12 октября 2026, 18:00

Юлия Ауг (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Она выросла вдали от матери, а в школе её дразнили Жирафом. Полина Ауг долго не решалась поверить в себя — но роль Геллы в «Мастере и Маргарите» всё изменила. Сегодня актриса живёт в Москве с 95-летней бабушкой, пока её мама, Юлия Ауг, строит жизнь в эмиграции и жёстко высказывается о России. Поддерживают ли они связь — читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Неформатная внешность»: как чужие стандарты мешали мечте Путь через сомнения Юмор как ключ к сердцу: личная жизнь звезды СВО и признание беглянки

«Неформатная внешность»: как чужие стандарты мешали мечте

«У меня, наверное, очень слабый материнский инстинкт, я слышала это от мужчин. Не могу сказать, что Полина была мне неинтересна, но мне важнее было состояться самой», — цитирует Юлию издание KP.RU.



Полина Ауг (Фото: Инстаграм* @polinaaug?)

Путь через сомнения

«Мы потеряли дом из-за неуплаты долга человеку, который дал моему отчиму деньги на бизнес. Погрузившись в эти проблемы, я многое упустила, потому что нужно было помогать семье. Пропуски копились, стали критичными. Мне не дали закрыть сессию», — цитирует Полину «СтарХит».

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«Это моё кредо по жизни — идти не прямо, по короткому, удобному пути, а вилять длинными и сложными тропами», — признавалась артистка изданию.



Полина Ауг (Фото: Инстаграм* @polinaaug?)

Юмор как ключ к сердцу: личная жизнь звезды

«Мне кажется, на первом этапе нас объединило схожее чувство юмора. Я всегда влюбляюсь в людей ироничных и склонных к самоиронии. Умение разглядеть юмор в любой ситуации говорит о наличии острого ума, что для меня является важным критерием», — отмечала исполнительница в беседе.

СВО и признание беглянки

«Русские скоты…» — вот лишь некоторые высказывания актрисы. Сегодня она как ни в чём не бывало выходит на столичную сцену государственного театра и получает, соответственно, гонорар от государства, против которого несколько лет ведёт разрушительную деятельность, — возмущалась актриса Лариса Бравицкая.



Юлия Ауг (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Юлия Ауг поставила в Эстонии эту постановку для обязательного показа русскоязычным школьникам Таллина. При этом Ауг не хочет расставаться с российским гражданством. Эта сволочь надеется вернуться и не скрывает, что деньги зарабатываются в России», — писала актриса Яна Поплавская в своём блоге.

«Я не хочу делать вид, что не скучаю. Огромная часть моей жизни прошла в России, там остались мои любимые друзья и мои родные», — рассказывала Юлия Ауг в интервью «Живому гвоздю».

«Нам такие, как Ауг, не нужны! Я вообще не знаю, кто это такая. Просто противно! Если уехала, то зачем вернулась? Там не приняли? Денег не дали? Зачем нам такие люди? Но я её не знаю. К радости или к сожалению. Но думаю, что к радости, потому что она — предательница», — говорил директор «Ленкома» Марк Варшавер.