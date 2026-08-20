Страдал от заикания, не прошел в Суворовское и развелся через три года: как живет звезда «Притяжения» Риналь Мухаметов и кто его вторая жена?
Риналь Альбертович Мухаметов — российский актёр театра и кино, сценарист, певец и музыкант, амбассадор фонда «Подари жизнь». Широкую известность ему принесла роль пришельца Хэкона в фантастических фильмах Фёдора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение». В фильмографии артиста есть исторические драмы, комедии, триллеры и фантастические проекты. 21 августа Риналю Мухаметову исполняется 37 лет. Подробнее о жизни и творческом пути актёра — в материале «Радио 1».
Биография Риналя Мухаметова: детство и семьяБудущий актёр родился в татарском посёлке Алексеевское, расположенном примерно в 100 км от Казани. В семье Риналя Мухаметова есть русские и татарские корни, поэтому себя артист называет «многонародным человеком».
Отец Риналя работал механиком, мать — бухгалтером. Дополнительно она трудилась мастером по обжигу на кирпичном заводе. Любовь к сцене Мухаметов, вероятно, унаследовал от деда, который увлекался художественной самодеятельностью. Именно дед помог внуку подготовить программу для поступления в театральное училище.
В детстве Риналь хорошо себя вёл, много интересовался окружающим миром, хотя отличником не был. Он занимался футболом, хоккеем и акробатикой, а позже остановился на единоборствах и получил коричневый пояс по тхэквондо.
Ещё одной особенностью детства Мухаметова стало сильное заикание. Он не помнит, когда именно появилась проблема, но в подростковом возрасте наблюдался у врачей и пробовал разные методы лечения. Избавиться от выраженного заикания ему удалось уже в студенческие годы. Сам артист считает, что ему помогла постоянная практика общения.
После седьмого класса в жизни Риналя появилась музыка: он освоил ударную установку и продолжает играть на барабанах. При этом в школьные годы Мухаметов собирался связать будущее с военной службой.
Образование Риналя МухаметоваПосле восьмого класса Мухаметов попытался поступить в Суворовское училище. Он хотел стать морским пехотинцем, однако не прошёл отбор. Среди причин оказались невысокие оценки по точным предметам, особенно по математике, а также проблемы с речью.
После неудачи Риналь решил попробовать себя в другой сфере. Он любил цирк и мечтал выступать на арене в образе клоуна. В итоге Мухаметов поступил на эстрадно-цирковое отделение Казанского театрального училища.
Преподаватели быстро заметили способности студента и посоветовали ему попробовать поступить в московский театральный вуз. После второго курса Мухаметов оставил училище и в 2008 году переехал в Москву.
В столице он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Кирилла Серебренникова. Позднее актёр рассказывал, что в тот период сильно заикался, испытывал неуверенность в себе, долго не мог принять себя и с трудом доверял окружающим. Учёба помогла ему развить пластику, освоить актёрское мастерство и научиться контролировать особенности речи. Сам Мухаметов называл заикание своеобразной лакмусовой бумажкой.
«Оно появляется, если я играю что-то очень мне близкое. Я могу с ним работать. Мне сложно объяснить, как я настраиваюсь, но я даже рад, ведь это моя кухня и моя работа над собой», — делился Риналь.В 2012 году Риналь Мухаметов окончил Школу-студию МХАТ. В том же году он получил премию имени Ивана Михайловича Москвина-Тарханова как лучший студент по пластическим дисциплинам.
Театральная карьера Риналя МухаметоваПервые профессиональные шаги Мухаметов сделал на сцене Малого художественного театра имени А. П. Чехова, где сыграл в постановке «Феи». В спектакле «Ландо» по мотивам романа Льва Толстого артист исполнил роль Каренина.
Во время обучения в Школе-студии МХАТ Мухаметов участвовал в спектаклях «CAIN/Каин», где сыграл Каина и Люцифера, и «Красная ветка». После получения диплома актёр вошёл в труппу «Гоголь-центра».
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Театральные зрители оценили его работу в постановках «Охота на снарка» и «Метаморфозы». Одной из заметных ролей стала работа в комедии «Арлекин, воспитанный с любовью», где Мухаметов сыграл главного героя.
В Центре современного искусства «Винзавод» артист участвовал в нескольких спектаклях. В постановке «Герой нашего времени» он одновременно исполнил три роли — Печорина, Грушницкого и Азамата.
Фильмы Риналя Мухаметова: начало карьерыКинодебют Риналя Мухаметова состоялся в 2011 году во втором сезоне фантастического сериала «Башня. Новые люди». Год спустя актёр сыграл еврейского лётчика в военной драме Александра Прошкина «Искупление». Его герой, лейтенант Август, хочет отомстить человеку, виновному в гибели его родителей во время немецкой оккупации, однако встреча с любовью меняет его планы.
