20 августа 2026, 13:08

Борис Корчевников (фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Борис Корчевников оказался перед телекамерами еще в детстве: начинал как актер, а затем стал репортером «Там-Там новостей». Сегодня зрители знают его как деликатного телеведущего, который умеет говорить с героями на самые сложные темы и находить нужные слова. Однако в последние годы поклонники заметили изменения в его внешности и речи. Что известно о карьере Бориса Корчевникова, его неудачах в личной жизни, непростых отношениях с отцом и серьезных проблемах со здоровьем — в материале «Радио 1».





Содержание Борис Корчевников: театр и журналистика Образование и начало телевизионной карьеры Личная жизнь Бориса Корчевникова Отец Бориса Корчевникова Вячеслав Орлов Болезнь Бориса Корчевникова

Борис Корчевников: театр и журналистика

Борис Корчевников (фото: Instagram* / b.korchevnikov)

Образование и начало телевизионной карьеры

Алла Пугачёва и закулисье советской эстрады: кого считали жертвами влияния Примадонны и почему она конфликтовала с Ларисой Долиной?

Борис Корчевников (фото: Instagram* / b.korchevnikov)

Личная жизнь Бориса Корчевникова

Борис Корчевников (фото: Instagram* / b.korchevnikov)

Отец Бориса Корчевникова Вячеслав Орлов

Борис Корчевников (фото: Instagram* / b.korchevnikov)

Болезнь Бориса Корчевникова

Борис Корчевников (фото: Instagram* / b.korchevnikov)

Вторая операция и проблемы со слухом