03 сентября 2026, 14:35

Кирилл Пирогов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Кирилл Пирогов — российский актер театра, кино и дубляжа, композитор, заслуженный артист Российской Федерации. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Орел и решка» и «Брат 2». За работу в картине «Орел и решка» артист получил премию «Ника», а в культовом боевике Алексея Балабанова сыграл компьютерщика Илью Сетевого. 4 сентября Кириллу Пирогову исполняется 53 года. За годы карьеры актер успел поработать в театре и кино, записать десятки аудиокниг и радиоспектаклей, заняться режиссурой и преподаванием. При этом Пирогов никогда не стремился превращать личную жизнь в публичное шоу. Чем известен Кирилл Пирогов, какие фильмы с ним стоит посмотреть и чем актер занимается сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Кирилла Пирогова: Тегеран, Будапешт и Москва Образование и «Мастерская Петра Фоменко» Фильмы с Кириллом Пироговым: «Орел и решка» и первая «Ника» Как Кирилл Пирогов попал в «Брат 2» Фильмография Кирилла Пирогова Почему Кирилл Пирогов предпочитает театр кино Кирилл Пирогов и радиоспектакли: актер стал работать с аудиокнигами Кирилл Пирогов — режиссер и преподаватель Личная жизнь Кирилла Пирогова Чем Кирилл Пирогов занимается сейчас Кирилл Пирогов о Голливуде и жизни в России

Биография Кирилла Пирогова: Тегеран, Будапешт и Москва

Кирилл Пирогов (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Образование и «Мастерская Петра Фоменко»

«Я не знаю, что будет дальше»: Ксения Бородина сделала заявление об эмиграции

Фильмы с Кириллом Пироговым: «Орел и решка» и первая «Ника»

Кирилл Пирогов (фото: кадр из фильма «Орел и решка»)

Как Кирилл Пирогов попал в «Брат 2»

Кирилл Пирогов и Сергей Бодров-младший (фото: кадр из фильма «Брат 2»)

Фильмография Кирилла Пирогова

1995 — «Орел и решка»;

2000 — «Брат 2»;

2002 — «Ростов-папа»; «Дневник убийцы»;

2006 — «Питер FM»; «Доктор Живаго»;

2009 — «Обитаемый остров»; «Исчезнувшие»;

2010 — «Иосиф Бродский. Разговор с небожителем»;

2011 — «Откровения»;

2012 — «Поклонница»;

2014 — «Раскоп»;

2015 — «Сохрани мою речь навсегда»;

2016 — «Разбуди меня»;

2017 — «Троцкий»; «Территория»;

2021 — «Игры шпионов»;

2022 — «Портрет незнакомца»; «Переговорщик».

Кирилл Пирогов (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

Почему Кирилл Пирогов предпочитает театр кино

«Театр — это место, где артисты растут, если получается, что театр такой домашний и хорошее отношение между людьми. Театр — это место, где ты учишься жить, работать, дышать. А в кино — это выход в довольно короткий момент прекрасных и удивительных встреч в жизни с людьми… и очень фрагментарный. А театр… если ты работаешь, служишь в нем, то это довольно регулярное занятие», — объяснял Кирилл.

Кирилл Пирогов и радиоспектакли: актер стал работать с аудиокнигами

Кирилл Пирогов (фото: кадр из фильма «Сестры»)

Кирилл Пирогов — режиссер и преподаватель

Личная жизнь Кирилла Пирогова

Кирилл Пирогов (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

«Зачем задавать вопросы о том, что я ем и кого люблю. Это абсурд! Я не закрыт, просто считаю, что обсуждать частную сторону жизни не стоит. Сама жизнь такая большая и разнообразная, о ней можно говорить бесконечно. Она гораздо интересней, чем мелкие подробности, которые мало чем отличаются от жизни всех остальных людей», — говорил актер.

Чем Кирилл Пирогов занимается сейчас

Кирилл Пирогов о Голливуде и жизни в России

«Не переживайте: я из России двигаться пока никуда не собираюсь. Пока меня все устраивает. И актерская карьера в том числе», — сказал артист.