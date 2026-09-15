Предались греху и разошлись из-за Баталова: что случилось с юной цыганской наездницей, соблазнившей Юрия Никулина?

15 сентября 2026, 17:11

Юрий Никулин (Фото: кадр из фильма «Самогонщики»)

Она выступала на арене с девяти лет, а в 50-х годах работала на главной арене страны, где начинал Юрий Никулин. По цирковым легендам, между ними вспыхнул тайный роман, который возлюбленные скрывали от всех. Но цыганские старейшины были против, а сама Гитана Леонтенко вскоре ушла к Алексею Баталову. Что связывало знаменитого клоуна и юную наездницу и как сложилась её судьба, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тайный роман с цыганкой, запрет старейшин и три дня молчания: легенда о знаменитом клоуне Угрозы расправой: цыганские традиции против любви Восемь лет одиночества, «чёрные риелторы» и суд. Финал вдовы Алексея Баталова

Тайный роман с цыганкой, запрет старейшин и три дня молчания: легенда о знаменитом клоуне



Гитана Леонтенко Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Угрозы расправой: цыганские традиции против любви



Алексей Баталов (Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской)

«Заставлял молиться»: бросила петь перед мужчинами и надела хиджаб. Почему на самом деле Мария Алалыкина покинула «Фабрику» и приняла ислам

Восемь лет одиночества, «чёрные риелторы» и суд. Финал вдовы Алексея Баталова