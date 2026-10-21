«Раздуло, не узнать»: продавала квартиры, носила передачки, а любовник-уголовник бросил её без объяснений. Что случилось с Татьяной Овсиенко

21 октября 2026, 15:00

Татьяна Овсиенко (Фото: Инстаграм* @tanyaovsienko_official)

В 2025 году от неё ушёл мужчина, которого она ждала из тюрьмы несколько лет: продавала квартиры, платила адвокатам, носила передачки. А спустя год Татьяна Овсиенко вернулась на телевидение и готовится к первому сольному концерту в Кремле. Как 19-летняя костюмерша из Киева стала голосом целого поколения, почему её называли «толстой, как корова» и что она ответила на слухи о пагубных пристрастиях, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Из гостиницы «Братислава» — в «Мираж» Мальчик из Пензы, о котором знали немногие 17 лет ожидания и три дня выноса вещей «Раздуло, не узнать»: правда, которую не хотели слышать Возвращение: судейское кресло и Кремль

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Наталья Ветлицкая (Фото: РИА Новости/К. Карташян)

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17 лет ожидания и три дня выноса вещей



Татьяна Овсиенко и Александр Меркулов (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

«Человек не сказал причину: понравилась другая девушка, возвращаюсь в семью или просто не люблю. Я просто видела, как потихонечку трое суток выносятся вещи. Даже мысль была: может, он квартиру купил и готовит мне сюрприз» — рассказала Овсиенко в программе «Ты не поверишь!».

«Он говорит: «Ну я ухожу...» Наверное, ждал, что я развернусь, брошусь к нему. А я терплю, стою, читаю молитву, гордо. И тут вспомнила, что у него ключи. Говорю: «Ключи около икон положи». Он говорит: «Не понял. Ты уверена в этом?» Я говорю: «Уверена». Человеку, который берет паузу, зачем мои ключи?» — поделилась звезда.



Татьяна Овсиенко (Фото: Инстаграм* @tanyaovsienko_official)

«По вечерам не о чем говорить. Он у себя в комнате с телефоном, я по работе что-то делаю», — призналась она.

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Возвращение: судейское кресло и Кремль



Татьяна Овсиенко (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

«Спасибо за приглашение, всегда хотела побывать в шоу. Выбрать кого-то из конкурсантов — это самое сложное. Я — Весы, и мне всё время кажется: вот так, нет — так. Но есть у меня какая-то внутренняя чуйка, происходит какой-то щелчок в душе, и понимаю: моё», — сообщила певица в шоу.