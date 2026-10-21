«Раздуло, не узнать»: продавала квартиры, носила передачки, а любовник-уголовник бросил её без объяснений. Что случилось с Татьяной Овсиенко
В 2025 году от неё ушёл мужчина, которого она ждала из тюрьмы несколько лет: продавала квартиры, платила адвокатам, носила передачки. А спустя год Татьяна Овсиенко вернулась на телевидение и готовится к первому сольному концерту в Кремле. Как 19-летняя костюмерша из Киева стала голосом целого поколения, почему её называли «толстой, как корова» и что она ответила на слухи о пагубных пристрастиях, читайте в материале «Радио 1».
Из гостиницы «Братислава» — в «Мираж»Татьяна Овсиенко родилась 22 октября 1966 года в Киеве. Её отец Николай Михайлович работал водителем-дальнобойщиком, мать Анна Марковна — лаборантом. После окончания техникума гостиничного хозяйства будущая звезда работала администратором в киевской гостинице «Братислава».
Там она познакомилась с Натальей Ветлицкой — солисткой «Миража», которая предложила переехать в Москву и стать костюмером группы. Таня согласилась, не раздумывая, потому что была влюблена в клавишника Вячеслава Громадского. Однако по ту сторону рампы царили отнюдь не добрые нравы.
Когда Ветлицкая покинула коллектив, Овсиенко поставили на сцену — открывать рот под фонограмму. Импресприо не скрывали пренебрежения: за глаза говорили, что поёт она, может, и неплохо, но «толстая, как корова». От стресса она начала стремительно терять вес, работала на износ — по несколько концертов в день. А в новогоднюю ночь узнала из телевизора, что в группу взяли другую солистку. Руководители проекта даже не позвонили. Позже на шоу продюсера Артёма Сорокина певица рассказала и о том, что участницы группы почти ни на что не влияли. Они были как куклы, которых начальство в любой миг могло заменить.
После ухода из «Миража» Татьяна начала сольную карьеру. Её песни «Капитан», «Школьная пора», «Дальнобойщик» стали хитами 90-х годов. Голос был не самый сильный — она сама это признавала. Но тембр попадал в сердце. Стадионы, которые ещё вчера смеялись над «толстой костюмершей», скандировали её имя.
Мальчик из Пензы, о котором знали немногиеВ 1993 году Овсиенко вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого. Детей не было из-за проблем со здоровьем, которые она не афишировала. В 1999 году, гастролируя в Пензе, певица заглянула в местный Дом малютки — вроде бы благотворительная акция, чистая формальность. Однако вышла оттуда с решением, перевернувшим всю её жизнь. В тот день она встретила трёхлетнего Игоря. У мальчика — серьёзный порок сердца.
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Ребёнок, которому были жизненно необходимы операция, забота и любовь. Овсиенко оплатила лечение у лучших столичных врачей, выходила малыша и усыновила. Об этом знали немногие — экс-солистка «Миража» не делала из этого шоу, не звала журналистов, не позировала с подопечным на руках для глянца. Игорь вырос, уехал в США, женился, стал отцом. У Татьяны подрастает внук, который занимается борьбой и любит музыку. По-русски мальчик говорит с сильным акцентом, с бабушкой видится редко, общаются в основном по видеосвязи.
17 лет ожидания и три дня выноса вещейВ 2008 году в Ялте она познакомилась с Александром Меркуловым — бизнесменом с непростым прошлым, обаятельным, умеющим красиво говорить. У него была жена и двое детей, но это её не остановило. В 2011 году возлюбленного арестовали по делу о покушении на предпринимателя.
