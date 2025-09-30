Онкологический диагноз, скандал на «Битве экстрасенсов» и обвинения во взяточничестве: Сергею Сафронову 43 года
Сегодня, 30 сентября, свой день рождения отмечает иллюзионист, актёр и телеведущий Сергей Сафронов. Ему исполняется 43 года. Имя главного скептика «Битвы экстрасенсов» знакомо миллионам зрителей, но за фасадом телевизионного лоска скрывается напряжённая борьба — со сфабрикованным скандалом, тяжёлой болезнью и самим собой. Парадоксальным образом громкое увольнение с проекта, которое могло бы поставить крест на карьере, в итоге спасло иллюзионисту жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы
Сергей Сафронов родился 30 сентября 1982 года в Москве в семье инженеров. Его творческие способности начали проявляться очень рано. В детстве он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш» и «Фитиле». Вместе с братом двойняшкой Андреем и старшим братом Ильей он посещал музыкальную школу и театральную студию.
Несмотря на мечты о карьере актера, после 9-го класса Сергей вместе с Андреем поступил в Училище циркового и эстрадного искусства, а позже получил диплом режиссера в Московском государственном университете культуры и искусств. Именно старший брат Илья, вдохновившись выступлениями Дэвида Копперфильда, увлек братьев магией. Они самостоятельно учились трюкам, просматривая записи великих иллюзионистов и бесконечно тренируясь.
Путь к славе
В 2002 году братья создали трио иллюзионистов «Братья Сафроновы». Их прорывом стало выступление в программе «Что? Где? Когда?», где они показали трюк «Сожжение заживо». Этот номер принес им членство в Международном клубе магов в Америке. Братья разрабатывали трюки для мюзикла «12 стульев», церемонии «Серебряная калоша» и концертов Сергея Шнурова и Светланы Сургановой.
Настоящая всенародная известность пришла к Сергею в 2007 году, когда братья стали соведущими мистического шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Сергей закрепил за собой амплуа главного скептика — человека, который сомневался в способностях участников и пытался найти рациональное объяснение всему происходящему. Он открыто заявлял, что не верит в экстрасенсов, а само шоу является постановочным. Эта роль сделала его одним из самых узнаваемых лиц на российском телевидении.
Громкий скандал на «Битве экстрасенсов»
В 2020 году карьера Сафронова на ТНТ резко оборвалась. Участница проекта Алина Вердиш публично обвинила его во взяточничестве, заявив, что он брал у нее крупные суммы денег (порядка 1,5 млн рублей) за обещание помочь пройти кастинг и дать подсказки на испытаниях. Продюсеры шоу приняли решение уволить иллюзиониста.
Сам Сергей свою вину отрицал. Он представил иную версию событий, утверждая, что действительно занимался с Вердиш, но обучал ее актерскому мастерству и работе в кадре в рамках законного договора. Когда же он отказался помогать ей с прохождением кастинга, она, по его словам, решила отомстить. В 2021 году суд признал невиновность Сафронова, но путь назад на проект для него был закрыт.
БолезньСергея Сафронова
В марте 2021 года, вскоре после ухода с «Битвы экстрасенсов», во время плановой диспансеризации у Сергея была случайно обнаружена лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы). Опухоль в грудной клетке достигала 12 сантиметров и обволакивала жизненно важные органы.
«Опухоль была огромная, она обволакивала сердце, легкие и другие органы. Когда я очнулся после операции, все стояли и вытирали слезы. Как будто я не заметил, что все плачут. Ни у кого не получилось скрыть того ужаса, с которым они столкнулись», — цитирует артиста издание vokrug.tv.
Ирония судьбы заключалась в том, что скандальный уход, по его же словам, спас ему жизнь. Он уверен, что, останься он на проекте, из-за плотного графика он бы не пошел на обследование, и болезнь могла бы обнаружиться слишком поздно. Артист прошел тяжелый курс лечения, включая химиотерапию в Боткинской больнице, и в апреле 2022 года объявил о своей победе над болезнью. Сейчас Сергей находится в состоянии ремиссии и регулярно проходит обследования.
Личная жизнь Сергея Сафронова
Борьба с онкологией заставила Сафронова кардинально пересмотреть свой образ жизни. Он отказался от вредных привычек, начал правильно питаться и активно занялся спортом, включая хоккей.
Его личная жизнь также претерпела изменения. Известно, что у Сергея трое детей. От первого брака с Марией у него остались дочь Алина и сын Владимир, которые живут с матерью в Англии. В браке со второй женой Екатериной родилась дочь Алиса (2018). В 2025 году Сергей и Екатерина объявили, что ожидают четвертого ребенка, который должен родиться в октябре этого года.
Несмотря на все перипетии, Сергей Сафронов продолжает заниматься любимым делом — иллюзиями. Вместе с братьями он активно гастролирует по России с новыми шоу.