29 сентября 2026, 12:28

Лиза Моряк (фото: Instagram* / moryakliza)

Елизавета Романовна Моряк, которую зрители знают как Лизу Моряк, — российская актриса театра и кино. Она сыграла Татьяну Ларину в экранизации романа «Евгений Онегин», вышедшей в 2024 году, а также появлялась в фильмах и сериалах «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Жизнь по вызову», «Гудбай, Америка», «Война и музыка». Кроме того, актриса исполнила роль мамы Дяди Фёдора в проектах по мотивам «Простоквашино». Лиза Моряк замужем за режиссером и продюсером Сариком Андреасяном. 30 сентября актрисе исполняется 31 год. О ее детстве, начале карьеры, знакомстве с будущим мужем и семейной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Лизы Моряк: детство и первые шаги в профессии Как Лиза Моряк получила первые роли в кино Знакомство Лизы Моряк и Сарика Андреасяна Лиза Моряк снимается в проектах мужа Лиза Моряк сейчас

Биография Лизы Моряк: детство и первые шаги в профессии

Лиза Моряк с мамой (фото: Instagram* / moryakliza)

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Как Лиза Моряк получила первые роли в кино

«Я долго не могла найти агента и была расстроена тем, что в студенческие времена мне не рассказали, как устроен киномир, как попасть в кино и получить роль. Спустя год агента нашла, меня добавили в актерскую базу, и я стала ходить на пробы. Так прошел еще год, ролей в кино мне не предлагали. У меня даже были мысли, что выбрала не ту профессию», — вспоминала Лиза.

Лиза Моряк (фото: Instagram* / moryakliza)

Знакомство Лизы Моряк и Сарика Андреасяна

«Это был такой красивый харассмент, Андреасян оказывал мне приятные знаки внимания, ухаживал. Но мне не хотелось стать девушкой на одну ночь», — рассказывала актриса.

Лиза Моряк (фото: Instagram* / moryakliza)

«Это был очень сложный в эмоциональном плане момент, я места себе не находила. Меня обвиняли в том, что я разрушила семью, но совесть моя абсолютно чиста. Клянусь, я Андреасяна и пальцем не тронула до того момента, как он оформил развод», — говорила Лиза.

Дети Лизы Моряк и Сарика Андреасяна

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (фото: Instagram* / moryakliza)

«Моя мама, муж и няня помогают мне быть женой, мамой, дочерью и актрисой. А еще надо просто заранее все планировать. Я очень крутой менеджер с точки зрения тайминга: понимаю, что главное, что в приоритете, и составляю себе график на месяц вперед», — рассказывала Моряк.

Лиза Моряк снимается в проектах мужа

Лиза Моряк (фото: Instagram* / moryakliza)

«Недостаточно быть любимой женщиной и музой, важно еще владеть профессией и играть действительно то, в чем ты хороша. Как продюсер Сарик производит около 20 проектов в год, но совместно мы делаем лишь те, в которых уверены, что наш тандем привнесет что-то новое и это интересно нам самим», — объясняла Лиза.

«Моя работа вдохновила Сарика. Ему понравилось то, какой я сделала Татьяну. Он горд, что его жена талантлива. Когда фильм был на монтаже, Сарик сказал: "Каждый раз, когда смотрю фильм, плачу". Оператор, который снимал фильм, сказал: "Это одна из лучших ролей Лизы"», — вспоминала она.

Лиза Моряк сейчас

Лиза Моряк и Сарик Андреасян с детьми (фото: Instagram* / moryakliza)

«Он красивый, нежный мальчик. В его чертах — вся наша тишина и весь наш свет. В его глазах, еще сонных и распахнутых в вечность, мы уже прочитали историю, которую нам только предстоит написать вместе. Теперь наш путь — это его шаги. И мы счастливы идти по нему — медленно, нежно, бесконечно», — призналась актриса.