«Я была в шоке!»: на пятом десятке родила второго ребёнка и скрывает имя отца. Чем еще шокировала дочь «Женьки Комельковой» Ольга Левитина

21 октября 2026, 13:35

Ольга Левитина (Фото: кадр из фильма «Любить по-русски-2»)

В пять лет она уже стояла у станка в балетной студии при Большом театре, в шесть — снималась в кино, а родители прочили ей совсем другое будущее. Сегодня Ольга Левитина — заслуженная артистка России, актриса «Эрмитажа», мать двоих детей. В 2025 году она неожиданно дебютировала как режиссёр — поставила «Старушек» в театре отца. А ещё у звезды «Русских амазонок» есть сознательная позиция: кинодива не выносит на публику то, что касается семьи. Почему она так тщательно оберегает личное и как решилась на позднее материнство, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Какая родительская воля была проигнорирована? Фоменко, «Эрмитаж» и звание без скидок на родство Захар, Этери и «поздновато, но что теперь» «Старушки»: режиссёрский дебют к юбилею отца

Какая родительская воля была проигнорирована?



Ольга Остроумова (Фото: РИА Новости/Александр Лыскин)

Фоменко, «Эрмитаж» и звание без скидок на родство

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Захар, Этери и «поздновато, но что теперь»

«У меня пять внуков. Дочь в 47 лет решила родить ещё одного ребёнка — девочку. Когда она мне сообщила, сразу спрашивает: «Ты рада, ты рада?» А я была в шоке! Это, конечно, поздно немного, но ничего. Вырастет девочка. Чудесная девочка. Так что давайте жить, давайте растить детей», — поделилась бабушка с изданием «СтарХит».



Ольга Остроумова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

«Старушки»: режиссёрский дебют к юбилею отца