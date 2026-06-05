«Она обслуживала всех в 90-е»: связь с криминалом, роды за деньги и запертая в психушке дочь. Пасынок выдал тайны Маши Распутиной в эфире «Пусть говорят»
Отстояв рублёвский особняк в суде у бывшей жены своего мужа Елены, Маша Распутина лишь разожгла новый виток конфликта. Пока экс-супруга утверждала, что требует лишь присуждённую судом денежную компенсацию, певица в ответ осыпала её оскорблениями. В семейную тяжбу вмешался пасынок Распутиной Роман, имеющий криминальное прошлое. Поводом послужили старые обиды: ранее дочь певицы Мария обвинила сводного брата в домогательствах. Замятый тогда скандал не был прощён, и в отместку пасынок выдал череду сенсаций о мачехе в эфире программы Дмитрия Борисова. Что именно рассказал наследник и почему он решил заговорить именно сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Что пасынок рассказал о Маше РаспутинойМаша Распутина и Виктор Захаров познакомились в 90-х годах, когда певица уже была знаменита. Артистка запомнилась публике не только своим хриплым голосом, но и откровенными нарядами, которые даже для тех времён казались чересчур смелыми. Захаров к моменту знакомства уже занимался бизнесом. В окружении Виктора одни считали его самым богатым человеком на Севере, другие — предпринимателем среднего уровня с огромными амбициями. При этом пасынок уверен, что Распутина была тесно связана с криминальным миром.
«Вы не помните, какой была Маша Распутина в 90-е? Она нужных людей обслуживала. Артисты же тогда работали в определённых кругах... Она не была связана с криминалом, а обслуживала его», — заявил Роман в эфире «Пусть говорят».Из-за этого старший Захаров поначалу не доверял артистке, подозревая, что её подослали для выведывания информации. По словам Романа, отец выстроил хитрую схему: юридически не владел ничем, но через связи выигрывал тендеры и вкладывал деньги вдругие проекты.
«Так как Маша была связана с преступным миром, то папа ей мало доверял в начале. А она сразу через год родила ему ребёнка, чтобы претендовать на наследство... У нас были гостиницы в Турции, во Франции дома... Всего этого мама не знала, а вот Маша знала», — утверждал Роман.
«Я виноват перед мамой»: почему сын Захарова скрывал роман отцаСын Виктора Захарова прямо заявил, что все эти годы Распутина оставалась для отца лишь любовницей. Опасаясь, что певица может завладеть его активами, бизнесмен неизменно рассматривал первую семью как надёжный тыл. Пасынок исполнительницы признается, что скрывал этот роман от матери, поскольку сам получал от отца деньги и дорогие подарки.
«Я виноват перед мамой. Как мужчину я понимал папу, у него серьёзные дела проходили, но надо было отвлекаться. Про Машу он говорил так: «Ром, "Роллс-Ройсами" и бриллиантами никого не удивишь, нужны понты посерьёзнее. Берём звезду под ручку, дальше банкет и гуляем», — вспоминал он.
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Несмотря на неофициальный статус, эпатажная сибирячка жила в роскоши. Захаров не скупился на подарки, даря ей «Роллс-Ройсы», «Рэндж Роверы» и «Мерседесы», а также оплачивая отдых в дубайском отеле «Парус» за 50 тысяч долларов за ночь. По словам Романа, Распутину устраивало такое положение дел, хотя она регулярно намекала возлюбленному, что «нужно решать что-то с бывшей женой».
Скандальные откровения Романа и Нели о дочери РаспутинойВ этой истории фигурирует ещё одна загадочная личность — старшая дочь Распутиной Лидия. В 90-е годы девочка пела с матерью на сцене, но позже у подростка начались проблемы с психикой. Певица винит в этом бывшего мужа: влияние отца, по её мнению, спровоцировало психическую болезнь. Лидия регулярно попадает в клиники, но безрезультатно. Распутина заявляет, что финансово поддерживает наследницу. Однако в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале прозвучала иная версия.
Сестра Романа, Неля, рассказала, что Лидия проживает в домике для прислуги и выполняет работу по дому «за еду», появившись в особняке лишь в разгар скандала: прописав дочь-инвалида, мать пыталась обезопасить себя. Ситуацию в том же эфире прокомментировал и сам Роман: «Те программы закончились, в судах всё решилось, бедную Лиду в психушку отправили сразу. Там даже неделя не прошла, её запрессовали конкретно». По словам Романа, Лидия настолько одинока, что вынуждена искать помощи именно у него. Захаров-младший продемонстрировал переписку, в которой девушка жалуется на мать и угрожает покончить с собой: «Оскорбляют меня постоянно, дебилкой называют. Прописали меня, только когда у них дом хотели отобрать. А я еду опять в психиатрическую клинику, у них тут скандалы постоянные».
Сестра Неля подтвердила, что дочь Распутиной уже находится в психиатрической больнице, а ранее отчаянно умоляла о помощи. По её словам, Лидия боится и стирает свои сообщения, не зная, как спастись.
«Я хочу, чтобы люди узнали… Маша — это человек опасный для общества. Вы бы знали, сколько ужасов она натворила всем. Лида уже не знает, к кому обратиться, как спастись. Пишет сообщения и потом стирает, потому что боится. А так посуду помоешь, покушать сделаешь, глядишь, Распутина крышу над головой даст, покормит», — заявила Неля в программе «Пусть говорят».В эфире Роман Захаров заявил, что, несмотря на прошлые обвинения отца в их предательстве, он и сестра Неля готовы принять его обратно. Мужчина отметил, что родители слишком стары для новой жизни, а гордость не позволит матери дать мужу второй шанс, хотя сам он не намерен от отказываться от родителя.
«Они уже старенькие, куда они друг без друга? Им уже жизнь новую начать странно, они уже повязаны. Мама позориться не будет, не примет его, зато я приму. Но сейчас тишина, мы не общаемся. Его задело, что я на всю страну сказал о том, что Распутина была любовницей, а не женой», — объяснил Роман.