно цирковым легендам, в начале 50-х годов у «Балбеса» и Гитаны Леонтенко был тайный роман, который они скрывали в тёмных закоулках Московского цирка и во время гастролей. Однако запретное счастье несло угрозу.
У танцовщицы был муж — акробат Сергей Середа, а главное — цыганские старейшины смотрели на русского клоуна как на чужака. По преданию, однажды ночью дочь кочевого народа остановилась под лунным светом и твёрдо сказала: «Ты хороший человек, Юра. Но ты никогда не станешь цыганом. Не догоняй. Бесполезно». Никулин вернулся к жене и, говорят, якобы молчал три дня, глядя в одну точку. Тем не менее документальных подтверждений этим домыслам нет. Юморист оставался женат на Татьяне Покровской до самой своей смерти в 1997 году.
Угрозы расправой: цыганские традиции против любвиВ 1963 году Гитана Леонтенко вышла замуж за актёра Алексея Баталова. Их встреча произошла в 1953 году в Ленинграде. 18-летняя цирковая артистка приехала на гастроли, а 25-летний Алексей снимался в фильме «Большая семья». Будущие супруги познакомились в ресторане гостиницы «Европейская». Между ними сразу вспыхнула симпатия, но путь к счастью оказался долгим. На тот момент Баталов был женат на своей подруге детства Ирине, с которой заключил брак в 17 лет. Только на 11-й день знакомства он признался, что женат. Для Гитаны это откровение стало ударом. Кроме того, семья девушки, строго придерживавшаяся цыганских традиций, была категорически против её связи с русским актёром. Родственники даже угрожали «Гоше» физической расправой. Молодые люди расстались на несколько лет. Спустя годы Алексей нашёл возлюбленную и уговорил начать всё сначала. К тому времени мужчина уже развёлся. И вскоре звезда фильма «Москва слезам не верит» сделал дочери знаменитой «Ночки» предложение. Свадьба была очень скромной — они расписались и отметили событие в съёмной комнате на улице Горького (ныне Тверская) в кругу самых близких.
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В 1968 году у пары родилась дочь Мария. Врачи диагностировали у девочки детский церебральный паралич. Несмотря на все трудности, Баталов не оставил жену — наоборот, беда их сплотила. Алексей находил лучших врачей и педагогов, а наследница, несмотря на диагноз, окончила школу и ВГИК, стала писательницей и автором сценариев.