20 августа 2026, 11:45

Риналь Мухаметов (фото: Instagram* / rinal_mukhametov)

Риналь Альбертович Мухаметов — российский актёр театра и кино, сценарист, певец и музыкант, амбассадор фонда «Подари жизнь». Широкую известность ему принесла роль пришельца Хэкона в фантастических фильмах Фёдора Бондарчука «Притяжение» и «Вторжение». В фильмографии артиста есть исторические драмы, комедии, триллеры и фантастические проекты. 21 августа Риналю Мухаметову исполняется 37 лет. Подробнее о жизни и творческом пути актёра — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Риналя Мухаметова: детство и семья Образование Риналя Мухаметова Театральная карьера Риналя Мухаметова Фильмы Риналя Мухаметова: начало карьеры Роль Сергея Салтыкова в сериале «Екатерина» «Притяжение» и другие известные фильмы Новые роли Риналя Мухаметова Театральные роли Риналя Мухаметова Музыка Риналя Мухаметова Личная жизнь Риналя Мухаметова Риналь Мухаметов сейчас

Биография Риналя Мухаметова: детство и семья

Риналь Мухаметов (фото: Instagram* / rinal_mukhametov)

Образование Риналя Мухаметова

Риналь Мухаметов (фото: Instagram* / rinal_mukhametov)

«Оно появляется, если я играю что-то очень мне близкое. Я могу с ним работать. Мне сложно объяснить, как я настраиваюсь, но я даже рад, ведь это моя кухня и моя работа над собой», — делился Риналь.

Театральная карьера Риналя Мухаметова

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Фильмы Риналя Мухаметова: начало карьеры

Риналь Мухаметов (фото: Instagram* / rinal_mukhametov)

Роль Сергея Салтыкова в сериале «Екатерина»

Риналь Мухаметов (фото: Instagram* / rinal_mukhametov)

«Притяжение» и другие известные фильмы

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Риналь Мухаметов (фото: Instagram* / rinal_mukhametov)

Новые роли Риналя Мухаметова

Риналь Мухаметов (фото: Instagram* / rinal_mukhametov)

Театральные роли Риналя Мухаметова

Музыка Риналя Мухаметова

Риналь Мухаметов (фото: Instagram* / rinal_mukhametov)

«Мы исполнили одну из любимых песен "Единственная моя" с героем моего детства. Было весело и громко!» — вспоминал Мухаметов.

Личная жизнь Риналя Мухаметова

Риналь Мухаметов с семьей (фото: Instagram* / suzannakezheva)

«С появлением дочери я стал гораздо глубже, серьёзнее. Произошла переоценка ценностей, поскольку на мне большая ответственность. Точно знаю, для кого я всё делаю, зачем живу на планете», — рассказывал он.

Риналь Мухаметов сейчас