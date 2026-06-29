«Я не живу половой жизнью»: отношения с убийцей, брошенные дети и тайна отцовства. Правда ли Мария Голубкина родилась от Высоцкого и что скрывает ее семья
Мария Голубкина с детства мечтала о лошадях, а не о сцене. Она часами пропадала в конюшне, получила второй взрослый разряд и даже выиграла Кубок Москвы среди любителей. Всё указывало на то, что она станет профессиональной наездницей, но судьба распорядилась иначе: уже в 16 лет девушка снялась в главной роли и проснулась знаменитой. Сегодня актриса успешно совмещает съёмки с преподаванием. Почему девочка, выросшая в семье знаменитых актёров и с детства мечтавшая о лошадях, а не о сцене, в итоге стала знаменитой киноактрисой и педагогом, читайте в материале «Радио 1».
Без тайн, масок и лишней драмыМария Голубкина появилась на свет в Москве 22 сентября 1973 года в семье знаменитой актрисы Ларисы Голубкиной, покорившей сердца миллионов зрителей в роли Шурочки Азаровой из «Гусарской баллады». Биографию своего родного отца актриса предпочитает не раскрывать. При этом с ранних лет папой она называет (и продолжает называть сейчас) Андрея Миронова.
«У меня нет отчима, это мой отец. В прямом смысле, в биологическом. Я с детства знала, что это мой отец», — приводит слова Марии «kp.ru».Актёр стал мужем Ларисы Голубкиной, когда девочке было три года, удочерил Марию и воспитал как родную дочь. Тем не менее журналистов и публику не покидает интерес к вопросу о биологическом отце наследницы известной династии. Согласно официальной версии, им является сценарист и режиссёр Николай Щербинский-Арсеньев, с которым Лариса Голубкина состояла в гражданском браке. Сама же Мария лишь недоумевает, с какой настойчивостью посторонние люди пытаются раскрыть тайну её появления на свет, приписывая отцовство то Алексею Баталову, то другим прославленным артистам.
«Приписывают ещё Досталя и Баталова. Но, если выбирать, на кого больше похожа, то всё-таки на Миронова», — заявила она.В программе «Ханга ПРО» на вопрос ведущей, почему у Голубкиной разные фамилии с сестрой-тёзкой, актриса ответила лаконично.
«Потому что та родилась в браке. Так бывает», — объяснила экс-супруга Николая Фоменко.Последним кандидатом на роль биологического отца звезды кинематографа и вовсе оказался Владимир Высоцкий. Актриса признаётся, что ей, безусловно, лестно подобное «родство», вот только непонятно, что изменится в жизни обычного человека, узнай он, кто на самом деле сыграл решающую роль в появлении на свет ребёнка.
Для неё всегда существовал лишь один отец — Андрей Миронов, а фамилию Голубкина она носит лишь потому, что родители оформили брак уже после её рождения. По воскресеньям знаменитый папа водил девочку на птичий рынок и втайне от матери угощал сосисками в кафе, а ещё жутко кричал, когда садился объяснять уроки. Характер у актёра был взрывной, но Мария никогда на него не обижалась.
Учить без советов: принцип ГолубкинойС ранних лет Мария увлекалась конным спортом. Иногда она выходила на сцену, если в театре, где играли родители, требовался ребёнок. В 16 лет девушка снялась в главной роли в фильме «Ребро Адама» и за эту работу получила премию «Созвездие». После такого успеха Мария решила стать профессиональной актрисой, хотя до этого об этом даже не задумывалась. Окончив школу, девушка успешно поступила в Щукинское училище. В студенческие годы дочь Ларисы Голубкиной продолжила сниматься в кино.
Получив диплом, выпускницу сразу приняли в труппу Театра Сатиры, после чего несколько лет она служила в Театре имени Пушкина, но со временем сцена в репертуарном театре перестала привлекать. Актриса считала, что площадка отнимает слишком много времени при неоправданно низкой оплате. Мария открыто признавалась, что один спектакль в антрепризе приносит больше денег, чем месяц работы в театре. Однако в последние годы ситуация изменилась, и теперь артистка служит в Театре Российской армии. Мария Голубкина сделала успешную карьеру в кино и на телевидении, но в последние годы сосредоточилась на преподавании.
В Институте театрального искусства имени Кобзона педагог ведёт собственный курс, честно рассказывая студентам о суровых реалиях профессии и избегая давать им прямые рекомендации, чтобы не нести ответственность за их будущее поведение.
«Советовать не берусь, потому что, если я посоветую, он устроится, а потом начнёт прогуливать репетиции. Мне будет неудобно, я буду чувствовать себя виноватой. Поэтому я учу просто профессии», — говорила актриса в интервью Валерии Гай Германике.С 2026 года Мария Голубкина набирает новый курс в Институте театрального искусства имени И. Д. Кобзона. В беседе с «МК» она уточнила: «В этот раз я беру не «по знакомству», как раньше, а строго по результатам экзаменов».
