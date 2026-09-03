Опоздал на пробы из-за милиции, скрывает личную жизнь и высказался о России: где сейчас звезда фильма «Брат 2» Кирилл Пирогов ?
Кирилл Пирогов — российский актер театра, кино и дубляжа, композитор, заслуженный артист Российской Федерации. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Орел и решка» и «Брат 2». За работу в картине «Орел и решка» артист получил премию «Ника», а в культовом боевике Алексея Балабанова сыграл компьютерщика Илью Сетевого. 4 сентября Кириллу Пирогову исполняется 53 года. За годы карьеры актер успел поработать в театре и кино, записать десятки аудиокниг и радиоспектаклей, заняться режиссурой и преподаванием. При этом Пирогов никогда не стремился превращать личную жизнь в публичное шоу. Чем известен Кирилл Пирогов, какие фильмы с ним стоит посмотреть и чем актер занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Кирилла Пирогова: Тегеран, Будапешт и МоскваКирилл Альфредович Пирогов родился в сентябре 1973 года в Тегеране. В то время семья будущего актера жила в столице Ирана: его отец работал во внешнеторговой сфере и занимался импортом тяжелой дорожной и строительной техники.
Первые годы жизни Кирилла также прошли за пределами России. Четыре года он прожил в Будапеште, а в Москву переехал непосредственно перед поступлением в школу. Основную часть времени воспитанию сына посвящала мама. Она старалась сделать так, чтобы ребенок постоянно занимался чем-то полезным и развивал разные способности.
Кирилл учился в специальной школе с углубленным изучением английского и французского языков. Одновременно он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, тренировался в секции фехтования и занимался в известной детской театральной студии Сергея Зиновьевича Казарновского.
Родители поддерживали всестороннее развитие сына, однако актерскую карьеру для него не планировали. Они представляли Кирилла ученым или дипломатом и рассчитывали, что после школы он поступит в МГУ либо МГИМО.
Сам Пирогов довольно быстро понял, что научная карьера его совершенно не привлекает. Формулы и сложные задачи не вызывали у него интереса, поэтому в старших классах он открыто заявил родителям, что не собирается тратить время на то, что ему не нравится. В итоге после школы Кирилл выбрал театральное образование и поступил в знаменитое училище имени Бориса Щукина.
Образование и «Мастерская Петра Фоменко»Пять лет Пирогов учился в Театральном училище имени Бориса Щукина на курсе Владимира Иванова. Именно там он получил профессиональную актерскую подготовку и сформировал собственное представление о сцене. Еще до окончания училища Кирилл получил возможность сыграть в дипломном спектакле «Шум и ярость». Постановку создавали совместно студенты Щукинского училища и ГИТИСа.
Работа молодых актеров заинтересовала режиссера Петра Фоменко. Он обратил внимание на Пирогова и пригласил его в труппу своего театра. Для Кирилла это стало особенно значимым событием: до этого Фоменко, как правило, принимал в свою труппу актеров, которых обучал лично.
В «Мастерской Петра Фоменко» Пирогов быстро вошел в репертуар и сыграл в постановках по произведениям классиков. В его театральной карьере появились спектакли по произведениям Уильяма Шекспира, Александра Пушкина, Михаила Булгакова и других авторов.
За работу в спектакле «Носорог» актер получил театральные награды «Чайка» и «Золотой витязь». Также в его профессиональной коллекции есть премия Москвы в области искусства и литературы за постановку «Три сестры» по пьесе Антона Чехова. Театр на протяжении многих лет остается для Пирогова не просто местом работы. Сам артист неоднократно говорил о его особом значении для актера.
Фильмы с Кириллом Пироговым: «Орел и решка» и первая «Ника»Кинематографический дебют Кирилла Пирогова оказался не менее заметным, чем его первые театральные работы. Впервые зрители увидели актера на большом экране в картине «Орел и решка». Однако путь Пирогова на съемочную площадку начался с необычной истории.
На пробы он опоздал, поскольку его задержала милиция. Режиссер долго сомневался, стоит ли доверять одну из ролей практически неопытному актеру. Впрочем, других подходящих кандидатов в итоге не нашли, и Пирогов получил возможность сыграть в картине.
Премьера «Орла и решки» прошла успешно. Критики высоко оценили фильм, а сам Кирилл получил премию «Ника». Кроме того, жюри кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине вручило ему главный приз. Казалось бы, после такого дебюта предложения от режиссеров должны были посыпаться одно за другим. Однако этого не произошло. После «Орла и решки» Пирогов практически на пять лет отошел от активной работы в кино и сосредоточился на театре.
Как Кирилл Пирогов попал в «Брат 2»Новая громкая роль появилась у актера спустя несколько лет. В культовый фильм Алексея Балабанова «Брат 2» Пирогов попал благодаря стечению обстоятельств. Изначально актер пришел на пробы к Константину Мурзенко. Фотографию Пирогова увидел Алексей Балабанов. Режиссеру понравилась выразительная и подвижная мимика артиста, поэтому он решил пригласить его в проект.
Так Пирогов получил роль компьютерщика Ильи Сетевого. Для съемок актеру пришлось освоить вождение автомобиля. В результате образ Ильи стал одной из заметных второстепенных ролей в «Брате 2», а сам фильм принес Пирогову широкую известность.
Следующей важной встречей в его карьере стал Сергей Бодров. После работы в «Брате 2» Бодров пригласил Пирогова в свой режиссерский дебют — фильм «Сестры». Бодров предложил коллеге отрицательную роль. Пирогов признавался, что такое решение его удивило, но одновременно заинтересовало: актеру было важно попробовать себя в непривычном амплуа.
