«Она деспот в нашей жизни»: родила дочь-тирана, отменила свадьбу с любовником и вернулась к бывшему — тайны дочери Никиты Михалкова

09 июля 2026, 16:59

Анна Михалкова (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

Она выросла под камерой отца и назвала это «эксгибиционизмом души». Но настоящая драма разыгралась за кадром. Развод, отменённая свадьба с другим мужчиной и возвращение к бывшему мужу спустя семь лет после расставания. Что на самом деле скрывается за сдержанностью народной артистки Анны Михалковой и почему она с ужасом думает о взрослении собственной дочери, расскажет «Радио 1».





Содержание «Эксгибиционизм души»: откровенность дочери великого режиссёра Как развод изменил мировоззрение Анны Михалковой Долгожданная дочь, которая стала «деспотом» в семье Звание, которое заслужила «Доктор Рихтер»

«Эксгибиционизм души»: откровенность дочери великого режиссёра



Никита Михалков и Татьяна Михалкова (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

«Этот опыт я называю эксгибиционизмом души. Когда ты показываешь себя такую, какая ты есть, без прикрас. Но при этом это не про вульгарность, а про искренность и открытость, которая иногда граничит с обнажением чувств», — рассказывала «Доктор Рихтер» в интервью Woman.ru.

Как развод изменил мировоззрение Анны Михалковой

Стал отцом в 70 и вскоре умер: почему старшая дочь Олега Табакова не пришла на его похороны и что случилось с младшей?

«Когда мы расстались с мужем, я поняла, что в моей жизни больше нет ничего, что когда-либо могло бы закончиться, потому что это был самый большой финал в моей жизни. После этого у меня есть ощущение, что всё, что происходит, уже не может быть финалом», — цитирует слова Анны журнал «7Дней».

Долгожданная дочь, которая стала «деспотом» в семье



Анна Михалкова с дочерью Лидией (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Лида — деспот в нашей жизни. С ужасом думаю о том времени, когда она вырастет и начнётся переходный период», — признавалась Анна Михалкова в интервью журналу Psychologies.

Звание, которое заслужила «Доктор Рихтер»