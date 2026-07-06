Он воровал у родителей, а она боялась отношений: как вор и наркоман стал образцовым мужем Екатерины Вилковой и кем выросли их дети
Союз Екатерины Вилковой и Ильи Любимова считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Глядя на эту пару, трудно заподозрить что-то, кроме гармонии. Но так было не всегда. Их идеальный брак с тёмным прошлым длится уже 15 лет. Он был вором и наркоманом, она панически боялась серьёзных отношений. Сегодня актёр — образцовый муж и отец, а супруга — идеальная жена и счастливая мать. Можно ли построить счастливое будущее, имея за спиной порочащий след и страх перед ответственностью? И что стало тем самым поворотным моментом для двух людей, которые смогли отказаться от своих старых сценариев жизни, читайте в материале «Радио 1».
Страх перед грузом ответственностиЕкатерина Вилкова появилась на свет и провела свои юные годы в Нижнем Новгороде. Её семья была самой обычной. Отец трудился электриком, а мать работала вахтёром. Помимо Кати, родители воспитывали ещё и старшего сына. Девочке часто приходилось донашивать вещи за братом. Семья ютилась в тесной коммунальной квартире, где не было даже горячей воды. С самого детства Катя твёрдо решила вырваться из такой нищеты, поэтому усердно училась в школе и серьёзно занималась художественной гимнастикой. Но когда в подростковом возрасте она пришла в драмкружок, то вдруг поняла, что хочет быть актрисой.
После окончания школы Екатерина поступила в Нижегородское театральное училище. Именно там студентка пережила первое сильное чувство. Её избранником стал студент четвёртого курса Антон, который пользовался огромной популярностью среди девушек. Катя боялась даже приблизиться — он казался почти божеством. Каждый раз, когда парень брал гитару, первокурсница замирала и не могла отвести взгляд. Она внимательно слушала каждое его слово и ценила любые советы.
Антон не воспринимал Вилкову всерьёз и не стремился к близкому общению. Однако молодой человек всегда оставался вежливым и дружелюбным. Екатерина же всё чаще искала поводы для встреч. Сначала якобы случайно сталкивалась с ним в коридорах училища, позже начала поджидать юношу на автобусной остановке. В какой-то момент Антон устал от такой навязчивости и прямо сказал девушке, что их роман невозможен. Сердце Екатерины было разбито. Новую любовь студентка встретила лишь через пару лет, незадолго до выпуска. Геннадий получал экономическое образование и планировал поступать в аспирантуру в Москве.
Екатерина тоже рвалась в столицу и упорно готовилась к экзаменам в Школу-студию МХАТ. Она очень надеялась на поддержку, но возлюбленный не спешил брать на себя ответственность, откровенно сомневаясь в её успехах: он боялся, что избранница провалит вступительные испытания. Несмотря на сомнения, в столицу они поехали вдвоём, однако очень скоро быт и учёба полностью поглотили Геннадия, и тот с головой ушёл в свои дела, перестав замечать любимую девушку.
Поначалу Катя сильно страдала и постоянно жаловалась подругам, но затем взяла себя в руки и полностью сфокусировалась на саморазвитии. В учёбе наметился прогресс, вскоре она вышла на театральную сцену и начала сниматься в кино. Повзрослевшая и уверенная в себе Екатерина снова пересеклась с бывшим.
Молодой мужчина был буквально шокирован преображением подруги и тут же захотел всё вернуть. Однако на этот раз встреча завершилась расставанием, инициатором разрыва стала сама Катя, которая всё ещё панически боялась серьёзных обязательств и с головой ушла в карьеру. О создании собственной семьи она всерьёз задумалась гораздо позже, уже после судьбоносной встречи с Ильёй Любимовым.
Год без близости и речь не о расстоянииИлья Любимов появился на свет и вырос в Москве в обеспеченной семье. Отец работал инженером-физиком, а мать служила в Госплане. В школе юноша вёл себя далеко не идеально, и тем не менее окончил учебное заведение экстерном. Сразу после этого юноша поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет. К тому моменту он уже успел поработать монтировщиком сцены и помощником звукорежиссёра, поэтому в выборе профессии не сомневался. Однако на пути к успеху молодого человека поджидали куда более серьёзные испытания, чем просто неуверенность в себе. Илья пристрастился к азартным играм, и это увлечение быстро привело его в криминальный мир.
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Ради лёгких денег парень начал участвовать в сомнительных сделках. Дело дошло до того, что сын начал воровать у собственных родителей. В одном из откровенных интервью изданию «Кино-Театр.Ру» артист признавался, что на пике своей «свободной» жизни «испробовал множество крайностей» и разрушал себя пагубными пристрастиями. Актёр также говорил, что к моменту встречи с будущей женой «совершенно разучился вести себя с женщинами», потому что «до Кати было наломано много дров». В то время Илья чудом избежал тюремной камеры. Адвокат с огромным трудом смягчал статьи и добивался условного срока.
Вырваться из этого омута выпускнику ГИТИСа помогла только вера в Бога, и поэтому вскоре он устроился алтарником в православный храм. Звезда сериалов также рассказывал, что обратился за советом к старцу, который предрёк ему встречу с женщиной, подходящей под определённое описание.
Когда ученик Олега Табакова встретил Вилкову, то понял, что она полностью соответствует этому образу. Екатерина и Илья познакомились на фотосессии, организованной общими друзьями, и сразу почувствовали глубокую внутреннюю связь. Их вторая встреча произошла на пасхальной службе в Храме Христа Спасителя. Уже через месяц молодой человек признался духовнику в желании жениться. Священник посоветовал Илье выждать целый год, при этом запретил паре любую физическую близость, чтобы проверить искренность чувств. Этот период возлюбленные провели в путешествиях и откровенно разговаривали по душам. Именно тогда зародился фундамент их будущих семейных отношений и появилась твёрдая уверенность в совместном будущем.