Ранее звезда экрана действительно делала исключения для детей друзей и коллег, но в новом формировании группы будет принимать только по результатам вступительных испытаний. В работе Мария Андреевна проявляет себя как строгий, но справедливый наставник.
Художественный руководитель курса лично следит за порядком в аудитории и не боится взяться за тряпку. Своих студентов очень любит и признается, что волнуется за учеников даже больше, чем перед собственным театральным выходом.
Личная драма: замужем за тираномПервой любовью Марии был актёр Алексей Соколов, но их роман быстро закончился из-за её увлечения лидером группы «Секрет» Николаем Фоменко, который был старше на 11 лет. Актриса вышла замуж за музыканта в 21 год, ради неё мужчина оставил вторую жену, которая была беременна. Как признавалась артистка, рядом с исполнителем «Привета» Голубкиной было непросто: молодая женщина рассчитывала на более спокойную семейную жизнь. Однако эти надежды не оправдались.
«Он патологический труженик — вот это мне, наверное, и было тяжело. Потому что рядом с таким человеком надо тоже вкалывать, а я устала, вот и все. Я ленивая очень», — признавалась она в беседе с Борисом Корчевниковым.Их брак продлился 13 лет, и за это время супруги стали родителями двоих детей. В 1998 году у пары родилась дочь Анастасия. А через пять лет на свет появился сын Иван.
Мария ушла от Фоменко из-за его невыносимого характера.
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По словам актрисы, бывший супруг — настоящий тиран и самодур, у которого постоянно меняется настроение. Николай совершенно не стесняется в выражениях и может оскорбить женщину на ровном месте.
«Жить с человеком, у которого есть только его мнение, а все остальные — неправильные, невозможно. Неважно уже, изменяет или нет. Он самодур. Сегодня одно настроение, завтра — другое», — рассказывала Голубкина Валерии Гай Германике.После громкого развода актриса долгое время скрывала личную жизнь, пока не шокировала фанатов скоропалительным браком с Борисом Ливановым, который ранее отбывал тюремный срок за убийство. Прошлое Бориса не остановило Марию — коллеги дружили много лет. Однако дальше подачи заявления дело не пошло. Влюблённые прожили вместе всего четыре месяца. При этом Мария утверждает, что близости между ними не было.
«Я не живу половой жизнью вне брака. У меня нет этого! А кто тебе сказал, что у меня была половая жизнь с Ливановым? Она была, знаешь, когда? Если вам интересно, то в 2018 году в последний раз!» — заявила Голубкина в интервью.В итоге бывший заключённый и звезда кинематографа расстались, так как надоели друг другу, сохранив дружеские отношения. Сегодня, когда актрису спрашивают о личной жизни, она лишь отмахивается: «Мне 53 года: какая свадьба?».
Где правда, а где вымыселСлухи о том, что Голубкина бросила детей, распродала имущество и ушла в монастырь, оказались сильно искажены. Актриса действительно продала давно ненужный дом в Химках, который был куплен ещё в браке с Фоменко. С детьми Мария лично не видится, но это вовсе не значит, что мать не поддерживает с ними связь. Анастасия и Иван по настоянию отца получили образование в Англии, а позже решили обосноваться в Германии. Возвращаться в Россию не собираются и основательно закрепились за рубежом.
Анастасия по образованию дизайнер и продюсер. Девушка ведёт довольно закрытый образ жизни, много путешествует и не афиширует свою личную жизнь. Иван ведёт себя более открыто, парень пробует себя в кинопроизводстве, играет в рок-группе, снимает клипы и пишет тексты песен на английском языке. Мария признается, что очень скучает по детям, но привязывать их к себе не собирается, так как считает, что они должны сами строить свою жизнь. Мать и дети регулярно общаются по видеосвязи.Слухи об уходе Голубкиной в монастырь оказались сильно преувеличены. Зимой актриса отправилась в паломническую поездку в Серафимо-Дивеевский монастырь. Там бывшая жена шоумена наслаждалась покоем и красивой зимней природой. В разговоре с «Пятым каналом» артистка рассказала, что её впечатлила атмосфера и еда.
«Даже сухари и манная каша там имеют какой-то особенный вкус», — поделилась знаменитость.По окончании поездки артистка вернулась в Москву и приступила к своим обязанностям художественного руководителя курса.
Мария ведёт размеренную жизнь, часто общается с поклонниками в прямых эфирах, охотно отвечает на вопросы и в привычной манере часто иронизирует. Недавно она рассказала, что решила «на старости лет» учить иностранный язык, правда, какой именно, уточнять не стала. Актриса спокойно принимает возрастные изменения, хотя и признаётся, что немного расстраивается из-за этого.
«Я не особо заморачиваюсь по поводу морщин, но, конечно, хочется выглядеть свежее. Нельзя сказать, что я не переживаю из-за изменений во внешности», — делится худрук с «МК».При этом звезда признаётся, что к пластическим операциям не готова — «мне страшно и лень». И поэтому знаменитость ограничивается массажами, базовым уходом и наслаждается свободой, которая появилась после взросления детей.