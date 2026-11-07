«Он всегда был отморозком»: убийство сына, забитая молотком теща и возвращение в Ереван. Как сейчас живёт легенда рока Стас Намин?
Легендарному создателю «Цветов» и «Парка Горького», продюсеру, художнику и режиссёру Стасу Намину 8 ноября исполняется 75 лет. Человек, который привёл в СССР рок и десятилетиями выстраивал культурные мосты между Востоком и Западом, в последние годы вынужден говорить не о музыке, а о страшном убийстве, расколовшем его семью. За внешне безупречной биографией внука Анастаса Микояна скрываются четыре брака, сложности с властями и трагедия, которая до сих пор не отпускает ни самого артиста, ни его близких. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Стаса НаминаАнастас Алексеевич Микоян, известный всему миру как Стас Намин, родился 8 ноября 1951 года в Москве в семье, где творчество и дисциплина шли рука об руку. Его отец был военным лётчиком, участником Великой Отечественной войны, а мать — писательницей, искусствоведом и музыкантом. Именно от её имени «Нами» и родился псевдоним, под которым артист прожил большую часть жизни. Сам Намин вспоминал, что музыка пришла к нему рано. Уже в 13 лет он создал первую группу «Чародеи», а к концу шестидесятых собрал «Цветы» — коллектив, чьи пластинки в итоге разошлись тиражом в семь миллионов экземпляров.
Однако путь к признанию не был прямым. Намин окончил Суворовское училище, затем учился в Институте иностранных языков, а позже — на филологическом факультете МГУ, где, по его собственным словам, писал диплом по философии Уильяма Сарояна. Параллельно он занимался музыкой, которая вскоре перестала быть просто увлечением. В 1977 году появилась «Группа Стаса Намина», а в 1981-м он организовал в Ереване фестиваль, который иностранные журналисты окрестили «советским Вудстоком». Реакция власти оказалась мгновенной и жёсткой.
«Меня вызвал заместитель министра культуры Георгий Иванов и сказал, что советует мне даже не пытаться заниматься моей музыкой, так как он этого не позволит», — вспоминал Намин в интервью газете «Культура».
Тогда же, в период запрета, он написал главный хит «Мы желаем счастья вам» — песню, которую несколько лет не пускали в эфир, но которая в итоге стала народной. Перестройка вернула Намина к большой сцене, и он использовал эту возможность сполна: создал первый независимый продюсерский центр SNC, запустил «Парк Горького», спродюсировал «Бригаду С» и «Моральный кодекс», основал Театр музыки и драмы, снял документальные фильмы и провёл персональные выставки картин и фотографий в Русском музее и Манеже. К своему 75-летию он подошёл с орденом Дружбы, званием почётного члена Российской академии художеств и репутацией человека, который сделал для советского рока больше, чем многие из тех, кто выходил на сцену.
Четыре брака и сын, которого он потерялПервой женой музыканта стала Анна Исаева, с которой он расписался в 1977 году, а через год у них родилась дочь Мария. Брак продлился недолго, но бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Сегодня Исаева руководит Центром Стаса Намина и его театром. Второй женой стала певица Людмила Сенчина: их союз длился семь лет и распался в 1987-м, причём, по воспоминаниям современников, причиной во многом стало нежелание Сенчиной переезжать из Ленинграда в Москву.
С третьей женой, Галиной Ткаченко, Намин прожил почти три десятилетия — с конца восьмидесятых до 2015 года. Он принял в семью её сына Романа от первого брака, а в 1993 году у пары родился общий сын Артём. Именно этот брак и стал источником того кошмара, который развернулся осенью 2023-го.
Сейчас Намин женат четвёртый раз — на Нине Микоян, и в 2016 году у них родился сын Анастас, названный в честь деда.
Молоток, нож и признание пасынкаВ ночь на 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково были найдены тела двух человек: 85-летней Прасковьи Ткаченко, бывшей тёщи Намина, и 30-летнего Артёма Микояна, его родного сына. Оба погибли насильственной смертью. Подозреваемым оказался Роман Ткаченко — тот самый пасынок, которого Намин когда-то принял в семью.
Следствие восстановило картину, которая шокировала даже видавших виды криминальных репортёров. По версии обвинения, Роман приехал к бабушке, между ними вспыхнула ссора — женщина упрекнула его в том, что он «зависим» и что брат Артём «гораздо успешнее». Когда бабушка уснула, Роман забил её молотком. Затем он позвонил Артёму и попросил приехать, после чего нанёс брату множественные ножевые ранения, одно из которых пришлось в сердце. На суде Роман признал вину, но настаивал на аффекте. Защита пыталась переквалифицировать дело, однако 31 марта 2026 года Московский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.
Стас Намин был признан потерпевшим, но в прениях участвовать отказался. О своём отношении к пасынку он высказался с той прямотой, которая редко встречается в публичных комментариях.
«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким», — заявил музыкант «Газете.Ru».Позже, уже в ходе судебного процесса, Намин дал показания, в которых обвинил пасынка в попытке подставить собственную мать. Якобы Роман спланировал так, чтобы Галина, приехавшая по его звонку, взяла на себя вину за убийство. Эта деталь делает историю ещё более мрачной. Трагедия оказалась не только кровавой, но и расчётливой со стороны Романа, который часто употреблял запрещённые вещества.
Сцена, Ереван и новые проектыНесмотря на пережитое, Намин не ушёл в тень. Весной 2026 года он привёз в Ереван дни своего творчества: спектакль «В горах моё сердце» по Сарояну, мюзиклы «Волосы» и «Битломания», выставку живописи и графики, а также большой юбилейный концерт «Цветов» — первый в армянской столице за 45 лет. Для Намина это возвращение к корням: его дед Анастас Микоян родом из Армении, и сам музыкант не скрывает, что эта земля для него значит больше, чем просто гастрольная точка.
«Это очень важный для нашего театра спектакль. Он о жизни, смерти и любви. Артисты любят Армению и очень ждали этой поездки», — говорил Намин накануне выступлений.