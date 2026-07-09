«Она деспот в нашей жизни»: родила дочь-тирана, отменила свадьбу с любовником и вернулась к бывшему — тайны дочери Никиты Михалкова
Она выросла под камерой отца и назвала это «эксгибиционизмом души». Но настоящая драма разыгралась за кадром. Развод, отменённая свадьба с другим мужчиной и возвращение к бывшему мужу спустя семь лет после расставания. Что на самом деле скрывается за сдержанностью народной артистки Анны Михалковой и почему она с ужасом думает о взрослении собственной дочери, расскажет «Радио 1».
«Эксгибиционизм души»: откровенность дочери великого режиссёраАнна родилась в мае 1974 года в семье актёра и режиссёра Никиты Михалкова и его жены Татьяны Евгеньевны Михалковой, в прошлом известной манекенщицы. Девочка росла в мире театра и кино, и казалось, что её карьера предопределена. Однако вдумчивая девушка не стала торопиться: оценив свои силы, она поняла, что ещё не готова.
Родители отнеслись к этому решению с пониманием и отправили Анну на учёбу в Швейцарию. Два года среди альпийских гор и занятий историей искусств дали девушке время повзрослеть и обрести внутренний стержень. Вернувшись домой, наследница звёздной четы уже точно знала, чего хочет, и легко стала студенткой ВГИКа на курсе Анатолия Ромашина. К моменту выпуска из института Анна неожиданно для себя стала мировой звездой.Этому поспособствовал уникальный проект её отца, Никиты Михалкова, «Анна. От 6 до 18». Режиссёр в течение 12 лет ежегодно снимал взросление дочери, фиксируя эволюцию своего ребёнка на фоне исторических перемен. Картина получила множество престижных наград. Однако для самой героини эти съёмки обернулись тяжёлым испытанием. Позже, в одном из интервью, Анна Михалкова описывала своё участие в этом фильме.
«Этот опыт я называю эксгибиционизмом души. Когда ты показываешь себя такую, какая ты есть, без прикрас. Но при этом это не про вульгарность, а про искренность и открытость, которая иногда граничит с обнажением чувств», — рассказывала «Доктор Рихтер» в интервью Woman.ru.Дебют в этой киноленте закалил актрису, а роль Дуняши в «Сибирском цирюльнике» окончательно доказала её самостоятельный талант. На экране наследница актёрской династии воплотила образ классической русской женщины: сильной, мягкой и способной на прощение.
Вслед за этим последовали яркие работы в фильмах «Связь» и «Кококо». Анна стала невероятно востребованной: только в 2024 году артистка снялась в 11 проектах. При этом уже более 20 лет мягкий голос ведущей каждый вечер убаюкивает маленьких зрителей в программе «Спокойной ночи, малыши!».
Как развод изменил мировоззрение Анны МихалковойВ конце 90-х Анна встретила свою главную любовь. Ею стал бизнесмен Альберт Баков, который был старше актрисы на 12 лет. Мужчина покорил возлюбленную безупречными манерами, глубоким интеллектом и тонким пониманием литературы. Именно в нём Михалкова разглядела свой абсолютный мужской идеал. Свадьба состоялась очень быстро. Вскоре в семье родились два сына: Андрей в 2000-м году, а через год — Сергей. Со стороны их брак казался идеальным. Однако оба супруга с головой ушли в работу.
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Им катастрофически не хватало времени друг на друга. Ситуация осложнилась, когда Баков получил пост вице-губернатора Ульяновской области. Муж переехал в другой регион, а Анна решила остаться в Москве, там, где сосредоточена вся её жизнь: карьера, близкие и всё, что она создавала долгие годы.
Отношения на расстоянии быстро изжили себя. Редкие встречи и короткие звонки не спасали ситуацию. Между ними накапливалась пустота и недопонимание. Осознав, что стали чужими людьми, пара тихо разошлась по обоюдному согласию в 2006 году. Вскоре актриса встретила режиссёра Александра Шейна. Их роман развивался очень стремительно. Мужчина сделал предложение, и Анна дала согласие. Пара уже вовсю готовилась к свадьбе. Однако бывший муж не хотел отпускать мать своих детей.
Баков окружил Анну заботой и вниманием. Откровенно поговорив, они поняли, что любовь не угасла. Актриса и бывший вице-губернатор Ульяновской области решили дать себе второй шанс. Михалкова отменила торжество и вернулась к прежнему супругу. Спустя год они снова официально оформили отношения. Говоря о своём разводе с мужем, Анна высказывает очень интересную мысль о его последствиях.
«Когда мы расстались с мужем, я поняла, что в моей жизни больше нет ничего, что когда-либо могло бы закончиться, потому что это был самый большой финал в моей жизни. После этого у меня есть ощущение, что всё, что происходит, уже не может быть финалом», — цитирует слова Анны журнал «7Дней».
Долгожданная дочь, которая стала «деспотом» в семье
В 2013 году их обновленный союз увенчался настоящим чудом. На свет появилась долгожданная дочь Лидия. Для старших братьев, которым сейчас 26 и 25 лет, малышка стала центром вселенной. Сегодня 12-летняя Лида растёт невероятно харизматичной. Счастливая мама с иронией называет наследницу своим «самым трудным ребёнком». Однако за этой строгостью скрывается безграничная нежность. Поклонники отмечают поразительное сходство девочки с её тётей Надеждой Михалковой. Анна согласна с этим мнением, ласково называя дочь «маленькой Надей».
«Лида — деспот в нашей жизни. С ужасом думаю о том времени, когда она вырастет и начнётся переходный период», — признавалась Анна Михалкова в интервью журналу Psychologies.Ситуацию усугубляет отец Альберт. Папа души не чает в девочке и категорически запрещает наказывать любимицу. Сестра Андрея и Сергея чувствует вседозволенность и регулярно устраивает сцены. Своенравная наследница даже заявляет, что является единственным настоящим ребёнком в семье.