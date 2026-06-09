«Невероятно, сегодня тебе 15»: Ани Лорак впервые показала повзрослевшую дочь
Ани Лорак опубликовала поздравление и фото с 15-летней дочерью Софией
Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) показала свою дочь-подростка в день её 15-летия. Артистка опубликовала семейные снимки с Софией в личном блоге.
Певица воспитывает девочку от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. Пара официально развелась в 2019 году из-за измен бизнесмена. Каролина не раз подчёркивала, что никогда не препятствовала общению бывшего мужа с дочерью.
В день рождения Софии Лорак трогательно обратилась к имениннице.
«С днём рождения, моя любимая доченька! Невероятно, сегодня тебе 15. Ты моё солнце и моя любовь. Будь самой счастливой! Лети высоко и дари миру свой свет. Бесконечно люблю тебя. Мама всегда рядом», — написала певица.Ранее стало известно об отмене концертов Ани Лорак на Дальнем Востоке. Выступления не состоятся из-за отсутствия необходимых согласований со стороны местных властей.