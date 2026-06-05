За что хейтеры требуют убрать 89-летнюю звезду «Служебного романа» Светлану Немоляеву со сцены и при чём здесь клип группы «Ленинград»

05 июня 2026, 18:37

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В сети кипят нешуточные страсти: может ли человек преклонных лет оставаться на сцене? Главной мишенью споров стала 89-летняя Светлана Немоляева. Пока одни зрители восхищаются тем, как возраст украшает актрису, другие обрушили на неё шквал жёсткой критики. Хейтеры в грубой форме требуют, чтобы прима покинула театр, объясняя это тем, что «смотреть на неё неприятно». О том, как артистка переживает эту травлю и почему скандал перерос рамки театральных кулис, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Эвакуация в Алма-Ату и первая роль в 8 лет: как начинался путь Светланы Немоляевой «Водопровод» по команде и «жуткие розочки»: как Светлана Немоляева стала легендой Театра Маяковского Как Светлана Немоляева удивила поклонников в почтенном возрасте Главный человек в жизни Немоляевой Драма из жизни Немоляевой и Лазарева Закулисное фото, грубые комментарии и ответ хейтерам: как Немоляева отстояла право работать в 89 лет

Эвакуация в Алма-Ату и первая роль в 8 лет: как начинался путь Светланы Немоляевой



Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов)

«Водопровод» по команде и «жуткие розочки»: как Светлана Немоляева стала легендой Театра Маяковского

Как Светлана Немоляева удивила поклонников в почтенном возрасте



Сергей Шнуров (Фото: Инстаграм* @leningrad_shnurov)

«Я нецензурные слова ненавижу. В моей семье не принято употреблять обсценную лексику. Я поставила условие: если будет прилично и без нецензурных слов — соглашусь сниматься. Понимала, конечно, что для моего имиджа это авантюра», — призналась Светлана Немоляева «Абзацу».

Главный человек в жизни Немоляевой



Светлана Немоляева с сыном Александром Лазаревым (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Драма из жизни Немоляевой и Лазарева

«Грязное белье на публику»: почему от Александра Домогарова сбегали невесты и как в 62 он завел роман с молодой танцовщицей

Закулисное фото, грубые комментарии и ответ хейтерам: как Немоляева отстояла право работать в 89 лет