«Совесть моя абсолютно чиста»: как Лиза Моряк закрутила роман с женатым режиссером Сариком Андреасяном и стала главной звездой его фильмов?
Елизавета Романовна Моряк, которую зрители знают как Лизу Моряк, — российская актриса театра и кино. Она сыграла Татьяну Ларину в экранизации романа «Евгений Онегин», вышедшей в 2024 году, а также появлялась в фильмах и сериалах «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Жизнь по вызову», «Гудбай, Америка», «Война и музыка». Кроме того, актриса исполнила роль мамы Дяди Фёдора в проектах по мотивам «Простоквашино». Лиза Моряк замужем за режиссером и продюсером Сариком Андреасяном. 30 сентября актрисе исполняется 31 год. О ее детстве, начале карьеры, знакомстве с будущим мужем и семейной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Лизы Моряк: детство и первые шаги в профессииПри рождении будущую актрису звали Елизавета Моряшина. Она выросла в семье пилота и выпускницы педагогического вуза. Детство девочки прошло в Твери, однако лето она часто проводила в Москве у деда и прабабушки по отцовской линии, поэтому столичная жизнь с ранних лет не казалась ей чем-то совершенно чужим.
В детстве Елизавета профессионально занималась бальными танцами и одновременно посещала драматический кружок. В 14 лет у девушки появилась новая мечта — она захотела стать моделью. Лиза смогла получить рекламный контракт и отправилась в Италию на фотосъемку.
Еще через год она начала заниматься на курсах при Театре имени Ермоловой, поскольку уже тогда рассчитывала поступить в один из московских театральных вузов. Отец девушки к тому времени работал в аэропорту «Внуково» и снимал дом в расположенном рядом поселке. Благодаря этому Лиза, которая окончила школу экстерном, могла жить сразу на два города.
Поступить в ГИТИС с первого раза ей не удалось: Владимир Андреев не принял абитуриентку. Однако уже в 16 лет Елизавета Моряк стала студенткой Щепкинского училища. Ее педагогами были Виктор Коршунов и Владимир Сафронов.
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Учеба складывалась не всегда гладко. Однажды Лиза не пришла на репетицию, что вызвало серьезный конфликт с педагогами. В результате студентка получила выговор, а также лишилась участия во всех спектаклях.
На старших курсах появилась другая проблема: Лиза переживала из-за неудач на кастингах и не понимала, как пробиться в кино. При этом первые экранные работы у нее все же появились. Актриса снялась в проекте «Москва, я терплю тебя», а после получения диплома сыграла Милу в «Гроздьях винограда» и Риту в «Серебряном бору».
Как Лиза Моряк получила первые роли в киноПосле окончания училища актриса долго не могла найти агента и постепенно начала сомневаться в правильности выбранной профессии.
«Я долго не могла найти агента и была расстроена тем, что в студенческие времена мне не рассказали, как устроен киномир, как попасть в кино и получить роль. Спустя год агента нашла, меня добавили в актерскую базу, и я стала ходить на пробы. Так прошел еще год, ролей в кино мне не предлагали. У меня даже были мысли, что выбрала не ту профессию», — вспоминала Лиза.В какой-то момент она решила попробовать другой путь и подала документы в РГГУ на магистратуру по искусствоведению. Актриса уже оплатила подготовительные курсы для поступления, когда на ее электронную почту пришло приглашение на пробы в проект «Девушки бывают разные».
Позже Моряк узнала, что создатели фильма уже утвердили известных актеров, поэтому средств на еще одну звезду в проекте не оставалось. Для роли Элайзы решили найти начинающую артистку. Видеопробы Лизы понравились авторам картины.
Знакомство Лизы Моряк и Сарика АндреасянаЛично с Сариком Андреасяном она познакомилась уже на съемочной площадке в Испании. Во время одного из ужинов актриса и режиссер оказались за одним столом. Они разговорились и быстро нашли общий язык, причем обоим показалось, будто они знакомы давно.
В ходе беседы Андреасян рассказал, что готовит следующий фильм — «Гудбай, Америка», — а затем попросил Лизу показать акцент. Режиссера устроил результат, после чего он пообещал отправить актрисе сценарий.
Постепенно профессиональное знакомство начало перерастать в личный интерес. Лиза замечала, что режиссер проявляет к ней симпатию, однако знала, что он женат, поэтому старалась не переходить границу.
«Это был такой красивый харассмент, Андреасян оказывал мне приятные знаки внимания, ухаживал. Но мне не хотелось стать девушкой на одну ночь», — рассказывала актриса.При этом Лиза понимала, что Сарик Андреасян — режиссер и в будущем может предложить ей работу. Поэтому ей приходилось одновременно сохранять хорошие отношения и не позволять им перейти из дружеских в романтические.
