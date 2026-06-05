За что хейтеры требуют убрать 89-летнюю звезду «Служебного романа» Светлану Немоляеву со сцены и при чём здесь клип группы «Ленинград»
В сети кипят нешуточные страсти: может ли человек преклонных лет оставаться на сцене? Главной мишенью споров стала 89-летняя Светлана Немоляева. Пока одни зрители восхищаются тем, как возраст украшает актрису, другие обрушили на неё шквал жёсткой критики. Хейтеры в грубой форме требуют, чтобы прима покинула театр, объясняя это тем, что «смотреть на неё неприятно». О том, как артистка переживает эту травлю и почему скандал перерос рамки театральных кулис, читайте в материале «Радио 1».
Эвакуация в Алма-Ату и первая роль в 8 лет: как начинался путь Светланы НемоляевойДетство Светланы Немоляевой прошло на московской Плющихе. Она родилась 18 апреля 1937 года в семье, где всё дышало кино и театром: отец Владимир Немоляев был режиссёром, мать Валентина Ладыгина — звукооператором, а дядя Константин Немоляев — актёром. Впоследствии один из её братьев, Николай, стал кинооператором, а другой, Всеволод, — балетмейстером Большого театра.
В войну семью эвакуировали в Алма-Ату, где Светлана вместе с братом Николаем впервые попала на экран, снимаясь в массовках у отца. В 1945 году, в возрасте восьми лет, она сыграла небольшую роль в комедии «Близнецы». К тому времени атмосфера их дома уже была пропитана искусством: в гостях бывали Людмила Целиковская, Михаил Жаров и легендарный клоун Карандаш. После школы будущая актриса поступила в Щепкинское училище, которое с отличием окончила в 1958 году.
«Водопровод» по команде и «жуткие розочки»: как Светлана Немоляева стала легендой Театра Маяковского«Умеет показать и хрупкость, и драму» — так критики отзываются о Светлане, которая с 1959 года служит в Театре Маяковского, где звезду экрана давно считают легендой. Ещё на последнем курсе училища актрису пригласили на первую серьёзную роль в кино: Немоляева сыграла Ольгу Ларину в фильме-опере «Евгений Онегин».
Всенародную любовь приме театра имени Маяковского принёс Эльдар Рязанов: в «Служебном романе» она сыграла Ольгу Рыжову, а в «Гараже» — жену Гуськова. Получилось и смешно, и грустно. Кстати, знаменитую фразу про «жуткие розочки» для её героини придумала Лия Ахеджакова. За годы актриса сыграла больше 60 ролей, а коллеги в шутку прозвали Светлану «водопроводом», потому что Немоляева может заплакать по команде.
Как Светлана Немоляева удивила поклонников в почтенном возрастеФильмография актрисы включает такие известные картины, как «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово». Примечательно, что Эльдар Рязанов изначально планировал утвердить Немоляеву на роль Нади в «Иронии судьбы», однако выбор пал на Барбару Брыльску. В 2000-е годы она также активно снималась в сериалах, включая «Мосгаз», и участвовала в новых экранизациях, таких как «12 стульев». Несмотря на преклонный возраст, Немоляева не сбавляет творческого темпа. Отметив 85-летие в 2022 году, артистка исполнила главную роль в фильме «Синдром жизни», где её героиня узнает о тайной второй семье покойного супруга. Впоследствии фильмография Светланы пополнилась сериалом «Не дождётесь», в котором она предстала в образе обитательницы дома престарелых, а также картиной «Онегин», вышедшей на экраны в марте 2024 года. Завершился этот насыщенный период для королевы рязановского эпизода неожиданным участием в клипе группы «Ленинград».
Как рассказывала Светлана Владимировна, предложение от Сергея Шнурова оказалось для служительницы Мельпомены полной неожиданностью. Она очень переживала, как публика воспримет её появление в кадре.
«Я нецензурные слова ненавижу. В моей семье не принято употреблять обсценную лексику. Я поставила условие: если будет прилично и без нецензурных слов — соглашусь сниматься. Понимала, конечно, что для моего имиджа это авантюра», — призналась Светлана Немоляева «Абзацу».
Главный человек в жизни НемоляевойВ театре Светлана Немоляева встретила главного человека в своей жизни. Сначала за ней пытался ухаживать мягкий и заботливый Анатолий Ромашин, но всё изменилось с появлением Александра Лазарева. Статный красавец сразу обратил внимание на хрупкую коллегу, недвусмысленно дав понять, что она — только его. Влюбиться в «рыцаря печального образа» было нетрудно: от лёгкого кокетства дело быстро перешло к настоящим чувствам. В 1960 году влюблённые сыграли свадьбу. Из-за плотной занятости в театре и на съёмках рождение первенца затянулось на семь лет. Только в 1967 году на свет появился сын, который был так невероятно похож на отца, что родители решили назвать наследника в его честь. Супруги обожали ребёнка, но виделись с ним редко — стремительная карьера забирала все силы и время. Мальчик не обижался. Когда вырос, он всё понял и выбрал ту же дорогу, продолжив семейную династию. Отношения у Лазарева и Немоляевой были по-настоящему тёплыми и крепкими. Светлана никогда не устраивала скандалов из-за пустяков, а муж буквально носил её на руках.
Драма из жизни Немоляевой и ЛазареваДаже в этом крепком союзе однажды едва всё не рухнуло. Как призналась Светлана уже после смерти мужа, совместная работа в театре сблизила артистку с Эдуардом Марцевичем — молодым и элегантным мужчиной, к которому были неравнодушны все женщины труппы. Светлана тоже была очарована. Постепенно профессиональный дуэт актёров перерос во взаимную симпатию. Накал страстей достиг критической точки: Немоляева всерьёз задумалась о разводе.
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Но вовремя взяла себя в руки, не позволив этому увлечению разрушить семью и осознав, что такого мужа, как Александр, больше нет. Она во всём честно призналась супругу, попросила прощения, и с тех пор их брак стал по-настоящему нерушимым. Супруги прожили душа в душу вплоть до внезапной кончины Лазарева в 2011 году. Незадолго до трагедии он успешно перенёс плановую операцию и не жаловался на здоровье. Однако утром в тот роковой день ему внезапно стало плохо — врачи уже не смогли спасти народного артиста РСФСР.
Причиной смерти стала тромбоэмболия. Верный своему принципу, что единственная уважительная причина для актёра не выйти на сцену — это смерть, Александр работал до самого конца. В день похорон, 5 мая, спектакль с его участием был отменён.