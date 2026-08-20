«Она предпочла мне взрослого Сашу Збруева»: почему молодая жена бросила 67-летнего Михаила Ширвиндта, назвавшего россиян чернью
Сын великого актёра, ведущий культового дог-шоу «Я и моя собака» и автор скандальных высказываний о «черни», Михаил Ширвиндт в 62 года стал отцом. Но спустя пять лет его брак с женщиной, которая на 32 года младше него, оказался под угрозой: жена публично призналась в том, что долгие годы скрывала от посторонних. Почему пара рассталась и что помогло им воссоединиться, читайте в материале «Радио 1».
Подросток с характеромМихаил Ширвиндт родился в 1958 году в семье, которую без преувеличения можно назвать звёздной. Отец — легендарный Александр Ширвиндт, мать — Наталья Белоусова, внучка главного архитектора Москвы. Детство Михаила прошло в знаменитой высотке на Котельнической набережной. В их доме часто собирались Андрей Миронов, Эльдар Рязанов и Марк Захаров. Эти вечера сопровождались музыкой, разговорами об искусстве и особой творческой атмосферой. В подростковом возрасте Миша оказался настоящим бунтарём. В школе он был отъявленным хулиганом, а в дневнике почти по всем предметам были тройки и двойки. После получения аттестата удалось поступить в Щукинское училище исключительно благодаря протекции отца. Но и там юноша задержался недолго. Из института Мишу вскоре отчислили из-за того, что в день празднования образования Страны Советов студент вместе с друзьями сорвал с ворот архитектурного вуза государственный флаг.
«Сейчас к этой истории можно относиться как угодно в зависимости от ситуации. С ностальгией, с юмором, с сарказмом. Но тогда, в 77-м году, все это выглядело довольно страшно. Не столько для нас, балбесов, сколько для наших родителей. Ведь по тем временам за надругательство над государственным флагом грозил тюремный срок от двух до семи лет», — пояснял актёр «СтарХиту».Позже Ширвиндт-младший признавался, что ещё в юности в нём проснулось стойкое неприятие тоталитарной системы. В 70-е годы молодого человека с подобными диссидентскими настроениями работодатели попросту боялись брать на работу. Единственной, кто пошёл на риск, стала Галина Волчек, устроившая бунтаря монтировщиком сцены в «Современник». Но и там судьба подкинула неприятный сюрприз: Михаил умудрился сломать дорогостоящие декорации.
Оставшись не у дел, молодой человек пошёл работать грузчиком в ансамбль «Самоцветы». И тут ему на редкость повезло: вместо того чтобы таскать тяжёлое оборудование, сын легендарного юмориста фактически стал нянькой, присматривая за маленькими Дмитрием Маликовым и Владимиром Пресняковым.
В 90-е Михаил стал бессменным ведущим популярного дог-шоу «Я и моя собака»: в программе соревновались хозяева и их питомцы. А примерно с середины 2010 годов наследник знаменитой фамилии стал заметно реже появлялся на федеральных каналах. Ширвиндт объяснял это тем, что разочаровался в современном телевидении, где, по его словам, воцарились «законы джунглей» и талант мало что решает.
Скандал в Сети. Что сказал Михаил ШирвиндтВ феврале 2023 года телеведущий Михаил Ширвиндт (сын знаменитого актёра Александра Ширвиндта) оказался в центре крупного общественного скандала. Поводом послужило то, что актрису Лию Ахеджакову начали отстранять от ролей в театре «Современник» из-за её жёсткой антивоенной позиции. Заступаясь за артистку, Михаил опубликовал эмоциональный пост, в котором заявил: «Сказать, что Ахеджакова замечательная актриса — это теперь поступок, за который «чернь проклянёт». Когда в сети на него обрушилась волна возмущения, Ширвиндт не стал извиняться, а лишь усугубил конфликт, заявив, что оскорбившиеся люди «сами себя идентифицировали» и тем самым признали себя этой самой чернью.
«Несколько дней назад я записал пост в поддержку Лии Ахеджаковой, в частности я говорил, что люди просвещённые меня поддержат, а чернь осудит и проклянёт. Так и случилось… Пришли люди, сами идентифицировали себя как чернь и страшно на это обиделись», — поделился ведущий в блоге. Вскоре он решил детализировать свой упрёк. «Я вовсе не имел в виду историческое значение слова (крестьяне), а подразумевал моральную «черноту». Чернь — это не про крестьянство. Чернью может быть министр, инженер, артист, токарь, пекарь. Это те, кто раболепно преклоняется перед начальством. Для меня чернь — это люди, у которых душа чёрная, как сегодняшний день. Это люди, которые пышут злобой, завистью, агрессией, не думают, а высказывают стереотипные банальные суждения», — пояснил сын великого отца.
Ранний донжуанПервая сердечная драма настигла Михаила ещё в детстве. Семилетним мальчишкой он без памяти влюбился в 19-летнюю актрису Нину Маслову. Ухаживал кавалер со всем доступным ему романтическим размахом: приглашал красавицу на прогулки и регулярно оставлял у двери её номера букеты, безжалостно нарванные прямо на клумбах санатория. Идиллия рухнула в тот день, когда в дверях вместо Нины появился 27-летний Александр Збруев. Для ребёнка это был шок.
