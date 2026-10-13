«Отец был дипломатом»: тайна рождения Николая Цискаридзе. Связь матери с женатым соседом и причина, по которой артист балета ни разу не был женат

13 октября 2026, 14:33

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Миллионы преданных поклонников видят в Николае Цискаридзе почти мифическую фигуру. Его имя для них — синоним абсолютного совершенства и волшебства, которыми наполнен классический танец. Стоило ему выйти на театральные подмостки, как начинался настоящий гимн красоте: тысячи зрителей замирали одновременно. Сцена заменила артисту всё: тёплый отчий дом, возможность продолжить род и незамысловатые житейские радости. А в 2025 году балерун решился на то, чего от него никто не ждал, — и скрыл своё имя. Что стоит за одиночеством и кого «Кока Чёрный» называет своей семьёй сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и путь в балет Карьера в Большом театре, конфликт с руководством и Академия Вагановой Личная жизнь, новые проекты и Драматический театр

Ранние годы и путь в балет

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Когда стал с единокровным братом общаться — он, как это ни прискорбно, ушёл во время пандемии, — тот рассказал, чем занимался отец. Мне стало понятно, почему никто никогда не хотел про него говорить. Да и нельзя было. Я так понимаю, он был дипломатом. У него была семья, он очень уважал свою супругу, нельзя было беспокоить её внутренний мир. Это был выбор и моей мамы, она тоже не хотела беспокоить её. Семья должна была быть образцово-показательной у тех, кто работал за границей», — поделился Цискаридзе в беседе с Борисом Корчевниковым.

«Сдохла от счастья!»: бросил дочь известного актёра, женился из-за прописки и изменил с Гундаревой. Как живёт сбежавший в США Сергей Насибов

Карьера в Большом театре, конфликт с руководством и Академия Вагановой



Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь, новые проекты и Драматический театр

«Ах да! У меня на иждивении кошка Тяпа — так звали куклу Сергея Образцова. Порода — дворянка», — смеясь, подытожил танцор в интервью журналу «Кутузовский проспект».



Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Игорь Руссак)

«Мне не нравится, когда мои коллеги, артисты балета, открывают рот на сцене. Всё-таки балет и драматическое искусство — совершенно разные вещи. Если я выйду на эту сцену, я никогда не выйду под своим именем. Имя Николая Цискаридзе ко многому обязывает», — сказал артист в пресс-центре «Россия сегодня».