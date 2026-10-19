«Допелся»: Шура лишился зубов во время выступления в баре

19 октября 2026, 15:27

Шура рассказал, как потерял зубы во время выступления в баре

Александр Медведев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Эстрадный певец Александр Медведев, выступающий под сценическим именем Шура, потерял зубы прямо на концерте. Подробности приводит телеграм-канал «Звездач».





По словам артиста, во время выступления в клубе его резцы вцепились в поролон микрофона и остались на нем. Исполнитель признался, что не сразу заметил потерю и продолжал петь, пока не услышал смех зрителей.

«Пою, мне весело, а народ ржет, а они (зубы — прим. ред.) в поролон уперлись. Кто-то меняет гардероб, а я меняю зубы каждые полгода», — с иронией заметил Шура.