Пока другие отворачивались, Овсиенко бросилась в бой: продавала квартиры, нанимала самых дорогих адвокатов, носила передачи, ездила на свидания. Гонорары от концертов уходили на оплату защиты. Она не считала. Не торговалась. Не спрашивала, что получит взамен. Мужчина провёл в СИЗО почти четыре года. Его оправдывали — но потом вновь брали под стражу и снова отдавали под суд. В итоге — минимальный срок, и в 2017 году он вышел на свободу. В 2019 году в студии программы «Привет, Андрей!» он сделал ей предложение. Страна рыдала от умиления. Казалось, вот оно — счастье. Дождалась. Выстрадала. Заслужила. Однако до ЗАГСа они так и не дошли. Весной 2025 года Александр ушёл. Просто, без объяснений.
«Человек не сказал причину: понравилась другая девушка, возвращаюсь в семью или просто не люблю. Я просто видела, как потихонечку трое суток выносятся вещи. Даже мысль была: может, он квартиру купил и готовит мне сюрприз» — рассказала Овсиенко в программе «Ты не поверишь!».В эфире НТВ исполнительница вспоминала о сцене прощания с грустной улыбкой.
«Он говорит: «Ну я ухожу...» Наверное, ждал, что я развернусь, брошусь к нему. А я терплю, стою, читаю молитву, гордо. И тут вспомнила, что у него ключи. Говорю: «Ключи около икон положи». Он говорит: «Не понял. Ты уверена в этом?» Я говорю: «Уверена». Человеку, который берет паузу, зачем мои ключи?» — поделилась звезда.Овсиенко публично заявила, что они стали «двумя посторонними людьми». Пока они боролись — с тюрьмой, с судами, с общественным мнением — они были единым целым. Общая цель склеивала. А когда наступил долгожданный штиль, оказалось, что их ничего не связывает. Быт сожрал ту любовь, которую не смогла разрушить тюремная решётка.
«По вечерам не о чем говорить. Он у себя в комнате с телефоном, я по работе что-то делаю», — призналась она.В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ в декабре 2025 года певица впервые подробно рассказала о расставании с Александром Меркуловым после 17 лет отношений. «Если здраво рассуждать, то за этот год мне так легко стало. Я не понимаю, чем это объяснить, но мне правда очень легко».
«Раздуло, не узнать»: правда, которую не хотели слышатьНа фоне этих потрясений внешность Татьяны изменилась. Поклонники ужасались: «Раздуло, не узнать». Поползли слухи о пагубных пристрастиях. Пластические хирурги в ток-шоу авторитетно заявляли о признаках алкоголизма. Это было жестоко и несправедливо. Овсиенко вышла к публике и сказала правду.
У неё старая травма позвоночника — последствия аварии, случившейся ещё в конце 80-х годов. Из-за боли она не может активно двигаться, носить каблуки и ходить в спортзал. Принимает медикаменты, которые дают побочные эффекты. Отсюда и отёки, и изменения лица. Она не пряталась за фальшивыми улыбками. Призналась, что ботокс пробовала — неудачно. Пластику боится как огня: «Я такая трусиха в этом плане. Думаю, что буду стареть естественно».
Возвращение: судейское кресло и КремльВ сентябре 2026 года Татьяна Овсиенко стала судьёй в восьмом сезоне вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия». Она заняла место в сотне экспертов и призналась, что давно мечтала об этом.
«Спасибо за приглашение, всегда хотела побывать в шоу. Выбрать кого-то из конкурсантов — это самое сложное. Я — Весы, и мне всё время кажется: вот так, нет — так. Но есть у меня какая-то внутренняя чуйка, происходит какой-то щелчок в душе, и понимаю: моё», — сообщила певица в шоу.Про конкурсы сказала, что относится к ним хорошо — это здоровая конкуренция. У неё самой соревновательных мероприятий почти не было: сразу «Мираж», Москва, которая учила жестоко и быстро. «Может, если бы они были, закалки больше было бы». А ещё она готовится к сольному концерту в Кремле. Юбилейному. Первому в её жизни. В интервью на съёмочной площадке шоу «Ну-ка, все вместе!» Овсиенко сказала: «Ещё полгода впереди, а у меня уже мандраж по ночам».