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«Невероятно, сегодня тебе 15»: Ани Лорак впервые показала повзрослевшую дочь

Ани Лорак опубликовала поздравление и фото с 15-летней дочерью Софией
Каролина Куек (Фото: Instagram* @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) показала свою дочь-подростка в день её 15-летия. Артистка опубликовала семейные снимки с Софией в личном блоге.



Певица воспитывает девочку от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. Пара официально развелась в 2019 году из-за измен бизнесмена. Каролина не раз подчёркивала, что никогда не препятствовала общению бывшего мужа с дочерью.

В день рождения Софии Лорак трогательно обратилась к имениннице.

«С днём рождения, моя любимая доченька! Невероятно, сегодня тебе 15. Ты моё солнце и моя любовь. Будь самой счастливой! Лети высоко и дари миру свой свет. Бесконечно люблю тебя. Мама всегда рядом», — написала певица.
Фото: Instagram* @anilorak
Ранее стало известно об отмене концертов Ани Лорак на Дальнем Востоке. Выступления не состоятся из-за отсутствия необходимых согласований со стороны местных властей.

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Ольга Щелокова

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