В 2013 году Мухаметов получил главную роль в фантастическом триллере «Погружение». По сюжету компания друзей отправляется на поиски древнего поселения, но оказывается в аномальной зоне. Люди там живут в своеобразных коконах, а героям приходится искать путь обратно. Фантастические и мистические проекты впоследствии стали заметной частью фильмографии актёра.
В том же году вышли «Три мушкетёра» Сергея Жигунова, где Мухаметов сыграл д’Артаньяна. Режиссёр высоко оценивал способности актёра, отмечая его вокальные данные, умение фехтовать и выполнять акробатические элементы, физическую подготовку и актёрский талант.
Фильм сравнивали с советской экранизацией романа Александра Дюма 1978 года, однако игра Мухаметова получила положительные отзывы. Исполнитель роли Атоса в советской версии Вениамин Смехов также высоко оценил нового д’Артаньяна, отметив его молодость, лёгкость и мастерство.
Роль Сергея Салтыкова в сериале «Екатерина»Настоящая популярность пришла к Риналю Мухаметову после исторического сериала «Екатерина». В проекте он сыграл князя Сергея Салтыкова — первого фаворита будущей императрицы и предполагаемого отца Павла I. Екатерину сыграла Марина Александрова.
После премьеры сериала у Мухаметова стало значительно больше поклонниц. Сам актёр описывал Салтыкова как образованного, воспитанного и обаятельного человека, который представлял Россию за границей. При этом у героя были и слабости, среди которых артист выделял любовь к алкоголю и Екатерине II.
Затем Мухаметов сыграл художника-авангардиста в мини-сериале «Манекенщица». В создании проекта участвовал модельер Вячеслав Зайцев. В 2015 году актёр появился в лирической комедии Александра Амирова «Тэли и Толи». Он сыграл влюблённого грузина Гочу и работал на одной площадке с Арменом Джигарханяном.
«Притяжение» и другие известные фильмы2017 год стал особенно насыщенным для Мухаметова. Он сыграл в историко-драматическом сериале Алексея Попогребского «Оптимисты», посвящённом сотрудникам Министерства иностранных дел СССР, которые в 1960-е годы занимались международными отношениями и предотвращением дипломатических конфликтов.
В том же году состоялась премьера фантастической драмы Фёдора Бондарчука «Притяжение». Фильм рассказывает о первом контакте человечества с инопланетным разумом после крушения космического корабля в московском Чертанове. Риналь Мухаметов сыграл пришельца Хэкона.
Картина собрала в прокате более миллиарда рублей, а персонаж Мухаметова стал одним из наиболее запоминающихся образов фильма. Критики отдельно отмечали работу актёра. Хэкон вернулся в продолжении — фильме «Вторжение», который вышел в 2020 году. Вместе с Мухаметовым в картине сыграли Ирина Старшенбаум, Александр Петров и Олег Меньшиков. Позднее артист признавался, что именно после роли Хэкона почувствовал, что добился профессионального успеха.
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В 2017 году Мухаметов также сыграл в военной драме Павла Чухрая «Холодное танго», где его партнёршей стала Юлия Пересильд. Работа над ролью оказалась для актёра психологически сложной: ему пришлось глубоко погружаться в образ и эмоционально проживать происходящее с героем. Сам Мухаметов отмечал, что подобные перевоплощения сильно его истощают.
В 2018 году артист исполнил одну из главных ролей в драме Михаила Расходникова «Временные трудности». Его партнёром стал Иван Охлобыстин, сыгравший отца героя Мухаметова — молодого человека с детским церебральным параличом.
В том же году Мухаметов появился в проекте «Все сложно», посвящённом проблеме ВИЧ-инфекции, а также вновь поработал с Фёдором Бондарчуком. В комедийном сериале «Год культуры» он сыграл помощника директора департамента Министерства образования, которого воплотил Бондарчук.
В 2019 году на экраны вышел фэнтезийный фильм «Эбигейл». Сюжет рассказывает о загадочной эпидемии, охватившей город. Мухаметов исполнил роль Нормана. Актёр вспоминал, что съёмки проходили в особой сказочной атмосфере, которая сохранялась на протяжении всей работы.
Параллельно Мухаметов продолжил сниматься в сериале «Оптимисты». Во втором сезоне к проекту присоединился Сергей Безруков.
