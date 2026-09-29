29 сентября 2026, 13:53

Сергей Сафронов (Фото: Instagram*@ safronov_sergey)

Иллюзионисту, актёру и телеведущему Сергею Сафронову 30 сентября исполняется 44 года. Миллионам зрителей он знаком как бессменный «главный скептик» шоу «Битва экстрасенсов» — человек, который с нахмуренными бровями пытался разоблачить всё сверхъестественное. Но за фасадом телевизионного лоска скрывается напряжённая борьба — со сфабрикованным скандалом, тяжёлой болезнью и самим собой. Парадоксальным образом громкое увольнение с проекта, которое могло бы поставить крест на карьере, в итоге спасло иллюзионисту жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Сафронова Путь к славе Громкий скандал на «Битве экстрасенсов» Болезнь Сергея Сафронова Личная жизнь Сергея Сафронова Как сейчас живет Сафронов



Биография Сергея Сафронова

Путь к славе

Сергей, Илья и Андрей Сафроновы (Фото: Instagram*@ safronov_sergey)

Громкий скандал на «Битве экстрасенсов»

Болезнь Сергея Сафронова

Сергей Сафронов (Фото: Instagram*@ safronov_sergey)

«Опухоль была огромная, она обволакивала сердце, легкие и другие органы. Когда я очнулся после операции, все стояли и вытирали слезы. Как будто я не заметил, что все плачут. Ни у кого не получилось скрыть того ужаса, с которым они столкнулись», — цитирует артиста издание vokrug.tv.

Личная жизнь Сергея Сафронова

Сергей и Екатерина Сафроновы с дочкой Алисой (Фото: Instagram*@ safronov_sergey)

«И вот я встаю и дальше ничего не помню. Всё как в тумане! Я вижу это крохотное тельце розового цвета и совершаю этот ритуал впервые, а может, и в последний раз в жизни. Это большое счастье: знать, что есть люди в этом мире, которые мои!» — писал Сергей в личном блоге.

Как сейчас живет Сафронов

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