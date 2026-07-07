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Стал отцом в 70 и вскоре умер: почему старшая дочь Олега Табакова не пришла на его похороны и что случилось с младшей?

Олег Табаков (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Брак Олега Табакова и Марины Зудиной обсуждали, кажется, громче любого его спектакля. Для одних этот союз стал доказательством того, что настоящее чувство сильнее разницы в возрасте и предрассудков. Для других — напоминанием о боли, которую первая жена и старшие дети режиссёра пронесли через всю жизнь. Чем обернулось позднее счастье для худрука МХТ и как сегодня живут те, кто носит фамилию великого артиста, расскажет «Радио 1».



Как Марина Зудина вошла в жизнь Олега Табакова

Первая половина 80-х годов — пик славы Олега Табакова. Голос Матроскина, которого знал каждый ребёнок, пронзительный Обломов и создатель собственного театра — все эти ипостаси принадлежали одному человеку, которым безудержно восхищалась вся страна. Для вчерашней школьницы Марины Зудиной мэтр был настоящим идолом. Она восхищалась талантом легенды с самых юных лет, поэтому, выбирая учебное заведение, твёрдо решила поступать именно в ГИТИС — в мастерскую к своему кумиру.

Цена позднего счастья: как основатель «Табакерки» расплачивался за любовь

Настоящий скандал разразился в середине 90-х, когда Марина Зудина объявила о беременности. Решение Табакова уйти из семьи стало страшным ударом для законной супруги. Ситуация осложнялась тем, что молодая возлюбленная уже работала в его театре и трудилась бок о бок со старшей дочерью режиссёра Александрой.

Олег Табаков и Марина Зудина (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)
Этот развод навсегда расколол семью на два враждующих лагеря. Старший сын Антон долгое время пытался доказать отцу свой актёрский талант. Однако Олег Павлович прямо говорил об отсутствии у него ярких способностей; тем не менее со временем юноша все же смог простить родителя. Молодой человек покинул театральную сцену и полностью посвятил себя ресторанному бизнесу, где добился огромных успехов. Судьба Александры оказалась гораздо трагичнее.

Девушка видела, что все лучшие роли достаются молодой фаворитке основателя «Табакерки», а её собственная карьера в труппе тем временем угасала. В итоге наследница полностью прекратила общение с отцом. Ни подаренная квартира в центре столицы, ни робкие попытки главы семейства сблизиться не помогли. Дочь даже не пришла на похороны Олега Павловича, навсегда закрыв эту главу своей жизни.

Продолжение династии Табаковых в деталях

В 1995 году Олег Табаков официально женился на Марине Зудиной, и в том же году у пары родился сын Павел. Детство ребёнка прошло в коридорах МХТ: родители на репетициях, а он рядом. Дебют на сцене состоялся в 12 лет. Однако громкая фамилия не стала для наследника знаменитого артиста бесплатным билетом в профессию.

Павел с родителями (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)
Главный «Матроскин» проявил отцовскую строгость и настоял на том, чтобы юноша поступал в его театральный колледж исключительно на общих основаниях. Паше пришлось самостоятельно пробиваться через жёсткий творческий отбор, не рассчитывая ни на какие поблажки. Это испытание на прочность молодой человек выдержал с честью. Сегодня Павел Табаков — не просто «сын знаменитого отца», а самостоятельный и востребованный артист.

Ярко заявив о себе в фильме «Звезда» в 2014 году, он уже собрал внушительную фильмографию. На счету актёра более 50 проектов, включая масштабные исторические драмы вроде «Екатерины» и популярные современные сериалы. Знаменитая династия получила продолжение и в следующем поколении, хотя и весьма неожиданным образом. У Павла подрастает дочь Мия, которую родила актриса Софья Синицына.
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К сожалению, молодые родители расстались, но тем не менее Марина Зудина с большой радостью приняла на себя роль бабушки и активно участвует в воспитании внучки, окружая малышку теплом и заботой.

Что на самом деле случилось перед смертью артиста

Настоящим чудом для Олега Табакова стало появление на свет младшей дочери Марии. Девочка родилась седьмого апреля 2006 года. На тот момент знаменитому актёру уже исполнилось 70 лет. Инициатива завести ребёнка принадлежала Марине Зудиной. Сам Олег Павлович долгое время колебался. Народный артист России прекрасно понимал, что возраст берёт своё и отведённого ему времени остаётся всё меньше. К огромному сожалению, мрачные предчувствия мэтра оказались пророческими.

Олег Табаков и Марина Зудина с дочерью (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)
В марте 2018 года великого мастера не стало. По словам близких, трагедии предшествовала установка зубных имплантов. Эта процедура вызвала тяжелейший сепсис, который привёл к фатальному сердечному приступу. На момент смерти отца маленькой Маше было всего 11 лет. Тем не менее Олег Павлович успел подарить дочери счастливое детство и окружить наследницу безграничной любовью. После ухода звезды кинематографа Марина Зудина сделала всё возможное, чтобы дочь получила хорошее образование. Мария поступила в престижную британскую школу в Москве, а затем с успехом окончила Хорошевскую гимназию, получив прекрасный образовательный фундамент.

Представительница нового поколения знаменитой династии: Мария Табакова сегодня

В 2026 году младшей дочери Олега Табакова и Марины Зудиной исполнилось 18 лет. Повзрослевшая Мария унаследовала яркую внешность родителей: утончённые черты матери и благородную стать знаменитого отца. Девушка сознательно отказалась от актёрской профессии, выбрав путь в мире моды и дизайна.

Мария с матерью (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)
Наследница Шелленберга из «17 мгновений весны» ведёт закрытый образ жизни, избегает светской шумихи, увлекается искусством и верховой ездой, а детали своей личной жизни и имя возлюбленного тщательно скрывает от прессы.

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