«Я не живу половой жизнью»: отношения с убийцей, брошенные дети и тайна отцовства. Правда ли Мария Голубкина родилась от Высоцкого и что скрывает ее семья

29 июня 2026, 18:24

Мария Голубкина (Фото: Инстаграм*@golubkina1973)

Мария Голубкина с детства мечтала о лошадях, а не о сцене. Она часами пропадала в конюшне, получила второй взрослый разряд и даже выиграла Кубок Москвы среди любителей. Всё указывало на то, что она станет профессиональной наездницей, но судьба распорядилась иначе: уже в 16 лет девушка снялась в главной роли и проснулась знаменитой. Сегодня актриса успешно совмещает съёмки с преподаванием. Почему девочка, выросшая в семье знаменитых актёров и с детства мечтавшая о лошадях, а не о сцене, в итоге стала знаменитой киноактрисой и педагогом, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Без тайн, масок и лишней драмы Учить без советов: принцип Голубкиной Личная драма: замужем за тираном Где правда, а где вымысел

Без тайн, масок и лишней драмы

«У меня нет отчима, это мой отец. В прямом смысле, в биологическом. Я с детства знала, что это мой отец», — приводит слова Марии «kp.ru».



Елена Ханга (Фото: Инстаграм* @lenakhanga)

«Приписывают ещё Досталя и Баталова. Но, если выбирать, на кого больше похожа, то всё-таки на Миронова», — заявила она.

«Потому что та родилась в браке. Так бывает», — объяснила экс-супруга Николая Фоменко.

Учить без советов: принцип Голубкиной

«Советовать не берусь, потому что, если я посоветую, он устроится, а потом начнёт прогуливать репетиции. Мне будет неудобно, я буду чувствовать себя виноватой. Поэтому я учу просто профессии», — говорила актриса в интервью Валерии Гай Германике.



Мария Голубкина (Фото: Инстаграм*@golubkina1973)

Личная драма: замужем за тираном

«Он патологический труженик — вот это мне, наверное, и было тяжело. Потому что рядом с таким человеком надо тоже вкалывать, а я устала, вот и все. Я ленивая очень», — признавалась она в беседе с Борисом Корчевниковым.

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«Жить с человеком, у которого есть только его мнение, а все остальные — неправильные, невозможно. Неважно уже, изменяет или нет. Он самодур. Сегодня одно настроение, завтра — другое», — рассказывала Голубкина Валерии Гай Германике.

«Я не живу половой жизнью вне брака. У меня нет этого! А кто тебе сказал, что у меня была половая жизнь с Ливановым? Она была, знаешь, когда? Если вам интересно, то в 2018 году в последний раз!» — заявила Голубкина в интервью.

Где правда, а где вымысел



Мария Голубкина (Фото: Инстаграм*@golubkina1973)

«Даже сухари и манная каша там имеют какой-то особенный вкус», — поделилась знаменитость.

«Я не особо заморачиваюсь по поводу морщин, но, конечно, хочется выглядеть свежее. Нельзя сказать, что я не переживаю из-за изменений во внешности», — делится худрук с «МК».