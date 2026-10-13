«Отец был дипломатом»: тайна рождения Николая Цискаридзе. Связь матери с женатым соседом и причина, по которой артист балета ни разу не был женат
Миллионы преданных поклонников видят в Николае Цискаридзе почти мифическую фигуру. Его имя для них — синоним абсолютного совершенства и волшебства, которыми наполнен классический танец. Стоило ему выйти на театральные подмостки, как начинался настоящий гимн красоте: тысячи зрителей замирали одновременно. Сцена заменила артисту всё: тёплый отчий дом, возможность продолжить род и незамысловатые житейские радости. А в 2025 году балерун решился на то, чего от него никто не ждал, — и скрыл своё имя. Что стоит за одиночеством и кого «Кока Чёрный» называет своей семьёй сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и путь в балетНиколай Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси. Его мать, Ламара Николаевна Цискаридзе, работала физиком. Мальчика воспитывал отчим, а о папе Николай узнал значительно позже. Им оказался женатый сосед, с которым у женщины был кратковременный роман. Сам Цискаридзе признавался, что никогда не общался с биологическим отцом: эта тема в семье не обсуждалась. Только повзрослев и сблизившись со сводным братом, Николай узнал от него, почему в доме об этом близком родственнике предпочитали молчать.
«Когда стал с единокровным братом общаться — он, как это ни прискорбно, ушёл во время пандемии, — тот рассказал, чем занимался отец. Мне стало понятно, почему никто никогда не хотел про него говорить. Да и нельзя было. Я так понимаю, он был дипломатом. У него была семья, он очень уважал свою супругу, нельзя было беспокоить её внутренний мир. Это был выбор и моей мамы, она тоже не хотела беспокоить её. Семья должна была быть образцово-показательной у тех, кто работал за границей», — поделился Цискаридзе в беседе с Борисом Корчевниковым.В 1984 году Николай поступил в Тбилисское хореографическое училище. По словам артиста, он сам написал заявление. В 1987 году Цискаридзе продолжил обучение уже в Московском академическом хореографическом училище. Наставником был Пётр Антонович Пестов — человек суровый и взыскательный, принадлежавший к числу лучших мастеров классического танца. Спустя время Цискаридзе отозвался о суровом стиле преподавания своего ментора с уважением: именно такая школа, по его признанию, закаляла ученика и учила справляться с любыми жизненными испытаниями. Незадолго до окончания училища юношу настиг жестокий удар.
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В 1991 году у Ламары Николаевны случился инсульт. Женщина провела два месяца в больнице, пытаясь восстановиться. В марте 1994 года мать Цискаридзе скончалась — Николаю было 20 лет. Триумфа сына на ведущих подмостках страны она так и не увидела.
Карьера в Большом театре, конфликт с руководством и Академия ВагановойВ 1992 году Цискаридзе получил диплом и был принят в труппу Большого театра. Вскоре он стал ведущим солистом, а через три года — премьером. В 2001 году, в возрасте 27 лет, танцор получил звание народного артиста России, став самым молодым обладателем этого титула. В октябре 2011 года, незадолго до открытия исторической сцены после реконструкции, Цискаридзе публично раскритиковал качество проведённых работ. Он назвал реставрацию «вандализмом» и указал на допущенные дефекты.
Конфликт с руководством театра нарастал, а в январе 2013 года произошло нападение на художественного руководителя балета Сергея Филина — неизвестный плеснул ему в лицо кислотой. Цискаридзе допросили по этому делу как свидетеля, а в СМИ появлялись предположения о его причастности, которые впоследствии не подтвердились. В июле 2013 года контракт Цискаридзе с Большим театром не был продлён, и он покинул труппу. 28 октября 2013 года Цискаридзе был назначен исполняющим обязанности ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге. 29 ноября 2014 года коллектив академии избрал его ректором. Сегодня Цискаридзе продолжает руководить старейшей балетной школой России, основанной в 1738 году.
Личная жизнь, новые проекты и Драматический театрНиколай Цискаридзе не женат и не имеет детей. В своём блоге солист балета неоднократно объяснял этот выбор сознательным нежеланием создавать семью, отмечая, что «ребёнок, собака, жена — это колоссальная ответственность». По словам самого Николая, он предпочитает посвящать себя искусству и преподаванию. Семью ему заменили ученики и подопечные, которых он окружает заботой и вниманием.
«Ах да! У меня на иждивении кошка Тяпа — так звали куклу Сергея Образцова. Порода — дворянка», — смеясь, подытожил танцор в интервью журналу «Кутузовский проспект».Однако по-настоящему удивить верных поклонников Николай решил в 2025 году — он взялся за совершенно новое для себя амплуа. В сентябре мастер «злого языка» впервые вышел на драматическую сцену, сыграв роль Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова в МХТ имени Чехова. Художественный руководитель театра Константин Хабенский исполнил в постановке роль Мольера. Премьера спектакля, поставленного режиссёром Юрием Квятковским, состоялась в начале нового театрального сезона. Цискаридзе выступил под псевдонимом «Максим Николаев».
«Мне не нравится, когда мои коллеги, артисты балета, открывают рот на сцене. Всё-таки балет и драматическое искусство — совершенно разные вещи. Если я выйду на эту сцену, я никогда не выйду под своим именем. Имя Николая Цискаридзе ко многому обязывает», — сказал артист в пресс-центре «Россия сегодня».