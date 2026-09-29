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Взятки с медиумов, суд и лимфома Ходжкина: почему Сергей Сафронов считает своё увольнение с «Битвы экстрасенсов» подарком судьбы?

Сергей Сафронов (Фото: Instagram*@ safronov_sergey)

Иллюзионисту, актёру и телеведущему Сергею Сафронову 30 сентября исполняется 44 года. Миллионам зрителей он знаком как бессменный «главный скептик» шоу «Битва экстрасенсов» — человек, который с нахмуренными бровями пытался разоблачить всё сверхъестественное. Но за фасадом телевизионного лоска скрывается напряжённая борьба — со сфабрикованным скандалом, тяжёлой болезнью и самим собой. Парадоксальным образом громкое увольнение с проекта, которое могло бы поставить крест на карьере, в итоге спасло иллюзионисту жизнь. Подробности — в материале «Радио 1».




Биография Сергея Сафронова

Сергей Сафронов родился 30 сентября 1982 года в Москве в семье инженеров. Его творческие способности начали проявляться очень рано. В детстве он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш» и «Фитиле». Вместе с братом-двойняшкой Андреем и старшим братом Ильей он посещал музыкальную школу и театральную студию.

Несмотря на мечты о карьере актера, после 9-го класса Сергей вместе с Андреем поступил в Училище циркового и эстрадного искусства, а позже получил диплом режиссера в Московском государственном университете культуры и искусств. Именно старший брат Илья, вдохновившись выступлениями Дэвида Копперфильда, увлек братьев магией. Они осваивали мастерство самостоятельно, изучая видео с выступлениями знаменитых иллюзионистов и ежедневно совершенствуя свои навыки.

Путь к славе

Сергей, Илья и Андрей Сафроновы (Фото: Instagram*@ safronov_sergey)
В 2002 году братья создали трио иллюзионистов «Братья Сафроновы». Их прорывом стало выступление в программе «Что? Где? Когда?», где они показали трюк «Сожжение заживо». Этот номер принес им членство в Международном клубе магов в Америке. Братья разрабатывали трюки для мюзикла «12 стульев», церемонии «Серебряная калоша» и концертов Сергея Шнурова и Светланы Сургановой.

Настоящая всенародная известность пришла к Сергею в 2007 году, когда братья стали соведущими мистического шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Сергей закрепил за собой амплуа главного скептика — человека, который сомневался в способностях участников и пытался найти рациональное объяснение всему происходящему. Он открыто заявлял, что не верит в экстрасенсов, а само шоу является постановочным. Эта роль сделала его одним из самых узнаваемых лиц на российском телевидении.

Громкий скандал на «Битве экстрасенсов»

В 2020 году карьера Сафронова на ТНТ резко оборвалась. Участница проекта Алина Вердиш публично обвинила его во взяточничестве, заявив, что он брал у нее крупные суммы денег (порядка 1,5 млн рублей) за обещание помочь пройти кастинг и дать подсказки на испытаниях. Продюсеры шоу приняли решение уволить иллюзиониста.

Сам Сергей свою вину отрицал. Он представил иную версию событий, утверждая, что действительно занимался с Вердиш, но обучал ее актерскому мастерству и работе в кадре в рамках законного договора. Когда же он отказался помогать ей с прохождением кастинга, она, по его словам, решила отомстить. В 2021 году суд признал невиновность Сафронова, но путь назад на проект для него был закрыт.

Болезнь Сергея Сафронова

Сергей Сафронов (Фото: Instagram*@ safronov_sergey)
В марте 2021 года, вскоре после ухода с «Битвы экстрасенсов», во время плановой диспансеризации у Сергея была случайно обнаружена лимфома Ходжкина (рак лимфатической системы). Опухоль в грудной клетке достигала 12 сантиметров и обволакивала жизненно важные органы.
«Опухоль была огромная, она обволакивала сердце, легкие и другие органы. Когда я очнулся после операции, все стояли и вытирали слезы. Как будто я не заметил, что все плачут. Ни у кого не получилось скрыть того ужаса, с которым они столкнулись», — цитирует артиста издание vokrug.tv.
Ирония судьбы заключалась в том, что скандальный уход, по его же словам, спас ему жизнь. Он уверен, что, останься он на проекте, из-за плотного графика он бы не пошел на обследование, и болезнь могла бы обнаружиться слишком поздно. Артист прошел тяжелый курс лечения, включая химиотерапию в Боткинской больнице, и в апреле 2022 года объявил о своей победе над болезнью. Сейчас Сергей находится в состоянии ремиссии и регулярно проходит обследования.

Личная жизнь Сергея Сафронова

Сергей и Екатерина Сафроновы с дочкой Алисой (Фото: Instagram*@ safronov_sergey)
Личная жизнь Сергея не уступает его магическим номерам в драматизме. Первая жена Мария познакомилась с ним на съёмках шоу «Чудо-люди». В 2011 году они поженились, затем появились дочь Алина и сын Владимир. Но в 2016-м брак распался — официальная формулировка: «постоянные конфликты и взаимные упрёки в ревности». При разводе Сергей оставил бывшей жене квартиру в Москве и двоих детей.

Мария позже вышла замуж повторно и переехала с новой семьёй в Великобританию. Сафронов признаёт, что редко видит детей от первого брака и почти не участвует в их взрослении.

Из депрессии после развода его вытащила новая любовь — Екатерина, которая работала ассистенткой в команде «Братьев Сафроновых». Роман какое-то время скрывался даже от самых близких. В 2017 году они поженились. В сентябре 2018-го родилась дочь Алиса. А в октябре 2025 года Сафронов объявил, что стал отцом в четвёртый раз, и впервые присутствовал при родах. Он описывал, как «как дурак держал жену за руку и шутил», а потом, когда врач протянул ему ножницы для разрезания пуповины, «голова отключилась»:
«И вот я встаю и дальше ничего не помню. Всё как в тумане! Я вижу это крохотное тельце розового цвета и совершаю этот ритуал впервые, а может, и в последний раз в жизни. Это большое счастье: знать, что есть люди в этом мире, которые мои!» — писал Сергей в личном блоге.

Как сейчас живет Сафронов

Сегодня ритм жизни Сергея Сафронова совсем не похож на ритм «уволенного ведущего». График выступлений плотный: весной-летом 2026 года он выходит на сцену Театра иллюзий в Москве в шоу «Карнавал магии» — с левитацией, лестницей с мечами, чтением мыслей и рискованными трюками с протыканием.

Параллельно он участвует в театральных проектах как актёр и режиссёр, включая постановку «Есенин: исповедь дезертира» в театре «Точка Ру». Братья Андрей и Илья остаются его опорой. Сафронов открыто признаёт: в год борьбы с раком и восстановления после скандала именно братья в работе взяли весь удар на себя, позволив ему сосредоточиться на лечении и личной жизни.

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Елена Генералова

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