На тот момент режиссер состоял в браке с Аленой Тимченко, которая родила ему двоих сыновей. Лиза не хотела становиться причиной распада чужой семьи, хотя признавалась, что испытывала к Андреасяну притяжение и открыто подчеркивала, что отношения с женатыми мужчинами для нее неприемлемы.
Однако когда началась работа над «Гудбай, Америка», Лиза и Сарик отправились на съемки уже как пара. К этому моменту режиссер решил развестись. Актриса не считала себя виновницей распада брака Андреасяна. По словам Моряк, она была уверена, что проблемы в отношениях режиссера с супругой возникли еще до их знакомства.
«Это был очень сложный в эмоциональном плане момент, я места себе не находила. Меня обвиняли в том, что я разрушила семью, но совесть моя абсолютно чиста. Клянусь, я Андреасяна и пальцем не тронула до того момента, как он оформил развод», — говорила Лиза.Она долго не афишировала отношения с режиссером именно из-за опасений столкнуться с общественной критикой и обвинениями в разрушении чужой семьи. Однако роман оказался серьезным. В июне 2022 года Сарик Андреасян сделал Лизе предложение во время воздушной прогулки. Уже в ноябре того же года они официально зарегистрировали брак.
Дети Лизы Моряк и Сарика Андреасяна
В 2023 году у супругов родилась дочь Элизабет. После первой беременности актриса набрала 20 килограммов, однако довольно быстро вернулась к работе. Уже через полтора месяца после родов она снова вышла на съемочную площадку и приняла участие во втором сезоне сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову».
Совмещать материнство, семейную жизнь и актерскую карьеру Лизе помогают близкие и четкое планирование.
«Моя мама, муж и няня помогают мне быть женой, мамой, дочерью и актрисой. А еще надо просто заранее все планировать. Я очень крутой менеджер с точки зрения тайминга: понимаю, что главное, что в приоритете, и составляю себе график на месяц вперед», — рассказывала Моряк.В мае 2025 года у пары родилась вторая дочь — Шарлиз.
Лиза Моряк снимается в проектах мужаЛиза Моряк регулярно оказывается в центре внимания из-за того, что значительная часть ее фильмографии связана с проектами Сарика Андреасяна. Актриса снималась в его работах «Чикатило», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Денискины рассказы», «Сказка о царе Салтане», «Простоквашино».
Из-за этого в адрес супругов неоднократно звучали обвинения в кумовстве. Моряк в ответ подчеркивала, что не считает семейные отношения заменой профессиональным навыкам. По словам актрисы, Сарик не стал бы утверждать ее на сложные роли только потому, что она его жена.
«Недостаточно быть любимой женщиной и музой, важно еще владеть профессией и играть действительно то, в чем ты хороша. Как продюсер Сарик производит около 20 проектов в год, но совместно мы делаем лишь те, в которых уверены, что наш тандем привнесет что-то новое и это интересно нам самим», — объясняла Лиза.Особенно активно обсуждали участие Моряк в экранизации «Евгения Онегина». В картине она сыграла Татьяну Ларину.
«Моя работа вдохновила Сарика. Ему понравилось то, какой я сделала Татьяну. Он горд, что его жена талантлива. Когда фильм был на монтаже, Сарик сказал: "Каждый раз, когда смотрю фильм, плачу". Оператор, который снимал фильм, сказал: "Это одна из лучших ролей Лизы"», — вспоминала она.Со временем Моряк стала спокойнее относиться к негативным комментариям в свой адрес. Актриса уверена в собственных профессиональных способностях и считает, что часть критики связана не с ее работой, а с тем, что ее муж занимает заметное место в российской киноиндустрии.
Лиза Моряк сейчасВ начале сентября 2026 года Лиза Моряк родила третьего ребенка — сына. Мальчик появился на свет 3 сентября в 22:34. Родители решили назвать его Эдмондом. О рождении ребенка актриса сообщила подписчикам в личном блоге.
Актриса также поделилась своими впечатлениями от первых дней жизни сына, назвав его красивым и нежным мальчиком и рассказав о том, какие эмоции вызвала встреча с новорожденным.
«Он красивый, нежный мальчик. В его чертах — вся наша тишина и весь наш свет. В его глазах, еще сонных и распахнутых в вечность, мы уже прочитали историю, которую нам только предстоит написать вместе. Теперь наш путь — это его шаги. И мы счастливы идти по нему — медленно, нежно, бесконечно», — призналась актриса.Сейчас Лиза Моряк восстанавливается после третьих родов и привыкает к новой роли многодетной мамы. Основное время она посвящает новорожденному сыну и двум старшим дочерям, одновременно продолжая совмещать семейную жизнь с актерской профессией.