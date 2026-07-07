Стал отцом в 70 и вскоре умер: почему старшая дочь Олега Табакова не пришла на его похороны и что случилось с младшей?

07 июля 2026, 16:03

Олег Табаков (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Брак Олега Табакова и Марины Зудиной обсуждали, кажется, громче любого его спектакля. Для одних этот союз стал доказательством того, что настоящее чувство сильнее разницы в возрасте и предрассудков. Для других — напоминанием о боли, которую первая жена и старшие дети режиссёра пронесли через всю жизнь. Чем обернулось позднее счастье для худрука МХТ и как сегодня живут те, кто носит фамилию великого артиста, расскажет «Радио 1».





Содержание Как Марина Зудина вошла в жизнь Олега Табакова Цена позднего счастья: как основатель «Табакерки» расплачивался за любовь Продолжение династии Табаковых в деталях Что на самом деле случилось перед смертью артиста Представительница нового поколения знаменитой династии: Мария Табакова сегодня

Как Марина Зудина вошла в жизнь Олега Табакова

Цена позднего счастья: как основатель «Табакерки» расплачивался за любовь



Олег Табаков и Марина Зудина (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Продолжение династии Табаковых в деталях



Павел с родителями (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

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Что на самом деле случилось перед смертью артиста



Олег Табаков и Марина Зудина с дочерью (Фото: Инстаграм* @marinazudina_official)

Представительница нового поколения знаменитой династии: Мария Табакова сегодня