07 ноября 2026, 14:10

Стас Намин (Фото: Instagram* @tas_namin_official)

Легендарному создателю «Цветов» и «Парка Горького», продюсеру, художнику и режиссёру Стасу Намину 8 ноября исполняется 75 лет. Человек, который привёл в СССР рок и десятилетиями выстраивал культурные мосты между Востоком и Западом, в последние годы вынужден говорить не о музыке, а о страшном убийстве, расколовшем его семью. За внешне безупречной биографией внука Анастаса Микояна скрываются четыре брака, сложности с властями и трагедия, которая до сих пор не отпускает ни самого артиста, ни его близких. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Стаса Намина Четыре брака и сын, которого он потерял Молоток, нож и признание пасынка Сцена, Ереван и новые проекты



Биография Стаса Намина

«Меня вызвал заместитель министра культуры Георгий Иванов и сказал, что советует мне даже не пытаться заниматься моей музыкой, так как он этого не позволит», — вспоминал Намин в интервью газете «Культура».

Стас Намин (Фото: Instagram* @tas_namin_official)

Четыре брака и сын, которого он потерял

Молоток, нож и признание пасынка

Роман Ткаченко (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)

«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким», — заявил музыкант «Газете.Ru».

Сцена, Ереван и новые проекты

Стас Намин (Фото: Instagram* @tas_namin_official)

«Это очень важный для нашего театра спектакль. Он о жизни, смерти и любви. Артисты любят Армению и очень ждали этой поездки», — говорил Намин накануне выступлений.