Позже в своей книге «Мемуары двоечника» ведущий вспоминал: «Она предпочла мне взрослого Сашу Збруева. Сейчас это кажется забавным, а тогда мне казалось, что мир просто рухнул». Однако детское сердце быстро отходит, и уже на следующей смене в «Артеке» у Миши появился новый объект обожания. А вот взрослая жизнь расставила всё по местам с забавной иронией: спустя годы при случайных встречах Александр Збруев не раз с улыбкой извинялся перед Михаилом за то, что когда-то невольно разбил его самую первую влюблённость. В 1979 году писатель-мемуарист впервые женился. Избранницей стала студентка Елена.
Спустя два года, в 1981 году, у пары родился сын. Мальчика назвали Андреем в честь великого друга семьи — Андрея Миронова. Сегодня наследник посвятил себя юриспруденции и работает преподавателем гражданского права в МГУ.
Вторая попытка: что известно о новой семье?Середина 80-х годов стала для Михаила временем перемен: мужчина развёлся и вскоре женился вновь. На этот раз возлюбленной стала Татьяна Морозова — актриса и танцовщица из труппы Бориса Моисеева. В 1986 году у супругов родилась дочь Александра. Ради мужа Татьяна пожертвовала собственной карьерой и оставила сцену.
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Следующие 30 лет она оставалась самым надёжным тылом для своего близкого человека, преданно помогая ему справляться с непростыми буднями телевизионной работы. А в 2019 году пара объявила о расставании.
Муза его сердцаМихаил обрёл широкую известность как бессменный ведущий дог‑шоу «Я и моя собака» — программа стала культовой благодаря теплоте и юмору, с которыми Ширвиндт общался и с хозяевами, и с их питомцами. Позже народный артист Республики Карелия вёл передачу «Хочу знать», где в лёгкой, непринуждённой манере рассказывал о самых разных вещах — от истории до науки. Именно на съёмках «Хочу знать» Ширвиндт-младший познакомился с журналисткой Анастасией Пономарёвой, которая была младше спутника на 32 года.
«Мой выбор мужчины не поддерживала ни одна живая душа за исключением пары подруг. «Это бред». «Это плохо кончится». Вот что я слышала 10 лет назад, когда мы познакомились. 30 лет разницы в возрасте превращаются в 300, когда понимаешь, что придётся противостоять и бороться, бороться и противостоять. Даже родной маме. Даже родным детям. Если вам кто-то говорит, что ваш партнёр не подходит вам по возрасту, полу, национальности, статусу, вероисповеданию, убеждениям — не слушайте их. Слушайте себя. Не прогадаете», — написала жена знаменитости в своём блоге.Между ними завязались отношения, и в 2020 году они поженились. В том же году в мае у пары родился сын, которого тоже назвали Михаилом. Счастливому папе на момент рождения сынишки стукнуло уже 62. Примечательно, что в том же месяце его дочь Саша родила двойню — так друг четвероногих одновременно оказался и дедушкой.
Возраст стал обузойНа публике их союз казался безупречным. Сияющая Настя рядом с обаятельным, пусть и седеющим Ширвиндтом, выглядела идеальной женой: молодая женщина была заботливой матерью и верным лекарством от той самой «вечной хандры», в которой сам Михаил не раз признавался. Но за этим глянцевым фасадом скрывалась глубокая трещина. Анастасия признавалась, что просто устала от бесконечных и бестактных вопросов окружающих: «Это твой папа или дедушка?».
Каждый раз ей приходилось краснеть за своего возрастного спутника. Первые тревожные звоночки прозвучали уже осенью 2024 года. Тогда Настя впервые заговорила открыто о том, что долгая любовь способна утомлять, а партнёр со временем становится до боли привычным и пресным. По её словам, они словно «выпили друг друга до дна».
Финал наступил в сентябре 2025 года. Пост, который супруга ведущего «Дог-шоу» опубликовала в соцсетях, вызвал большой резонанс. В нём не было обвинений или пафосных фраз — скорее трезвое и взрослое признание: любовь как нейрофизиологический процесс не вечна, и их пара не стала исключением. Анастасия сформулировала это без надрыва: лучше разойтись, сохранив уважение и тепло друг к другу, чем держаться за отношения, в которых уже нет ресурса.
При этом она никогда не сводила причину расставания только к возрасту: речь шла о комплексе факторов — о выгорании, о внешнем давлении, о том, как предсказуемость и усталость постепенно перевешивают прежние чувства.
«Дофаминовые всплески истощают, плюс партнёр становится для нас все более предсказуемым, а «вознаграждение» за все танцы с бубном вокруг него — привычным и не таким лакомым. А если же изначально партнёр долго не отвечал взаимностью и гормона стресса кортизола было больше, чем дофамина, то наступает эмоциональное выгорание, охлаждение и желание дистанцироваться», — приводит слова Пономарёвой «СтарХит».