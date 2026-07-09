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«Она деспот в нашей жизни»: родила дочь-тирана, отменила свадьбу с любовником и вернулась к бывшему — тайны дочери Никиты Михалкова

Анна Михалкова (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

Она выросла под камерой отца и назвала это «эксгибиционизмом души». Но настоящая драма разыгралась за кадром. Развод, отменённая свадьба с другим мужчиной и возвращение к бывшему мужу спустя семь лет после расставания. Что на самом деле скрывается за сдержанностью народной артистки Анны Михалковой и почему она с ужасом думает о взрослении собственной дочери, расскажет «Радио 1».



«Эксгибиционизм души»: откровенность дочери великого режиссёра

Анна родилась в мае 1974 года в семье актёра и режиссёра Никиты Михалкова и его жены Татьяны Евгеньевны Михалковой, в прошлом известной манекенщицы. Девочка росла в мире театра и кино, и казалось, что её карьера предопределена. Однако вдумчивая девушка не стала торопиться: оценив свои силы, она поняла, что ещё не готова.

Родители отнеслись к этому решению с пониманием и отправили Анну на учёбу в Швейцарию. Два года среди альпийских гор и занятий историей искусств дали девушке время повзрослеть и обрести внутренний стержень. Вернувшись домой, наследница звёздной четы уже точно знала, чего хочет, и легко стала студенткой ВГИКа на курсе Анатолия Ромашина. К моменту выпуска из института Анна неожиданно для себя стала мировой звездой.

Никита Михалков и Татьяна Михалкова (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)
Этому поспособствовал уникальный проект её отца, Никиты Михалкова, «Анна. От 6 до 18». Режиссёр в течение 12 лет ежегодно снимал взросление дочери, фиксируя эволюцию своего ребёнка на фоне исторических перемен. Картина получила множество престижных наград. Однако для самой героини эти съёмки обернулись тяжёлым испытанием. Позже, в одном из интервью, Анна Михалкова описывала своё участие в этом фильме.

«Этот опыт я называю эксгибиционизмом души. Когда ты показываешь себя такую, какая ты есть, без прикрас. Но при этом это не про вульгарность, а про искренность и открытость, которая иногда граничит с обнажением чувств», — рассказывала «Доктор Рихтер» в интервью Woman.ru.
Дебют в этой киноленте закалил актрису, а роль Дуняши в «Сибирском цирюльнике» окончательно доказала её самостоятельный талант. На экране наследница актёрской династии воплотила образ классической русской женщины: сильной, мягкой и способной на прощение.

Вслед за этим последовали яркие работы в фильмах «Связь» и «Кококо». Анна стала невероятно востребованной: только в 2024 году артистка снялась в 11 проектах. При этом уже более 20 лет мягкий голос ведущей каждый вечер убаюкивает маленьких зрителей в программе «Спокойной ночи, малыши!».

Как развод изменил мировоззрение Анны Михалковой

В конце 90-х Анна встретила свою главную любовь. Ею стал бизнесмен Альберт Баков, который был старше актрисы на 12 лет. Мужчина покорил возлюбленную безупречными манерами, глубоким интеллектом и тонким пониманием литературы. Именно в нём Михалкова разглядела свой абсолютный мужской идеал. Свадьба состоялась очень быстро. Вскоре в семье родились два сына: Андрей в 2000-м году, а через год — Сергей. Со стороны их брак казался идеальным. Однако оба супруга с головой ушли в работу.
Стал отцом в 70 и вскоре умер: почему старшая дочь Олега Табакова не пришла на его похороны и что случилось с младшей?
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Им катастрофически не хватало времени друг на друга. Ситуация осложнилась, когда Баков получил пост вице-губернатора Ульяновской области. Муж переехал в другой регион, а Анна решила остаться в Москве, там, где сосредоточена вся её жизнь: карьера, близкие и всё, что она создавала долгие годы.

Отношения на расстоянии быстро изжили себя. Редкие встречи и короткие звонки не спасали ситуацию. Между ними накапливалась пустота и недопонимание. Осознав, что стали чужими людьми, пара тихо разошлась по обоюдному согласию в 2006 году. Вскоре актриса встретила режиссёра Александра Шейна. Их роман развивался очень стремительно. Мужчина сделал предложение, и Анна дала согласие. Пара уже вовсю готовилась к свадьбе. Однако бывший муж не хотел отпускать мать своих детей.

Баков окружил Анну заботой и вниманием. Откровенно поговорив, они поняли, что любовь не угасла. Актриса и бывший вице-губернатор Ульяновской области решили дать себе второй шанс. Михалкова отменила торжество и вернулась к прежнему супругу. Спустя год они снова официально оформили отношения. Говоря о своём разводе с мужем, Анна высказывает очень интересную мысль о его последствиях.

«Когда мы расстались с мужем, я поняла, что в моей жизни больше нет ничего, что когда-либо могло бы закончиться, потому что это был самый большой финал в моей жизни. После этого у меня есть ощущение, что всё, что происходит, уже не может быть финалом», — цитирует слова Анны журнал «7Дней».

Долгожданная дочь, которая стала «деспотом» в семье


В 2013 году их обновленный союз увенчался настоящим чудом. На свет появилась долгожданная дочь Лидия. Для старших братьев, которым сейчас 26 и 25 лет, малышка стала центром вселенной. Сегодня 12-летняя Лида растёт невероятно харизматичной.

Анна Михалкова с дочерью Лидией (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Счастливая мама с иронией называет наследницу своим «самым трудным ребёнком». Однако за этой строгостью скрывается безграничная нежность. Поклонники отмечают поразительное сходство девочки с её тётей Надеждой Михалковой. Анна согласна с этим мнением, ласково называя дочь «маленькой Надей».

«Лида — деспот в нашей жизни. С ужасом думаю о том времени, когда она вырастет и начнётся переходный период», — признавалась Анна Михалкова в интервью журналу Psychologies.
Ситуацию усугубляет отец Альберт. Папа души не чает в девочке и категорически запрещает наказывать любимицу. Сестра Андрея и Сергея чувствует вседозволенность и регулярно устраивает сцены. Своенравная наследница даже заявляет, что является единственным настоящим ребёнком в семье.

Звание, которое заслужила «Доктор Рихтер»

В последние годы Анна находится в великолепной форме. Потеря 15 килограммов была продиктована не модой, а здоровьем. Из-за проблем с давлением врачи настоятельно рекомендовали сменить образ жизни. Теперь фитнес и здоровое питание стали её ежедневной привычкой. Осенью 2024 года актриса кардинально сменила имидж. Новый стиль сделал внучку поэта Сергея Михалкова ещё более изящной и воздушной. В начале 2025 года состоялась премьера драмы «Екатерина Великая».

Анна Михалкова (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)
Блестящая роль императрицы стала триумфом зрелого мастерства матери троих детей. Весной того же года звезде сериала «Трасса» присвоили звание народной артистки. Однако громкий успех не изменил жизненный уклад знаменитости. Анна Михалкова по-прежнему избегает светских раутов и телевизионных эфиров, бережно храня свой уютный мир. В кругу близких кинодива остаётся просто счастливой женщиной.
Арсений Орлов

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