Фильмография Кирилла ПироговаПосле «Брата 2» фильмография Кирилла Пирогова начала постепенно расширяться. Актер снимался и в крупных проектах, и в картинах, где ему доставались небольшие, но запоминающиеся роли.
Одной из следующих заметных работ стал сериал «Дневник убийцы». В 2004 году Пирогов появился в детективе «Красная капелла». Позднее в его фильмографии появились как телевизионные проекты, так и полнометражные картины.
Основные фильмы и сериалы с Кириллом Пироговым:
- 1995 — «Орел и решка»;
- 2000 — «Брат 2»;
- 2002 — «Ростов-папа»; «Дневник убийцы»;
- 2006 — «Питер FM»; «Доктор Живаго»;
- 2009 — «Обитаемый остров»; «Исчезнувшие»;
- 2010 — «Иосиф Бродский. Разговор с небожителем»;
- 2011 — «Откровения»;
- 2012 — «Поклонница»;
- 2014 — «Раскоп»;
- 2015 — «Сохрани мою речь навсегда»;
- 2016 — «Разбуди меня»;
- 2017 — «Троцкий»; «Территория»;
- 2021 — «Игры шпионов»;
- 2022 — «Портрет незнакомца»; «Переговорщик».
Почему Кирилл Пирогов предпочитает театр киноПирогов не раз объяснял, почему театр занимает особое место в его профессиональной жизни. По мнению актера, именно регулярная работа на сцене помогает артисту постоянно развиваться.
«Театр — это место, где артисты растут, если получается, что театр такой домашний и хорошее отношение между людьми. Театр — это место, где ты учишься жить, работать, дышать. А в кино — это выход в довольно короткий момент прекрасных и удивительных встреч в жизни с людьми… и очень фрагментарный. А театр… если ты работаешь, служишь в нем, то это довольно регулярное занятие», — объяснял Кирилл.Для Пирогова театр и кино никогда не конкурировали между собой. Он воспринимает их как разные формы профессии, каждая из которых дает актеру собственный опыт.
Кирилл Пирогов и радиоспектакли: актер стал работать с аудиокнигамиПомимо театра и кинематографа, Кирилл Пирогов активно работает с аудиоформатами. Он записал около двух десятков аудиокниг и радиоспектаклей. В студию звукозаписи актер пришел по собственной инициативе. Для начала он предложил записать несколько рассказов Юрия Олеши.
Пирогов признавался, что особенно ценит радио за возможность обращаться к хорошей литературе. Кроме того, актер участвовал в создании анимационных проектов, посвященных российской истории и известным деятелям культуры.
В проекте «Живые мемории» вышло десять серий. Эпизод, в котором текст читал Пирогов, собрал больше всего просмотров. Короткометражный фильм рассказывал о дне освящения Владимирского собора в Киеве. Храм расписывали знаменитые художники Виктор Васнецов и Михаил Нестеров.
Кирилл Пирогов — режиссер и преподавательПрофессиональные интересы Пирогова давно не ограничиваются актерской работой. В «Мастерской Петра Фоменко» он также пробует себя в качестве режиссера и ставит спектакли. Кроме того, артист занимается преподавательской деятельностью. На 50-летнем этапе карьеры Пирогов работал преподавателем на кафедре мастерства актера в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина.
Пирогов также регулярно выходит на сцену «Мастерской Петра Фоменко», где совмещает актерскую и режиссерскую работу.
Личная жизнь Кирилла ПироговаО личной жизни Кирилл Пирогов предпочитает практически не говорить. Актер не любит превращать частные обстоятельства в предмет публичного обсуждения. Известно, что артист не женат и не имеет детей.
Сам Пирогов объясняет такое отношение к популярности довольно просто: он не считает интерес публики к его повседневной жизни чем-то обязательным.
«Зачем задавать вопросы о том, что я ем и кого люблю. Это абсурд! Я не закрыт, просто считаю, что обсуждать частную сторону жизни не стоит. Сама жизнь такая большая и разнообразная, о ней можно говорить бесконечно. Она гораздо интересней, чем мелкие подробности, которые мало чем отличаются от жизни всех остальных людей», — говорил актер.При этом СМИ неоднократно связывали Пирогова с актрисой Галиной Тюниной, его коллегой по «Мастерской Петра Фоменко». Однако сами артисты никогда публично не подтверждали и не опровергали информацию о романтических отношениях.
Чем Кирилл Пирогов занимается сейчасСегодня Кирилл Пирогов продолжает работать сразу в нескольких направлениях. Он служит в «Мастерской Петра Фоменко», где выходит на сцену как актер и занимается режиссурой. Артист также принимает участие в театральных фестивалях и образовательных проектах. Помимо регулярных выступлений в Москве, Пирогов гастролирует по российским регионам и проводит театральные лаборатории для молодых артистов в разных городах.
В мае 2024 года актер стал гостем программы «Белая студия», где подробно рассказал о своем творческом пути и профессиональных взглядах. В июне того же года Пирогов принял участие в театральном фестивале «Учитель и Ученики», который прошел в подмосковном Ногинске.
Актер продолжает работать и в отечественном кинематографе. В его профессиональных планах также значились проекты «Юг» и «Буровая», выход которых ожидался в 2024 и 2025 годах соответственно. Кроме того, Пирогов периодически появляется в качестве приглашенного эксперта и гостя культурных телевизионных программ, в том числе «Белой студии».
Кирилл Пирогов о Голливуде и жизни в РоссииВ одном из интервью, которое представлено на сайте «Мастерской Петра Фоменко», актер ответил на вопрос о возможной карьере в Голливуде.
«Не переживайте: я из России двигаться пока никуда не собираюсь. Пока меня все устраивает. И актерская карьера в том числе», — сказал артист.