«Я была в шоке!»: на пятом десятке родила второго ребёнка и скрывает имя отца. Чем еще шокировала дочь «Женьки Комельковой» Ольга Левитина
В пять лет она уже стояла у станка в балетной студии при Большом театре, в шесть — снималась в кино, а родители прочили ей совсем другое будущее. Сегодня Ольга Левитина — заслуженная артистка России, актриса «Эрмитажа», мать двоих детей. В 2025 году она неожиданно дебютировала как режиссёр — поставила «Старушек» в театре отца. А ещё у звезды «Русских амазонок» есть сознательная позиция: кинодива не выносит на публику то, что касается семьи. Почему она так тщательно оберегает личное и как решилась на позднее материнство, читайте в материале «Радио 1».
Какая родительская воля была проигнорирована?Ольга появилась на свет 7 июля 1975 года. Её матерью была актриса Ольга Остроумова, отцом — театральный режиссёр Михаил Левитин. Казалось бы, прямая дорога на сцену, но родители видели дочь в другой профессии. Они мечтали, чтобы наследница получила «нормальную» специальность, видели её переводчиком: и стабильно, и престижно. Гены взяли своё. С пяти лет она начала заниматься в балетной студии при Большом театре — правда, позже её «забраковали» из-за отсутствия необходимых физических данных. А уже через год девочка мелькнула в фильме «Василий и Василиса». Школу окончила с углублённым изучением английского, в начале 90-х годов даже год прожила в Америке по обмену опытом. В 1992 году вернулась в Москву и первым делом понесла документы в ГИТИС — на курс к Петру Фоменко. Родительская воля была вежливо, но твёрдо проигнорирована.
Фоменко, «Эрмитаж» и звание без скидок на родствоУчилась Ольга у Петра Фоменко — школа особая: не «выучи текст и выйди на сцену», а поиск живой интонации, импровизация, внимание к деталям. Окончила вуз в 1998 году, с 2000 года стала актрисой театра «Эрмитаж», которым руководил её отец. Многие, по рассказам из ближнего круга, сразу делали выводы: «Ну конечно, папин театр».
От священника — к чиновнику: побег из России после обвинений в разврате и пьянстве. Куда пропала звезда «Бедной Насти» Елена Корикова
Но она прошла обычный актёрский путь — от небольших ролей до заметных работ, без скидок на родство. Параллельно играла в Мастерской Петра Фоменко, снималась в кино: «Любить по-русски — 2», «Прощание в июне», «Не родись красивой», «Марш Турецкого». В 2007 году звезде «Зойкиной квартиры» присвоили звание заслуженной артистки России.
Захар, Этери и «поздновато, но что теперь»О личной жизни Ольга говорит неохотно — и это её сознательная позиция. В 2007 году женщина стала мамой: родился сын Захар. Об отце мальчика ничего не известно — это осознанное нежелание актрисы выносить на публику то, что касается семьи. Весной 2023 года случилось то самое «поздно немного». О радостном событии стало известно только спустя три месяца — проболталась мама, Ольга Остроумова.
«У меня пять внуков. Дочь в 47 лет решила родить ещё одного ребёнка — девочку. Когда она мне сообщила, сразу спрашивает: «Ты рада, ты рада?» А я была в шоке! Это, конечно, поздно немного, но ничего. Вырастет девочка. Чудесная девочка. Так что давайте жить, давайте растить детей», — поделилась бабушка с изданием «СтарХит».Имя отца Этери никто и не назвал. Спустя три месяца после родов Левитина уже вернулась на сцену — справляться с малышкой помогает медсестра, которой доверяет вся семья.
«Старушки»: режиссёрский дебют к юбилею отцаВ 2025 году Ольга сделала то, чего от неё, пожалуй, не ждали: дебютировала как режиссёр. В театре «Эрмитаж» она выпустила спектакль «Старушки» по рассказу Фридриха Горенштейна — автора сценариев «Соляриса» Тарковского и «Рабы любви» Михалкова. Постановка вошла в проект «Театр Левитина глазами его учеников».
Премьера прошла 12 октября 2025 года на Малой сцене. Выбор материала говорил о многом: Горенштейн — непростой, грустный и одновременно смешной автор, а тема — отношения матери и дочери, которые постоянно ссорятся, но не могут друг без друга. Как призналась «МК» сама Левитина, рассказ ей посоветовал брат Миша: «Я ничего не знала о писателе Горенштейне прежде».
Критики отметили дебют как чрезвычайно удачный: «Даже не верится, что прошёл всего час — настолько мы погрузились в жизнь двух старушек». Дочь поставила спектакль в театре отца к его юбилею и сделала это, по словам коллег, не как «дочка при папе», а как самостоятельный художник со своим взглядом.