Оскорбление русских, отчисление из МХАТ и слабый материнский инстинкт: где сейчас беглянка Юлия Ауг и почему в свои 31 живёт с бабушкой её дочь
Она выросла вдали от матери, а в школе её дразнили Жирафом. Полина Ауг долго не решалась поверить в себя — но роль Геллы в «Мастере и Маргарите» всё изменила. Сегодня актриса живёт в Москве с 95-летней бабушкой, пока её мама, Юлия Ауг, строит жизнь в эмиграции и жёстко высказывается о России. Поддерживают ли они связь — читайте в материале «Радио 1».
«Неформатная внешность»: как чужие стандарты мешали мечтеПолина Ауг родилась 21 сентября 1995 года в Санкт-Петербурге. Её родители — актриса и режиссёр Юлия Ауг и актёр Степан Золотухин. Супруги развелись, когда она была ещё маленькой. Первые десять лет девочка провела в Эстонии и Красноярске на попечении бабушек и дедушек. К девяти годам наследница актёрской династии уже ходила в музыкальную школу и оттачивала па в бальных танцах, даже призы на соревнованиях завоёвывала.
Дочь видела маму урывками — та приезжала только в отпуск. Всё остальное время — съёмки, репетиции, гастроли. Вдали от ребёнка родительница успела выйти замуж во второй раз и только после этого решилась забрать девочку к себе.
«У меня, наверное, очень слабый материнский инстинкт, я слышала это от мужчин. Не могу сказать, что Полина была мне неинтересна, но мне важнее было состояться самой», — цитирует Юлию издание KP.RU.В подростковом возрасте знакомые ребята прозвали Полину Жирафом из-за особенностей внешности. В итоге школьные дразнилки превратились в хронически низкую самооценку. Именно эта неуверенность в себе стала главным тормозом: девочка долго не решалась полноценно начать актёрскую карьеру в школьные годы. Она успела отметиться в паре короткометражек и даже сыграла главную роль в картине «Небесные жёны луговых мари». Но дальше этого не пошла: боялась, что с такой «неформатной» внешностью её завернут с любого кастинга. Настоящий перелом случился после спектакля «Братья» в «Гоголь-центре».
Магия живой сцены оказалась сильнее всех страхов: сидя в зале, Полина вдруг отчётливо поняла, что глупо хоронить свою мечту из-за выдуманных комплексов. Чужие взгляды и стандарты красоты вдруг перестали иметь значение, уступив место желанию быть частью этого искусства.
Путь через сомненияПолучив аттестат, юная Ауг поступила на актёрский факультет Школы-студии МХАТ, однако через год её отчислили за систематическое непосещение занятий. Кроме того, тот период совпал с денежным кризисом в семье.
«Мы потеряли дом из-за неуплаты долга человеку, который дал моему отчиму деньги на бизнес. Погрузившись в эти проблемы, я многое упустила, потому что нужно было помогать семье. Пропуски копились, стали критичными. Мне не дали закрыть сессию», — цитирует Полину «СтарХит».Разобравшись с семейным кризисом, она вернулась в профессию: на этот раз поступила в ГИТИС и училась уже с полной отдачей. Но на третьем курсе случился новый коллапс, уже внутренний: Полина вдруг поняла, что не хочет быть актрисой. Написала заявление на перевод на режиссёрский факультет ВГИКа.
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Мастер узнал об этом почти мгновенно и, как позже признавалась сама Полина, буквально вытащил её из этого решения. Если бы не его вмешательство, зрители, скорее всего, никогда бы не увидели её на экране.
«Это моё кредо по жизни — идти не прямо, по короткому, удобному пути, а вилять длинными и сложными тропами», — признавалась артистка изданию.Сразу после выпуска восходящая звезда без труда нашла работу. Кинорежиссёры будто ждали именно такую — с нестандартной, цепляющей внешностью и странной, почти инопланетной пластикой. «Доктор Рихтер», «Юморист», «Блокадный дневник», «Дылды» — каждый раз новое лицо, характер, образ. Главным проектом своей жизни Полина называет «Мастера и Маргариту» Михаила Локшина. Партнёром по площадке стал немецкий актёр Аугуст Диль. Снимали ещё в 2021 году, но на экраны фильм вышел только в начале 2024 года. Зрители приняли картину тепло, а Полина после роли Геллы обрела армию новых поклонников — тех, кто наконец разглядел в этой «неформатной» девочке одну из самых ярких актрис нового русского кино.
