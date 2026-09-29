Взятки с медиумов, суд и лимфома Ходжкина: почему Сергей Сафронов считает своё увольнение с «Битвы экстрасенсов» подарком судьбы?
Иллюзионисту, актёру и телеведущему Сергею Сафронову 30 сентября исполняется 44 года. Миллионам зрителей он знаком как бессменный «главный скептик» шоу «Битва экстрасенсов» — человек, который с нахмуренными бровями пытался разоблачить всё сверхъестественное. Но за фасадом телевизионного лоска скрывается напряжённая борьба — со сфабрикованным скандалом, тяжёлой болезнью и самим собой. Парадоксальным образом громкое увольнение с проекта, которое могло бы поставить крест на карьере, в итоге спасло иллюзионисту жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Сергея СафроноваСергей Сафронов родился 30 сентября 1982 года в Москве в семье инженеров. Его творческие способности начали проявляться очень рано. В детстве он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш» и «Фитиле». Вместе с братом-двойняшкой Андреем и старшим братом Ильей он посещал музыкальную школу и театральную студию.
Несмотря на мечты о карьере актера, после 9-го класса Сергей вместе с Андреем поступил в Училище циркового и эстрадного искусства, а позже получил диплом режиссера в Московском государственном университете культуры и искусств. Именно старший брат Илья, вдохновившись выступлениями Дэвида Копперфильда, увлек братьев магией. Они осваивали мастерство самостоятельно, изучая видео с выступлениями знаменитых иллюзионистов и ежедневно совершенствуя свои навыки.
Путь к славеВ 2002 году братья создали трио иллюзионистов «Братья Сафроновы». Их прорывом стало выступление в программе «Что? Где? Когда?», где они показали трюк «Сожжение заживо». Этот номер принес им членство в Международном клубе магов в Америке. Братья разрабатывали трюки для мюзикла «12 стульев», церемонии «Серебряная калоша» и концертов Сергея Шнурова и Светланы Сургановой.
Настоящая всенародная известность пришла к Сергею в 2007 году, когда братья стали соведущими мистического шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Сергей закрепил за собой амплуа главного скептика — человека, который сомневался в способностях участников и пытался найти рациональное объяснение всему происходящему. Он открыто заявлял, что не верит в экстрасенсов, а само шоу является постановочным. Эта роль сделала его одним из самых узнаваемых лиц на российском телевидении.
Громкий скандал на «Битве экстрасенсов»В 2020 году карьера Сафронова на ТНТ резко оборвалась. Участница проекта Алина Вердиш публично обвинила его во взяточничестве, заявив, что он брал у нее крупные суммы денег (порядка 1,5 млн рублей) за обещание помочь пройти кастинг и дать подсказки на испытаниях. Продюсеры шоу приняли решение уволить иллюзиониста.
Сам Сергей свою вину отрицал. Он представил иную версию событий, утверждая, что действительно занимался с Вердиш, но обучал ее актерскому мастерству и работе в кадре в рамках законного договора. Когда же он отказался помогать ей с прохождением кастинга, она, по его словам, решила отомстить. В 2021 году суд признал невиновность Сафронова, но путь назад на проект для него был закрыт.
Болезнь Сергея СафроноваВ марте 2021 года, вскоре после ухода с «Битвы экстрасенсов», во время плановой диспансеризации у Сергея была случайно обнаружена лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы). Опухоль в грудной клетке достигала 12 сантиметров и обволакивала жизненно важные органы.
«Опухоль была огромная, она обволакивала сердце, легкие и другие органы. Когда я очнулся после операции, все стояли и вытирали слезы. Как будто я не заметил, что все плачут. Ни у кого не получилось скрыть того ужаса, с которым они столкнулись», — цитирует артиста издание vokrug.tv.Ирония судьбы заключалась в том, что скандальный уход, по его же словам, спас ему жизнь. Он уверен, что, останься он на проекте, из-за плотного графика он бы не пошел на обследование, и болезнь могла бы обнаружиться слишком поздно. Артист прошел тяжелый курс лечения, включая химиотерапию в Боткинской больнице, и в апреле 2022 года объявил о своей победе над болезнью. Сейчас Сергей находится в состоянии ремиссии и регулярно проходит обследования.
Личная жизнь Сергея СафроноваЛичная жизнь Сергея не уступает его магическим номерам в драматизме. Первая жена Мария познакомилась с ним на съёмках шоу «Чудо-люди». В 2011 году они поженились, затем появились дочь Алина и сын Владимир. Но в 2016-м брак распался — официальная формулировка: «постоянные конфликты и взаимные упрёки в ревности». При разводе Сергей оставил бывшей жене квартиру в Москве и двоих детей.
Мария позже вышла замуж повторно и переехала с новой семьёй в Великобританию. Сафронов признаёт, что редко видит детей от первого брака и почти не участвует в их взрослении.
Из депрессии после развода его вытащила новая любовь — Екатерина, которая работала ассистенткой в команде «Братьев Сафроновых». Роман какое-то время скрывался даже от самых близких. В 2017 году они поженились. В сентябре 2018-го родилась дочь Алиса. А в октябре 2025 года Сафронов объявил, что стал отцом в четвёртый раз, и впервые присутствовал при родах. Он описывал, как «как дурак держал жену за руку и шутил», а потом, когда врач протянул ему ножницы для разрезания пуповины, «голова отключилась»:
«И вот я встаю и дальше ничего не помню. Всё как в тумане! Я вижу это крохотное тельце розового цвета и совершаю этот ритуал впервые, а может, и в последний раз в жизни. Это большое счастье: знать, что есть люди в этом мире, которые мои!» — писал Сергей в личном блоге.
Как сейчас живет СафроновСегодня ритм жизни Сергея Сафронова совсем не похож на ритм «уволенного ведущего». График выступлений плотный: весной-летом 2026 года он выходит на сцену Театра иллюзий в Москве в шоу «Карнавал магии» — с левитацией, лестницей с мечами, чтением мыслей и рискованными трюками с протыканием.
Параллельно он участвует в театральных проектах как актёр и режиссёр, включая постановку «Есенин: исповедь дезертира» в театре «Точка Ру». Братья Андрей и Илья остаются его опорой. Сафронов открыто признаёт: в год борьбы с раком и восстановления после скандала именно братья в работе взяли весь удар на себя, позволив ему сосредоточиться на лечении и личной жизни.