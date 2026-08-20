Опухоль мозга, потеря слуха и болезненное расставание: через какие драмы прошел Борис Корчевников и почему он до сих пор живет с мамой?
Борис Корчевников оказался перед телекамерами еще в детстве: начинал как актер, а затем стал репортером «Там-Там новостей». Сегодня зрители знают его как деликатного телеведущего, который умеет говорить с героями на самые сложные темы и находить нужные слова. Однако в последние годы поклонники заметили изменения в его внешности и речи. Что известно о карьере Бориса Корчевникова, его неудачах в личной жизни, непростых отношениях с отцом и серьезных проблемах со здоровьем — в материале «Радио 1».
Борис Корчевников: театр и журналистикаБорис Корчевников вырос в семье, тесно связанной с театром и телевидением. Мама с ранних лет брала сына с собой на работу: сначала она руководила музеем МХАТ, а позднее стала работать в театре кукол Сергея Образцова.
Мальчик проводил много времени за кулисами, наблюдал за репетициями, рисовал артистов и постепенно привык к атмосфере театра. Однажды Олег Табаков предложил Борису самому попробовать выйти на сцену. Так Корчевников начал участвовать в спектаклях, а уже в подростковом возрасте играл сразу в нескольких постановках.
Позже телеведущий вспоминал, что ему нравилось перевоплощаться в разных персонажей и работать на одной сцене с такими известными артистами, как Евгений Миронов и Олег Ефремов. Однако со временем Борис начал понимать, что актерская профессия требует специальных навыков, которых ему не хватает. С каждой новой ролью он все отчетливее осознавал отсутствие профессиональной актерской подготовки.
В журналистике Корчевников чувствовал себя значительно увереннее. На телевидение он впервые попал в 11 лет: мама привела сына на прослушивание в студию, после чего мальчик получил место репортера в программе «Там-Там новости».
Вскоре Борису доверили вести программу «Башня» на том же телеканале. Этот опыт окончательно убедил его в том, что именно телевидение должно стать его профессией.
Образование и начало телевизионной карьерыПри выборе высшего учебного заведения Корчевников долго не мог определиться между Школой-студией МХАТ и факультетом журналистики МГУ. Его готовы были принять оба вуза, однако в итоге он выбрал журналистику.
После окончания университета Борис практически сразу начал активно развивать профессиональную карьеру. Уже в 20 лет он стал внештатным корреспондентом НТВ. Для многих студентов подобная возможность оставалась недостижимой, но Корчевникову помогли ранний телевизионный опыт, хорошая дикция и поставленная речь.
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Зрители быстро оценили его репортажи, и спустя год журналист получил постоянную работу на телеканале. При этом Борис не отказывался от актерства. Время от времени он появлялся в небольших ролях, а в 2006 году получил заметную роль Ильи Синицына в сериале «Кадетство».
Именно этот проект принес Корчевникову широкую известность. После выхода сериала многие зрители стали воспринимать его прежде всего как актера и связывать с историей кадетов.
Однако продолжать актерскую карьеру Борис не стал. Основное внимание он сосредоточил на телевидении, где ему постепенно начали предлагать все более крупные проекты. Сначала Корчевников перешел на СТС и стал ведущим программы «Хочу верить!». В 2013 году он начал работать в проекте «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».
Позднее зрители особенно полюбили его программу «Судьба человека», которая впоследствии получила название «Жизнь и судьба». Главным профессиональным проектом Корчевникова стал телеканал «Спас», где он занял должность генерального директора.
При столь успешной карьере на телевидении личная жизнь Бориса складывалась гораздо сложнее.
Личная жизнь Бориса КорчевниковаКорчевников всегда пользовался популярностью у зрительниц. Его харизма, спокойная манера общения и доброжелательность заставляли многих предполагать, что за пределами экрана телеведущий давно создал семью.
