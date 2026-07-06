Он воровал у родителей, а она боялась отношений: как вор и наркоман стал образцовым мужем Екатерины Вилковой и кем выросли их дети

06 июля 2026, 16:35

Екатерина Вилкова с супругом (Фото: Инстаграм* @oldkavilochka)

Союз Екатерины Вилковой и Ильи Любимова считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Глядя на эту пару, трудно заподозрить что-то, кроме гармонии. Но так было не всегда. Их идеальный брак с тёмным прошлым длится уже 15 лет. Он был вором и наркоманом, она панически боялась серьёзных отношений. Сегодня актёр — образцовый муж и отец, а супруга — идеальная жена и счастливая мать. Можно ли построить счастливое будущее, имея за спиной порочащий след и страх перед ответственностью? И что стало тем самым поворотным моментом для двух людей, которые смогли отказаться от своих старых сценариев жизни, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Страх перед грузом ответственности Год без близости и речь не о расстоянии Совместное плавание длиною в годы

Страх перед грузом ответственности



Екатерина Вилкова (Фото: Инстаграм* @oldkavilochka)

Год без близости и речь не о расстоянии

Дочь тонула в алкоголе, внебрачный сын увлекся «немужской» профессией, внук разочаровл: Как живут наследники Александра Буйнова



Илья Любимов с детьми (Фото: Инстаграм* @oldkavilochka)

Совместное плавание длиною в годы