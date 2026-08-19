«Высосет всё из деда»: шутка Машкова и клиника репродукции. Куда пропал Егор Бероев с юной женой и зачем побрился налысо
Известный по роли Эраста Фандорина Егор Бероев в 48 лет женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Их брак вызвал бурную реакцию в Сети и среди коллег, а после свадьбы пара почти исчезла из публичного пространства. Разница в возрасте, слухи о клиниках репродуктивной медицины и первое совместное появление на премьере в Токио — всё это подогревает интерес к их союзу. Что на самом деле происходит в жизни актёра после развода с Ксенией Алфёровой, читайте в материале «Радио 1».
Когда он снимался в «Турецком гамбите», она училась ходить: история любвиЕгор Вадимович Бероев родился 9 октября 1977 года. Широкую известность актёру принесла роль Эраста Фандорина в экранизации романов Бориса Акунина. С 2001 года осетинец состоял в браке с актрисой Ксенией Алфёровой. Супруги совместно воспитывали дочь Евдокию и основали благотворительный фонд «Я есть!» для помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. В 2022 году стало известно о расторжении их брака после 21 года совместной жизни. Знакомство Егора Бероева и Анны Панкратовой произошло в феврале 2022 года в хореографическом училище имени Геннадия Ледяха. Обстоятельства этой встречи подробно описывали сам актёр и его сокурсники. Потомственный артист прибыл в училище на кастинг для своего режиссёрского дебюта — драмы «Кукла». Ему требовалась исполнительница на роль молодой женщины, отбывшей тюремный срок и разыскивающей дочь. На прослушивании он обратил внимание на 18-летнюю балерину Анну Панкратову. Разница в возрасте между ними — 27 лет. Когда Егор снимался в «Турецком гамбите», будущая жена только училась ходить. Когда он женился на Ксении Алфёровой, Ани ещё не было на свете. Но мужчину это не остановило — Бероев влюбился как мальчишка. Когда Егор объявил о своём выборе, близкие отреагировали с мягкой иронией.
«Вы понимаете, что делаете па-де-де с историей?» — шутили друзья за закрытыми дверями.Егор тогда парировал коллегам: «Я понимаю, что делаю антраша прямо в ЗАГС». Регистрация брака Егора и Анны состоялась в феврале 2026 года. Как рассказали в окружении, церемония прошла в камерной обстановке, в кругу самых близких. На момент свадьбы невесте был 21 год, жениху — 48 лет.
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На этом фоне журналисты не упустили возможности задать вопросы о личных отношениях и бывшей жене актёра — Ксении Алфёровой. Как раз перед премьерой фильма «Золотой дубль», снятого когда-то близкими людьми совместно, репортёры пытались вовлечь её в обсуждение частной жизни экс-супруга и его новой избранницы. Однако актриса ответила кратко: «Я могу отвечать только за свои чувства. За чужие — увольте».
Хейт и шутка Машкова: что говорят за спиной у пары БероеваСоциальные сети мгновенно взорвались. Критики было столько, что хватило бы на несколько скандалов. Под фото со свадьбы тут же появились «диванные эксперты», не стеснявшиеся в оценках.
«Это кризис среднего возраста»; «Он ей в отцы годится! Где были его глаза, когда он разводился с Ксенией?!»; «Она с ним только ради ролей!»; «Очередная меркантильная лань!»; «Высосать хочет всё из лысого деда!» — писали комментаторы.Брак между звездой «Турецкого гамбита» и балериной, заключённый несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, вызвал неоднозначную реакцию в их окружении.
По словам знакомых пары, друзья невесты изначально выражали сомнения относительно этого союза. Реакция коллег «Эраста Фандорина» также разделилась. Актёр Владимир Машков, по сообщениям товарищей по цеху, отреагировал на новость с иронией, пошутив: «Главное, чтобы осетинские пироги печь её научил». В то же время, по данным инсайдеров, одна известная актриса «Современника» в частном разговоре заметила: «Егор всегда был слишком правильным. Видимо, решил наконец-то совершить большую глупость. Молодец, живи!».
Свадьба, Токио и слухи о клиниках: куда исчезли Бероев и Панкратова?Сейчас молодожёны проживают в загородном доме в садоводческом товариществе недалеко от Нахабина. Согласно описаниям из открытых источников, интерьер жилища отличается минимализмом и наличием панорамных окон. Кроме того, у семьи есть дом в Костромской области, принадлежащий родственникам актёра.
По словам самого Бероева, он периодически проводит там время на природе в кругу близких и друзей. Сценарист недавно сменил имидж и побрился налысо. Егор публично не комментировал причины этого решения, хотя некоторые стилисты и обозреватели связывают изменение внешности с новым браком: бритая голова и возраст скрывает, и на фоне юной жены смотрится выигрышно. Параллельно в медиапространстве появились неподтверждённые сообщения о планах пары на расширение семьи.
Несколько осведомлённых источников утверждают, что супругов замечали в клиниках репродуктивной медицины, однако звёздная пара официально эту информацию не подтверждала. В апреле 2026 года Егор Бероев представил в Токио свой режиссёрский дебют — драму «Кукла», главную роль в которой исполнила Анна Панкратова. Показ картины состоялся в рамках «Российского фестиваля культуры в Японии». По словам самого режиссёра, премьера прошла успешно. Японцы были очарованы фильмом и говорили, что он удивительно близок их культуре; зрители проявили активный интерес к картине, задавая множество вопросов после просмотра.
Это мероприятие стало первым совместным публичным выходом супругов после заключения брака. Внимание на красной дорожке, однако, забрала Анна: появление юной кинодивы в простом джинсовом мини-платье вызвало настоящий ажиотаж. Анна Панкратова ведёт соцсети сдержанно, без подробностей личной жизни.
По наблюдениям знакомых, после окончания хореографического училища актриса заметно сузила круг общения, прекратив контакты с частью однокурсников. Она также не афиширует посещение развлекательных мероприятий, делая акцент на семейной жизни и профессиональных проектах.