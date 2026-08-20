«Она предпочла мне взрослого Сашу Збруева»: почему молодая жена бросила 67-летнего Михаила Ширвиндта, назвавшего россиян чернью

20 августа 2026, 18:11

Михаил Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Сын великого актёра, ведущий культового дог-шоу «Я и моя собака» и автор скандальных высказываний о «черни», Михаил Ширвиндт в 62 года стал отцом. Но спустя пять лет его брак с женщиной, которая на 32 года младше него, оказался под угрозой: жена публично призналась в том, что долгие годы скрывала от посторонних. Почему пара рассталась и что помогло им воссоединиться, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Подросток с характером Скандал в Сети. Что сказал Михаил Ширвиндт Ранний донжуан Вторая попытка: что известно о новой семье? Муза его сердца Возраст стал обузой Что пришлось преодолеть

Подросток с характером



Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/В.Пищальников)

«Сейчас к этой истории можно относиться как угодно в зависимости от ситуации. С ностальгией, с юмором, с сарказмом. Но тогда, в 77-м году, все это выглядело довольно страшно. Не столько для нас, балбесов, сколько для наших родителей. Ведь по тем временам за надругательство над государственным флагом грозил тюремный срок от двух до семи лет», — пояснял актёр «СтарХиту».

Скандал в Сети. Что сказал Михаил Ширвиндт



Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«Несколько дней назад я записал пост в поддержку Лии Ахеджаковой, в частности я говорил, что люди просвещённые меня поддержат, а чернь осудит и проклянёт. Так и случилось… Пришли люди, сами идентифицировали себя как чернь и страшно на это обиделись», — поделился ведущий в блоге. Вскоре он решил детализировать свой упрёк. «Я вовсе не имел в виду историческое значение слова (крестьяне), а подразумевал моральную «черноту». Чернь — это не про крестьянство. Чернью может быть министр, инженер, артист, токарь, пекарь. Это те, кто раболепно преклоняется перед начальством. Для меня чернь — это люди, у которых душа чёрная, как сегодняшний день. Это люди, которые пышут злобой, завистью, агрессией, не думают, а высказывают стереотипные банальные суждения», — пояснил сын великого отца.

Ранний донжуан



Александр Збруев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Вторая попытка: что известно о новой семье?

«Высосет всё из деда»: шутки коллег и клиника репродукции. Куда пропал Егор Бероев с юной женой и зачем побрился налысо

Муза его сердца

«Мой выбор мужчины не поддерживала ни одна живая душа за исключением пары подруг. «Это бред». «Это плохо кончится». Вот что я слышала 10 лет назад, когда мы познакомились. 30 лет разницы в возрасте превращаются в 300, когда понимаешь, что придётся противостоять и бороться, бороться и противостоять. Даже родной маме. Даже родным детям. Если вам кто-то говорит, что ваш партнёр не подходит вам по возрасту, полу, национальности, статусу, вероисповеданию, убеждениям — не слушайте их. Слушайте себя. Не прогадаете», — написала жена знаменитости в своём блоге.

Возраст стал обузой



Михаил Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

«Дофаминовые всплески истощают, плюс партнёр становится для нас все более предсказуемым, а «вознаграждение» за все танцы с бубном вокруг него — привычным и не таким лакомым. А если же изначально партнёр долго не отвечал взаимностью и гормона стресса кортизола было больше, чем дофамина, то наступает эмоциональное выгорание, охлаждение и желание дистанцироваться», — приводит слова Пономарёвой «СтарХит».

Что пришлось преодолеть