Новые роли Риналя МухаметоваВ 2021 году Мухаметов впервые сыграл отрицательного персонажа в комедийной мелодраме «Рашн Юг». Его герой Никита — курсант военно-морского училища, влюблённый в Ксюшу, которую сыграла Стася Милославская. Герой тяжело контролирует ревность и вспышки гнева. Актёр стремился создать реалистичный образ военного, отказавшись от привычных стереотипов.
Позднее вышел сериал «Совершенно летние» — расширенная версия истории «Рашн Юг». В 2022 году зрители увидели Мухаметова в драматическом триллере «Оффлайн». Артист сыграл торговца наркотиками по прозвищу Эскобар.
Режиссёр Кирилл Плетнёв впервые работал над многосерийным проектом после нескольких полнометражных фильмов. В главных ролях также снялись Никита Ефремов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Денис Шведов.
Фильмография Риналя Мухаметова показывает широкий диапазон его актёрских возможностей: от исторических персонажей и романтических героев до фантастических существ, военных и отрицательных персонажей. При этом артист продолжает совмещать работу в кино и театре с музыкой и другими творческими проектами.
Театральные роли Риналя МухаметоваТеатр остался важной частью карьеры Риналя Мухаметова и после начала работы в кино. В 2017 году в спектакле «Море деревьев», поставленном по пьесе Любы Стрижак, актёр исполнил сразу семь разных ролей.
Среди других заметных театральных работ Мухаметова — спектакль «Спасти орхидею» режиссёра Владислава Наставшева, где он сыграл Треплева, «Наша Алла», «Сон в летнюю ночь» Кирилла Серебренникова и «Пастернак. Сестра моя — жизнь» Максима Диденко. В последней постановке артист предстал в образе Гамлета.
Музыка Риналя МухаметоваПомимо актёрской карьеры, Риналь Мухаметов занимается музыкой и выпускает песни под псевдонимом RINAL. Артист пишет тексты для собственных композиций, исполняет их и играет на ударных. Мухаметов также выступает фронтменом музыкально-театральной группы «Корпорация "Жёлтый асфальт"». Несмотря на плотный график съёмок и театральных постановок, он продолжает развивать музыкальное направление.
В 2020 году артист выпустил мини-альбом «Дым». Через год состоялась премьера сингла «Силуэт», который стал саундтреком сериала «Happy End». В ноябре 2021 года Мухаметов представил одноимённый сольный альбом из семи композиций и клип на первый сингл «Запах эвкалипта».
К созданию клипа на песню «Дым» присоединилась жена артиста Сюзанна Акежева: она выступила режиссёром и оператором видео. Музыкальный талант Мухаметова пригодился и в сериале «Совершенно летние». В одном из эпизодов его герой получил возможность спеть вместе с Олегом Газмановым. Для актёра это стало особенно приятным событием.
«Мы исполнили одну из любимых песен "Единственная моя" с героем моего детства. Было весело и громко!» — вспоминал Мухаметов.
Личная жизнь Риналя МухаметоваПопулярность Риналя Мухаметова привлекла внимание не только к его фильмографии, но и к личной жизни. Сам актёр рассказывал, что однажды журналисты назвали его внешность «инопланетной» и заявили, что её «ничем не прикрыть». Мухаметов признавался, что удивился такой оценке: долгие годы он воспринимал заикание как главный недостаток, а не внешность.
Первый раз актёр женился в 2012 году. Его избранницей стала Каролина Ерузалимская, выпускница Театрального института имени Бориса Щукина. Они познакомились в театре. Девушка однажды подарила Мухаметову букет — первые цветы, которые он получил за свою карьеру. Между молодыми людьми начался роман, однако брак продлился менее трёх лет и завершился разводом.
В 2015 году Риналь Мухаметов женился во второй раз. Его супругой стала Сюзанна Акежева. Они познакомились ещё в 2010 году на концерте, который организовывала Сюзанна. В прошлом она пыталась поступить в театральный институт, но не прошла отбор. После этого Акежева занялась организацией мероприятий и спектаклей.
Со временем Сюзанна стала личной помощницей Мухаметова, а затем его агентом. Сам артист называет супругу гениальным продюсером. В апреле 2016 года у пары родилась дочь Эвия. Необычное имя родители выбрали под впечатлением от съёмок фильма «Холодное танго», которые проходили в странах Прибалтики.
Риналь Мухаметов признавался, что рождение дочери изменило его отношение к жизни.
«С появлением дочери я стал гораздо глубже, серьёзнее. Произошла переоценка ценностей, поскольку на мне большая ответственность. Точно знаю, для кого я всё делаю, зачем живу на планете», — рассказывал он.Актёр считает семью и детей главными ценностями в жизни.