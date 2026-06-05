«Она обслуживала всех в 90-е»: связь с криминалом, роды за деньги и запертая в психушке дочь. Пасынок выдал тайны Маши Распутиной в эфире «Пусть говорят»

05 июня 2026, 19:12

Маша Распутина (Фото: Инстаграм* @masharasputina_official)

Отстояв рублёвский особняк в суде у бывшей жены своего мужа Елены, Маша Распутина лишь разожгла новый виток конфликта. Пока экс-супруга утверждала, что требует лишь присуждённую судом денежную компенсацию, певица в ответ осыпала её оскорблениями. В семейную тяжбу вмешался пасынок Распутиной Роман, имеющий криминальное прошлое. Поводом послужили старые обиды: ранее дочь певицы Мария обвинила сводного брата в домогательствах. Замятый тогда скандал не был прощён, и в отместку пасынок выдал череду сенсаций о мачехе в эфире программы Дмитрия Борисова. Что именно рассказал наследник и почему он решил заговорить именно сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что пасынок рассказал о Маше Распутиной «Я виноват перед мамой»: почему сын Захарова скрывал роман отца Скандальные откровения Романа и Нели о дочери Распутиной

Что пасынок рассказал о Маше Распутиной

Маша Распутина и Виктор Захаров (Фото: Инстаграм* @masharasputina_official)

«Вы не помните, какой была Маша Распутина в 90-е? Она нужных людей обслуживала. Артисты же тогда работали в определённых кругах... Она не была связана с криминалом, а обслуживала его», — заявил Роман в эфире «Пусть говорят».



«Так как Маша была связана с преступным миром, то папа ей мало доверял в начале. А она сразу через год родила ему ребёнка, чтобы претендовать на наследство... У нас были гостиницы в Турции, во Франции дома... Всего этого мама не знала, а вот Маша знала», — утверждал Роман.

«Я виноват перед мамой»: почему сын Захарова скрывал роман отца

«Я виноват перед мамой. Как мужчину я понимал папу, у него серьёзные дела проходили, но надо было отвлекаться. Про Машу он говорил так: «Ром, "Роллс-Ройсами" и бриллиантами никого не удивишь, нужны понты посерьёзнее. Берём звезду под ручку, дальше банкет и гуляем», — вспоминал он.

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Скандальные откровения Романа и Нели о дочери Распутиной



Нелли Захарова (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Я хочу, чтобы люди узнали… Маша — это человек опасный для общества. Вы бы знали, сколько ужасов она натворила всем. Лида уже не знает, к кому обратиться, как спастись. Пишет сообщения и потом стирает, потому что боится. А так посуду помоешь, покушать сделаешь, глядишь, Распутина крышу над головой даст, покормит», — заявила Неля в программе «Пусть говорят».



Маша Распутина с дочерью (Фото: Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Они уже старенькие, куда они друг без друга? Им уже жизнь новую начать странно, они уже повязаны. Мама позориться не будет, не примет его, зато я приму. Но сейчас тишина, мы не общаемся. Его задело, что я на всю страну сказал о том, что Распутина была любовницей, а не женой», — объяснил Роман.