«Высосет всё из деда»: шутка Машкова и клиника репродукции. Куда пропал Егор Бероев с юной женой и зачем побрился налысо

19 августа 2026, 17:05

Егор Бероев (Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев)

Известный по роли Эраста Фандорина Егор Бероев в 48 лет женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Их брак вызвал бурную реакцию в Сети и среди коллег, а после свадьбы пара почти исчезла из публичного пространства. Разница в возрасте, слухи о клиниках репродуктивной медицины и первое совместное появление на премьере в Токио — всё это подогревает интерес к их союзу. Что на самом деле происходит в жизни актёра после развода с Ксенией Алфёровой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Когда он снимался в «Турецком гамбите», она училась ходить: история любви Хейт и шутка Машкова: что говорят за спиной у пары Бероева Свадьба, Токио и слухи о клиниках: куда исчезли Бероев и Панкратова?

Когда он снимался в «Турецком гамбите», она училась ходить: история любви



Егор Бероев и Ксения Алферова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Вы понимаете, что делаете па-де-де с историей?» — шутили друзья за закрытыми дверями.

Отбила мужа у дочери Фрейндлих, а через 49 дней овдовела: кто завладел квартирой балерины Анастасии Колеговой, подаренной ей сенатором

Хейт и шутка Машкова: что говорят за спиной у пары Бероева

«Это кризис среднего возраста»; «Он ей в отцы годится! Где были его глаза, когда он разводился с Ксенией?!»; «Она с ним только ради ролей!»; «Очередная меркантильная лань!»; «Высосать хочет всё из лысого деда!» — писали комментаторы.



Владимир Машков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Свадьба, Токио и слухи о клиниках: куда исчезли Бероев и Панкратова?