Юмор как ключ к сердцу: личная жизнь звездыВо время работы над «Мастером и Маргаритой» Полина Ауг обрела долгожданную уверенность в себе. Теперь она свободно раскрывается на площадке и открыто делится с режиссёрами своими идеями. Немалую роль в переосмыслении отношения к себе сыграл и возлюбленный актрисы — Юрий Дейнекин, с которым она познакомилась на репетициях спектакля «Пролетая над гнездом кукушки». Пара вместе с 2019 года, и, по словам Полины, их сблизило умение смотреть на вещи с улыбкой.
«Мне кажется, на первом этапе нас объединило схожее чувство юмора. Я всегда влюбляюсь в людей ироничных и склонных к самоиронии. Умение разглядеть юмор в любой ситуации говорит о наличии острого ума, что для меня является важным критерием», — отмечала исполнительница в беседе.Ауг живёт в Москве вместе со своей 95-летней бабушкой и лично ухаживает за ней. По словам артистки, она перевезла родоначальницу из Эстонии в Россию, поскольку беспокоится о безопасности пожилой родственницы и опасается, что та может стать жертвой мошенников.
СВО и признание беглянкиМать Полины, актриса и режиссёр Юлия Ауг, в 2022 году покинула Россию и вернулась в Эстонию — страну, где провела детство и школьные годы. Причиной переезда стали политические взгляды. После начала СВО женщина выступила с резкими обвинениями в адрес россиян. Ауг назвала русских скотами и перебралась в Эстонию. Там актриса регулярно давала интервью, в которых жёстко критиковала великую державу и её жителей.
«Русские скоты…» — вот лишь некоторые высказывания актрисы. Сегодня она как ни в чём не бывало выходит на столичную сцену государственного театра и получает, соответственно, гонорар от государства, против которого несколько лет ведёт разрушительную деятельность, — возмущалась актриса Лариса Бравицкая.В стране у Балтийского моря сценаристка продолжила творческую деятельность, в том числе как театральный режиссёр. Она представила публике проукраинский спектакль с неприличным названием.
«Юлия Ауг поставила в Эстонии эту постановку для обязательного показа русскоязычным школьникам Таллина. При этом Ауг не хочет расставаться с российским гражданством. Эта сволочь надеется вернуться и не скрывает, что деньги зарабатываются в России», — писала актриса Яна Поплавская в своём блоге.Однако ни денег, ни славы на эстонской земле это не принесло. Постановки, которые актриса выпускала в России, убрали из репертуара ещё в 2022 году. А в одном из последних отечественных фильмов, в котором она снималась тайно, её лицо, по словам Юлии, заменили дипфейком. Но ностальгия по прежней жизни всё же осталась.
«Я не хочу делать вид, что не скучаю. Огромная часть моей жизни прошла в России, там остались мои любимые друзья и мои родные», — рассказывала Юлия Ауг в интервью «Живому гвоздю».Однако далеко не все были готовы разделить эту тоску.
«Нам такие, как Ауг, не нужны! Я вообще не знаю, кто это такая. Просто противно! Если уехала, то зачем вернулась? Там не приняли? Денег не дали? Зачем нам такие люди? Но я её не знаю. К радости или к сожалению. Но думаю, что к радости, потому что она — предательница», — говорил директор «Ленкома» Марк Варшавер.Полина не уехала вслед за матерью за границу. Радикальных политических взглядов родительницы молодая актриса тоже не разделяет. Сама Юлия с дочерью и матерью поддерживает связь дистанционно, через интернет; возвращаться в Россию пока не планирует.