Однако у Бориса нет ни жены, ни детей. Сам журналист говорил, что значительную часть его жизни занимает работа на телевидении и ее ему вполне хватает. За этим отношением к личной жизни стоит непростая история любви. Долгое время Корчевников встречался с актрисой Анной-Сесиль Свердловой, которая родилась во Франции, а позже вместе с семьей переехала в Москву.
Отношения пары продолжались около семи лет. В 2015 году появились слухи о том, что Борис и Анна-Сесиль тайно поженились, однако подтверждения эта информация не получила.
Позже пара рассталась. Для Корчевникова разрыв стал тяжелым испытанием. По словам телеведущего, причиной расставания не стала измена, однако от этого пережить окончание длительных отношений легче не получилось. Именно в этот период неожиданную поддержку Борис получил от человека, отношения с которым долгое время оставались сложными, — своего отца.
Отец Бориса Корчевникова Вячеслав ОрловОтец телеведущего Вячеслав Орлов также связал жизнь с телевидением и театром. Он сделал карьеру на советском телевидении, позднее руководил Театром имени Маяковского, а затем возглавлял Театр имени Пушкина.
Когда стало известно о беременности матери Бориса, Орлов ушел из семьи и не стал принимать участия в воспитании ребенка. С сыном он встретился только спустя 13 лет. Позже Вячеслав рассказывал, что все это время наблюдал за Борисом в театре и по телевидению. Однако для самого Корчевникова эта встреча не стала поводом сразу забыть прошлое.
Борис не стремился к общению с отцом. Он тяжело переживал историю матери, испытывал обиду из-за того, что вырос без родителя, а также негативно относился к пристрастию отца к алкоголю. Кроме того, ему было непросто принять тот факт, что Вячеслав жил другой семейной жизнью, пока сын рос без него.
Лишь в 2015 году, уже будучи взрослым и состоявшимся человеком, Корчевников решился на серьезный разговор с отцом. Они встретились на Рождество и впервые смогли откровенно поговорить друг с другом. Борис запомнил отцовские советы и позднее особенно ценил его поддержку. Когда телеведущий переживал расставание с любимой женщиной, Вячеслав оказался рядом. Именно это помогло отцу и сыну сблизиться.
Вскоре Вячеслав Орлов ушел из жизни. В последние годы они поддерживали хорошие отношения, а незадолго до смерти отец познакомил Бориса со своей дочерью от других отношений.
Болезнь Бориса КорчевниковаПосле расставания с Анной-Сесиль Свердловой Корчевников больше не рассказывал о серьезных романтических отношениях. Публично он не демонстрировал рядом с собой новых избранниц, из-за чего в СМИ и социальных сетях начали появляться различные слухи о его личной жизни.
Сам Борис говорил, что хотел бы однажды создать семью и стать отцом, однако специально искать любовь не стремится. Сейчас телеведущий живет вместе с матерью. По его словам, от ее квартиры ему удобнее добираться до работы, кроме того, близкий человек помогает ему восстанавливаться после серьезных проблем со здоровьем.
Тревогу поклонников состояние Бориса впервые вызвало в 2015 году. Тогда журналист рассказал, что врачи обнаружили у него опухоль мозга. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Врачи провели операцию, после которой Борису потребовалось длительное восстановление.
После хирургического вмешательства Корчевников около трех недель не мог самостоятельно ходить. Постепенно он восстановился и снова вернулся к привычной жизни. Лечение также включало гормональные препараты, из-за которых телеведущий значительно набрал вес. Позже ему удалось постепенно избавиться от части лишних килограммов.
Вторая операция и проблемы со слухом
В 2022 году Борис Корчевников снова столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, из-за которых ему потребовалась еще одна операция. После хирургического вмешательства телеведущий столкнулся с нарушением слуха. Без специального устройства ему стало трудно разбирать речь собеседников, поэтому Борис начал пользоваться слуховым аппаратом.
Изменения сказались и на его речи. Подобная проблема стала особенно тяжелым испытанием. Несмотря на сложности, Корчевников продолжает работать на телевидении. Он не скрывает надежды на то, что со временем сможет восстановить слух и вернуться к прежнему состоянию.